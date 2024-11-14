Джонса наконец-то признают непобеждённым? UFC хочет вернуть легенде «нолик»

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 309. Главным событием вечера станет противостояние между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.

Джон Джонс



Дата рождения: 19 июля 1987 года

Место рождения: Рочестер, Нью-Йорк, США

Рост: 193 см

Размах рук: 215 см

Весовая категория: тяжёлая

Рекорд: 27-1

Команда: Fight Ready

Прозвище: Костлявый

Уроженец Рочестера находится на Олимпе смешанных единоборств уже более десятка лет. Сменялись поколения чемпионов, звёздные бойцы, которые пришли вместе с Джонсом в этот спорт, давно покинули большую сцену. Но Джон продолжает блистать, хотя и не так часто, как хотелось бы. И уже давно американцу пророчат звание величайшего бойца в истории ММА.

Вроде бы всё хорошо — осталось побить Стипе Миочича и красиво уйти в закат. Однако, чтобы называться величайшим без лишних вопросов, Джону не хватает одной детали — рекорда без поражений, потому что прямо сейчас проигранный бой в статистике американца имеется. И нет, это не просто розовая мечта, а вполне осуществимая вещь, поскольку Костлявый проиграл тот злосчастный поединок весьма спорным способом.

В далёком 2009 году американец на турнире TUF 10 Finale разделил октагон с соотечественником Мэттом Хэмиллом. Бой продлился чуть меньше раунда, на протяжении которого Джон буквально разносил своего визави. Но за 46 секунд до перерыва рефери Стив Маззагатти остановил бой, указав на то, что Джонс нанёс запрещённый удар локтем 12:6.

Бой Джон Джонс — Мэтт Хэмилл Фото: Josh Hedges/Getty Images

Маззагатти вынес предупреждение, и бой хотели возобновить, однако Хэмилл был к тому моменту потрясён и получил вывих плеча, поэтому не мог продолжать поединок. Члены Атлетической комиссии штата Невада изучили видеоповтор, после чего пришли к выводу, что удар Костлявого локтем 12:6 повлиял на состояние Мэтта. В итоге Джону присудили поражение дисквалификацией.

Спустя многие годы результат того боя стал расцениваться как одна из самых главных ошибок в истории лиги. А Дана Уайт публично заявлял о стремлении аннулировать поражение: «Я пытаюсь отменить его. Работаю над этим больше Джона, пытаюсь сделать это уже очень долгое время. Тот рефери был совершенно некомпетентным».

И сейчас, кажется, это поражение действительно можно будет оспорить. Дело в том, что с 1 ноября 2024 года удар локтем 12:6 стал легальным. Данное решение приняла Ассоциация атлетических комиссий по боксу и единоборствам. А совсем недавно исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер заявил, что в связи с изменениями правил поражение Костлявого может быть отменено: «Буду поддерживать предложение отменить его и признать бой несостоявшимся. Сделать это будет непросто, но мы постараемся».

Однако это мнение одного отдельно взятого чиновника, от которого не зависит решение данного вопроса, так как бой Джонса и Хэмилтона проходил в Лас-Вегасе. То есть на территории штата Невада, который имеет свою Атлетическую комиссию. Поэтому пока можно лишь догадываться, что там думают по данному вопросу. Кроме того, сложность отмены поражения американца состоит в том, что подобного прецедента не было, по крайней мере в рамках UFC. И в положении NSAC также не прописан конкретный механизм действий в таких случаях.

Дана Уайт Фото: Getty Images

Отметим, что Атлетическая комиссия всё же имеет право изменять результаты конкретного боя, если сочтёт, что рефери допустил грубую ошибку. Для начала Джонсу необходимо будет подать жалобу на работу рефери в том бою. Затем жалобу рассмотрят и, если комиссия сочтёт её существенной, начнётся расследование, по итогам которого будет организовано слушание. В конце концов комиссия вынесет вердикт — либо результат боя будет изменён, либо останется прежним.

Сложно точно сказать, будет ли Джон официально признан непобеждённым. Однако ясно одно — в случае неудачи Дана Уайт продолжит добиваться отмены поражения, с учётом его особого отношения к чемпиону.