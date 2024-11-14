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Факты про Майка Тайсона, тест Чемпионата, рекорды Майка Тайсона, биография Тайсона, бой Майк Тайсон — Джейк Пол

Кто знает всё про Железного Майка? 10 сложных вопросов по карьере Тайсона
Александр Фролов
10 сложных вопросов по карьере Тайсона
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Дать все правильные ответы практически нереально.

До возвращения великого Майка Тайсона в ринг осталось меньше пары дней. 58-летний ветеран сильно рискует, выходя драться с молодым и сильным блогером Джейком Полом. Многие уверены, что бой будет постановочным, поскольку других вариантов победить у престарелого Майка попросту нет. Другие считают, что даже в таком возрасте Тайсон спокойно разберётся с наглым оппонентом. Как бы то ни было, возвращение Майка в ринг — большое событие для мира бокса.

Изучаем удар Тайсона:
У Тайсона действительно самый сильный удар в истории? Разбираем мощь Железного Майка
У Тайсона действительно самый сильный удар в истории? Разбираем мощь Железного Майка

Чтобы ждать поединок было интереснее, предлагаем пройти небольшую викторину. Оцените, насколько хорошо вы знаете Тайсона.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.

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