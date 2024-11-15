Майк Тайсон – Джейк Пол: ветеран отвесил блогеру пощёчину! Что будет в ринге? LIVE

В ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США) состоится грандиозный боксёрский вечер. Интерес к турниру – запредельный, поскольку главным событием станет бой легендарного Майка Тайсона и Джейка Пола.

Болельщики увидят восьмираундовый поединок, исход которого пойдёт в профессиональный рекорд бойцов. Соответственно, для Тайсона это первый не выставочный бой за последние 19 лет. Джейк Пол проведёт 12-й поединок в карьере, его текущий рекорд — 10-1. Изначально бой должен был состояться ещё летом, однако из-за проблем со здоровьем у Железного Майка он был перенесён.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.