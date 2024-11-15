Майк Тайсон – Джейк Пол: ветеран отвесил блогеру пощёчину! Что будет в ринге? LIVE

В ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США) состоится грандиозный боксёрский вечер. Интерес к турниру – запредельный, поскольку главным событием станет бой легендарного Майка Тайсона и Джейка Пола.
Болельщики увидят восьмираундовый поединок, исход которого пойдёт в профессиональный рекорд бойцов. Соответственно, для Тайсона это первый не выставочный бой за последние 19 лет. Джейк Пол проведёт 12-й поединок в карьере, его текущий рекорд — 10-1. Изначально бой должен был состояться ещё летом, однако из-за проблем со здоровьем у Железного Майка он был перенесён.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🥊 Макбрайд — о бое Тайсон — Пол: Майк нокаутирует его
«Если Тайсон в отличной форме — уверен, что и Джейк в отличной форме, потому что он очень активен в своей подготовке. И как только ты выйдешь на ринг, что-то может измениться. Ты убийца и хочешь, чтобы твой соперник ушёл в нокаут.
И Майк Тайсон не будет бездельничать. Я сказал, что Тайсон нокаутирует его, — это моё мнение. Джейка Пола победил даже Томми Фьюри (в 2023-м. — Прим. «Чемпионата»). Не думаю, что Джейк Пол способен повлиять на Тайсона. Тайсон собирается управлять боем благодаря своей силе. У Пола есть только молодость», — приводит слова Макбрайда издание BoxingScene.
🚨 «Если Тайсон победит, то я бы вернулся на ринг». Макбрайд — о бое Тайсон — Пол
51-летний ирландский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории и прославившийся своей победой над Майком Тайсоном, Кевин Макбрайд заявил, что в случае победы Майка над Джейком Полом вернётся на ринг для боя с Тайсоном.
«Во время моего боя с Тайсоном [в 2005-м] все говорили: «Кевина Макбрайда собираются убить». Я изменил главу в учебниках по истории бокса в своё время. Сейчас даже я бы сразился с Джейком Полом, хотя не тренировался несколько месяцев. Поэтому, если победит Майк Тайсон, я бы вышел из отставки и сразился с ним», — приводит слова Макбрайда издание BoxingScene.
😏 Руководитель букмекерской конторы: игроки желают нокаут от Майка
Алекс Реллья, являющийся руководителем одной из зарубежных букмекерских контор, поделился ожиданиями игроков от поединка легендарного абсолютного чемпиона в тяжёлом весе по боксу Майка Тайсона и Джейка Пола.
«Мы ожидаем, что бой Джейка Пола и Майка Тайсона станет самым кассовым с точки зрения сумм и количества ставок на боксёрский поединок в истории многих букмекерских контор. Игроки хотят, чтобы Пол был нокаутирован, и любят Тайсона как аутсайдера боя. Но букмекеры видят победу Джейка», — приводит слова Релльи журналист Джон Юинг.
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«К чёрту всех хейтеров. История ждёт», — написал Джейк в социальных сетях.
🏥 Дана Уайт рассказал о переживаниях за здоровье Майка Тайсона
«Я не скажу ничего плохого об этом бое, потому что люблю Майка Тайсона. Единственное, на что я надеюсь, — что Майк выйдет из этого боя здоровым. Мне 55, и, очевидно, я никогда не был на том уровне атлета, как Майк Тайсон, но 27 против 58? Трудно постоянно тренироваться в этом возрасте только ради здоровья и не получить травму. Тренироваться ради чего-то такого? Просто я люблю Майка. Надеюсь, он заработает кучу денег в пятницу, и надеюсь, что он выйдет здоровым», — приводит слова Уайта Bj Penn.
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⚖️ Объявлены результаты взвешивания Майка Тайсона и Джейка Пола
Официальный вес Майка Тайсона перед боем составил 103,41 кг, вес Джейка Пола — 102,96 кг.
❓ Чем занимался Тайсон после ухода из бокса?
😤 Джейк Пол – о пощёчине от Майка Тайсона: теперь это личное, он должен умереть
«Майк зол. После его пощёчины теперь это всё личное, теперь личное. Он должен умереть», — сказал Пол на пресс-конференции.
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❌ Майк Тайсон — после пощёчины Джейку Полу: разговоры окончены
«Разговоры окончены», — сказал Тайсон.
При этом 58-летний боксёр не стал отвечать на вопрос о причинах пощёчины.
🔝 «Так было бы лучше всего». Майк Тайсон объяснил, почему хочет видеть Дану Уайта в боксе
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон считает, что приход в профессиональный бокс генерального директора UFC Даны Уайта положительно сказался бы на индустрии.
«Это было бы лучшее, что может случиться с боксом. В UFC, если кто-то освистал бой, вы больше не увидите бойца. Его следующий бой пройдёт где-нибудь в Южной Дакоте. Если нет хорошего боя, вы больше не увидите парня. А в боксе мы узнаем, что парень будет драться через месяц, но мы не хотим это видеть», — сказал Тайсон в подкасте It Is What It Is.
Где смотреть турнир с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол
Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
👏 Леннокс Льюис высказался о шансах 58-летнего Майка Тайсона победить Джейка Пола
«Я уже давно не видел Майка в ринге, так что точно сказать не могу. Но я видел, как он выглядит без футболки. Он сейчас в хорошей форме. Очевидно, он может победить. Если он хорошо провёл тренировочный лагерь, если у него были хорошие спарринги, то должен быть в состоянии сделать это», — сказал Льюис в интервью на YouTube-канале TMZSports.
Дата и время турнира с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол
Турнир состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США). Боксёрский вечер стартует в 04:00 по московскому времени.
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Фото: Кадр из трансляции
Полный кард турнира с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол
- Майк Тайсон – Джейк Пол;
- КэтиТэйлор – Аманда Серрано;
- Марио Барриос – Абель Рамос;
- Шедейша Грин — Мелинда Уотпул;
- Лукас Барди — Коди Марксмен;
- Брюс Кэррингтон — Дэйна Кулвелл;
- Нирадж Гоят – Виндерссон Нунес.