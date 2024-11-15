«Позор Тайсона станет позором для всего бокса». Легендарный тренер – о возвращении Майка

В ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США) состоится большой боксёрский вечер. К нему приковано запредельное внимание фанатов, поскольку главным событием станет бой легендарного Майка Тайсона и Джейка Пола.

Это будет восьмираундовый поединок, результат же пойдёт в профессиональный рекорд бойцов. Соответственно, для Тайсона это первый невыставочный за последние 19 лет бой. Джейк Пол проведёт 12-й поединок в карьере, его текущий рекорд — 10-1. Изначально бой должен был состояться ещё летом, однако из-за проблем со здоровьем у Железного Майка он был перенесён.

Мы разобрали предстоящий поединок с прославленным российским тренером Виталием Слановым. Он с опаской ждёт это противостояние и желает Железному Майку здоровья.

– Расскажите, какие у вас ожидания от этого поединка?

– Прискорбно, прискорбно. Великий боксёр, великий. И постепенно скатываемся до чего-то непонятного. И чего ждать? Человеку скоро будет 60 лет. Ничего хорошего я не жду.

– А может ли это быть «договорняком»? Несмотря на то что всё позиционируется как профессиональный бой.

– Хотелось бы, хотелось бы. Чтобы просто вышли и «потанцевали». Тут даже спарринг не нужен. Открытая тренировка. Подкачался, привёл себя в форму. Красиво провёл бой с тенью, поработал на лапах. А сейчас видно, что даже для 60 лет он медленно двигается. Майк вёл не очень здоровый образ жизни. Конечно, постарались, чтобы он красиво выглядел. Не хотелось бы, чтобы он выходил. Но раз выходит, будем болеть за то, чтобы обошлось без травм и позора. А в то, что он махнёт и попадёт, не верится. Джейк – молодой и здоровый парень. Он неплохой боксёр.

МАЙК ТАЙСОН И ДЖЕЙК ПОЛ Фото: Tayfun Coskun/Getty Images

– Не выглядит ли это эксплуатацией великого боксёра ради больших денег?

– Скорее всего, это всё именно ради денег. Но мне не хотелось бы этого. В этом возрасте… Даже бои великого Роя Джонса. Для чего это? Было очень неприятно смотреть на это. А сейчас против него выходит молодой и очень здоровый парень. И он очень прилично бьёт, неплохо подготовлен. Класс средненький, но всё равно. Достойнее всех повёл себя Леннокс Льюис. Он завершил карьеру, ему предлагали большие деньги, уговаривали. А он всё равно сказал, что закончил.

Мне очень печально это всё наблюдать. Когда великое имя вот так вот расходуется. Непонятно на что. Какой-то проходимец от бокса делает себе на этом имя. В нашем советском мышлении это не укладывается в голове. У них другие ценности. Что они хотят увидеть? Чего мы ждём? Ничего. Единственное, чего я жду – чтобы он ушёл на своих ногах. Не опозоренный и не травмированный сильно. А самое плохое будет, если Пол его случайно нокаутирует. Это станет плохим примером для многих.

Вспомнить Мохаммеда Али. Ушёл бы после реванша со Спинксом… Не было бы позорного боя с Бербиком и ужасного поединка с Холмсом. Начались большие проблемы, на это нельзя было спокойно смотреть. Как в ринге избивали беззащитного величайшего бойца.

– А если вспоминать лучшие годы Тайсона. Что именно в нём было феноменального?

– Для тяжеловеса он был очень быстрым. Но при этом считался панчером силового плана. Быстрые ноги, быстрые руки, хорошая защита. Он всё время был в поиске, оказывал давление, заходил и наносил мощнейшие удары. А ещё Тайсон очень мало пропускал. Всё время находился в движении. И это при том, что он был низким для тяжёлого веса. Бил разнообразно: снизу, сбоку. Отлично наносил левый прямой. Подсаживался под руку высокого соперника и левой жёстко подбивал, многие падали от этого. Молодой Майк Тайсон был близок к совершенству. Для своего роста и стиля был очень хорош. И это несмотря на то что Майк обладал не самым сильным ударом.

МАЙК ТАЙСОН Фото: Focus on Sport/Gettty Images

– А осталось ли что-то из этого сейчас?

– Даже если бы Тайсон вёл здоровый образ жизни, в чём я сомневаюсь, всё равно в 60 лет всё теряется. Он может вести нормальный образ жизни. Но это возраст… Теряются скорость, реакция, уже не держишь удар. Возможно, секунд на 30 через не могу подготовится.

– А как на такой поединок выходить Полу? Не выглядит ли это так, что он в любой ситуации проигравший?

– Самое лучшее – «договорной матч». Выйдут, красиво попрыгают, заберут деньги и уйдут. Для меня – лучший вариант. А Пол в любом случае будет проигравшим.

ДЖЕЙК ПОЛ Фото: Julio Aguilar/Getty Images

– Есть ли фактор, который способен позволить переработать намного более молодого боксёра?

– Джейк, кстати, неплохо подготовлен. Он здоровый парень. Чудес не бывает, я в чудеса не верю. Удар не пропадает, удар можно нанести и в преклонном возрасте. Но только если Пол специально подставится. А если Джейк уйдёт в защиту, а потом попрёт на Тайсона, ничего хорошего можно не ждать. Болею за Майка, чтобы он просто здоровым ушёл, не опозорился. Позор Тайсона станет позором для всего бокса, для всех боксёров.

– А как вы оцениваете Пола с профессиональной точки зрения?

– Он не в таком возрасте, чтобы застаиваться. Прибавляет, прогрессирует. Нанимает тренеров, создаёт себе хорошие условия. И он тренируется хорошо, бьёт грамотно и мощно, стоит в парах. Я смотрел его бои. И Пол показывал очень неплохой бокс. Ему нужно встретиться с кем-то из топ-50, если он хочет себя позиционировать как боксёр, а не как шоумен. Это будет проявлением мужества и класса.

– Если резюмировать: вы против возвращения в ринг в преклонном возрасте?

– На официальные бои — да. Вышел, красиво поработал на лапах, подвигался со скакалкой. А официальные бои уже не нужно проводить. И даже если с таким же ветераном. Это будет неправильно. Это же бокс. Одно дело, когда люди в шахматы играют в этом возрасте. Фишер и Спасский, например. А это – бокс. Здесь же бьют. И когда бьют легенду, мне не нравится.

– Что можно пожелать Тайсону?

– Здоровья. Чтобы вышел здоровым и больше такого не делал. Официальные бои не нужны. Он может делать «бой с тенью», работать по лапам. Можно провести условный выставочный бой. Но чтобы соперник его не бил. Не в контакт. А сейчас главное обойтись без травм и позора. Пусть этот поединок будет выставочным. Тогда я всё пойму.