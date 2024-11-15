Аспиналл — настоящий чемпион UFC. Осталось дождаться пенсии хитрых ветеранов

В ночь с 16 на 17 ноября в США состоится масштабный турнир UFC 309. В главном событии турнира пройдёт долгожданный поединок за титул чемпиона организации в тяжёлом весе между обладателем пояса Джоном Джонсом и экс-чемпионом Стипе Миочичем.

Ситуация в тяжёлом весе UFC довольно интересная. В марте 2023 года титул завоевал Джон Джонс, который после трёхлетнего простоя перебрался в тяжи и смял в чемпионском бою Сириля Гана. С тех пор Джонс больше не дрался, в лиге почти два года пытаются организовать его поединок против 42-летнего Стипе Миочича, который не выступал три с половиной года, но сумел обойти всех остальных претендентов. Дана Уайт называет этот поединок боем величайшего бойца в истории ММА (Джонс) и лучшего тяжеловеса в истории (Миочич). Даже если с этим согласиться, хотя есть с чем поспорить, этот бой никак не должен быть за чемпионский пояс.

Джонс и Миочич на полтора года оставили дивизион без титульных поединков за полноценный пояс, а для всех остальных был введён временный пояс, который разыграли Сергей Павлович и Том Аспиналл. Чем всё закончилось, вы помните – Том нокаутировал россиянина и завоевал временный пояс.

Казалось, всё предельно ясно: Аспиналл – следующий претендент на титул, вопросов тут быть не должно. Вот только Джонс взял такую большую паузу, что Тому надоело сидеть и ждать, когда пенсионеры проведут бой за полноценный титул, и он решил… защитить временный пояс. Уникальная история для UFC: временный пояс и так большая редкость для организации, но чтобы его ещё и защищали – такого не было давно.

В конце июля Аспиналл провёл бой против Кёртиса Блэйдса, нокаутировал того в первом раунде и закрыл единственное поражение в UFC. Да и то поражение так можно назвать с трудом: в первом поединке с Блэйдсом Том получил травму колена и долго восстанавливался.

Аспиналл много раз говорил, что хочет провести бой с Джонсом за полноценный титул, но есть ощущение, что этот поединок никогда не состоится. Джонс, к слову, был возмущён тем, что организация ввела временный пояс: мол, все остальные могли бы и подождать полтора года. При этом Джонс на вопросы о потенциальном поединке с Томом отвечал, что для него это необоснованный риск: в случае победы над «ноунеймом» он ничего не получит, а в случае поражения только испортит свою статистику под занавес карьеры.

Риски здесь, пожалуй, не только репутационные. Для Джонса это самый сложный бой, который можно организовать на сегодняшний день в лиге. Том – самый универсальный боец в тяжёлом дивизионе. Британцу 31 год – идеальный возраст для тяжёлого веса. У него настоящий динамит в ударах и при этом очень быстрые руки. Да и сам Аспиналл достаточно скоростной и подвижный для тяжей. Также Том отлично борется и имеет высокие навыки в грэпплинге и бразильском джиу-джитсу – Александр Волков, проигравший ему болевым приёмом, соврать не даст.

У Тома девять боёв в UFC, восемь побед (поражение от Блэйдса из-за травмы) и семь бонусов за выступление вечера – это просто фантастическая статистика. Более того, с Аспиналлом до второго раунда добрался только Андрей Орловский, со всеми остальными соперниками Том разобрался в стартовой пятиминутке.

Том Аспиналл Фото: Sarah Stier/Getty Images

Британец – истинный чемпион тяжёлого веса на сегодняшний день, хоть и владеет только временным поясом. Том дерётся и побеждает всех, кого ему дают в лиге — и это чемпионское поведение. Джонс неоднократно высказывался, что после боя со Стипе уйдëт на пенсию, теперь же говорит о потенциальном бое с Алексом Перейрой. А Аспиналла Джон игнорирует. При любых раскладах — будь то бой Джонса с Перейрой или же пенсия Костлявого — Том должен стать полноценным чемпионом. При этом у британца есть все шансы на то, чтобы править в дивизионе очень долго. Осталось только дождаться боя пенсионеров — дальше начнётся эпоха Аспиналла.