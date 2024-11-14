Феномен Джейка Пола — добро или зло для бокса? Как блогер влияет на спорт

В ночь с 15 на 16 ноября в США состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт поединок легендарного Майка Тайсона и известного блогера Джейка Пола.

58-летний Майк Тайсон возвращается на ринг. Профессиональную карьеру он завершил в 2005 году, через год провёл показательный поединок с Кори Сандерсом, а в 2020 году – такой же бой с Роем Джонсом. Казалось, что Тайсон вполне счастлив на пенсии и без бокса, но Майк решил ещё раз тряхнуть стариной. И с дивана в ринг его вытащил… блогер.

Ещё несколько лет назад о таком и подумать нельзя было, но сейчас это реальность: Джейк Пол – законодатель моды в современном боксе. Блогер появился в индустрии спонтанно: сначала проводил поединки с такими же блогерами и непрофессиональными спортсменами, но затем решил «играть по-крупному». Под раздачу попали бывшие бойцы и чемпионы UFC – Тайрон Вудли, Бен Аскрен, Андерсон Силва, Нейт Диаз, Майк Перри. Пол мечтает стать чемпионом мира и поехать на Олимпиаду, бросает вызовы всем подряд и умудрился организовать бой против Майка Тайсона, за что, к слову, уже получил тонну критики.

Джейк – действительно феномен. Блогер, не имеющий отношения к спорту, залетел в профессиональный бокс и стал чуть ли не самым популярным боксёром в мире. Он классно продаёт свои бои, умеет их раскручивать, умеет делать шоу. Пожалуй, «шоу» – это более уместное понятие в отношении деятельности Джейка, чем «спорт». Да, все его бои зачисляются в профессиональный рекорд, поединки обслуживают профессиональные судьи, к этому не придраться. Да и соперники Пола, хоть и не боксёры, но бывшие бойцы, причём бойцы очень неплохого уровня. Это с одной стороны.

С другой – всегда хочется воскликнуть: «Не верю!». Не верится в подлинность этих поединков, когда Тайрон Вудли падает от удара Пола с такого замаха, что не увидеть и не среагировать на этот удар можно только в том случае, если ты желаешь его пропустить. Не верится в серьёзность боёв Джейка после того, как он вместо нормальной подготовки записывает ролики с накладным животом и выходит на открытые тренировки в шапке петуха. Да и соперников Пол обычно выбирает таких, которые старше, меньше по габаритам и не особо заинтересованы в спортивной составляющей боя.

Джейк Пол Фото: Ayisha Collins/Getty Images

Сам Пол, хоть и мнит себя профессиональным боксёром, далёк от тех высот, о которых говорит. Первый же адекватный боксёр – Томми Фьюри, который вообще не хватает звёзд с неба, показал настоящий уровень Джейка как боксёра. На фоне Фьюри Пол был очень медленным и малотехничным.

Всё это в совокупности даёт понять, что к поединкам Джейка, во всяком случае, на сегодняшний день стоит относиться как к спортивному шоу, не более. Пол нашёл свою линию, которую продолжает гнуть – в спорте Джейк «выезжает» за счёт имён соперников, которых он побеждает. А те, в свою очередь, получают за это неплохой чек. И все счастливы, в том числе и зрители, которые покупают платные трансляции: «бои» Джейка продаются очень даже хорошо. Громкие имена соперников, элементы шоу, раскрутка поединков – всё это помогает Полу затмевать даже титульные поединки, а сам Джейк едва ли не популярнее чемпионов мира.

Джейк Пол Фото: Julio Aguilar/Getty Images

Плохо ли это? С одной стороны, Пол не делает ничего ужасного, пытается популяризировать спорт и бокс в частности. Он даёт зрителям увидеть поединки известных в прошлом спортсменов, фанаты которых готовы покупать платные трансляции, чтобы ещё раз увидеть условного Майка Тайсона в ринге. Да и бои с Полом приносят соперникам блогера очень неплохой доход – Железный Майк, например, получит $ 20 млн. Если смотреть на деятельность Пола с этой стороны – вопросов нет. С другой стороны, Джейк преподносит это как профессиональные бои. Пытается сделать вид, что всё по-настоящему, кричит, что станет чемпионом мира и привезёт США олимпийское золото. Тем самым Пол обесценивает труд настоящих спортсменов, боксёров, которые тренируются всю жизнь и идут к чемпионским поясам десятилетиями.

Плохо ли, что блогер зарабатывает на уровне самых известных звёзд мирового бокса? Что за поединок с Тайсоном он получит больше, чем Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев заработали в сумме за объединительный бой? Наверное. Но это вопросы к спортивной индустрии, а не к блогеру. Плохо ли, что блогер, избивающий в ринге сбитых лётчиков из UFC, популярнее, чем чемпионы мира? Наверное. И опять вопросы к индустрии и к самим спортсменам, которые не умеют продавать бои. Плохо ли, что бой Джейка с Тайсоном посмотрит больше людей, чем тот же поединок Бивола и Бетербиева? Для спорта – наверное. Вот только и здесь вопросов к Джейку быть не должно.

Пол за несколько лет сумел занять своё место в индустрии бокса, монетизировать свои не самые высокие спортивные навыки, затмить своими поединками даже по-настоящему профессиональные бои. Конечно, для бокса как для спортивной индустрии это не очень хорошо. Но не Джейк в этом виноват. И если он перестанет кричать о своих перспективах в профессиональном боксе и выдавать шоу за спорт – претензий к нему и к его феномену вообще не будет. Но вся эта ситуация – повод задуматься спортивным функционерам, президентам федераций, промоутерам – а всё ли правильно они делают и какие перспективы у профессионального бокса?

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.