«Чудес не бывает». Пол снесёт старого Тайсона, у ветерана нет шансов

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В ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне, США, состоится грандиозный боксёрский вечер. Интерес к турниру – запредельный, поскольку главным событием станет бой легендарного Майка Тайсона и Джейка Пола.

Мнения экспертов относительно исхода этого поединка разделились. Одни практически уверены в том, что Железный Майк напомнит о своём величии – вновь продемонстрирует мастерство и заберёт победу. Другие считают, что в ринге произойдёт избиение легендарного ветерана. Разбираемся вместе, почему у легендарного чемпиона нет никаких шансов превзойти молодого и дерзкого блогера.

Складывается ощущение, что в этом противостоянии Пол выглядит очевидным фаворитом. На его стороне молодость и свежесть, скорость и сила удара. Конечно, мощь в руках Майка по-прежнему остаётся. Но нужно понимать, что с возрастом очень сильно снижаются скорость и реакция, угасают рефлексы. Именно по этой причине сложно рассчитывать на то, что Тайсон сможет ловить оппонента на ошибках, раздёргивать и именно так находить бреши в обороне дерзкого блогера. Отдельно вызывает вопросы функциональная готовность легендарного бойца. Конечно, пару минут высокой интенсивности он, скорее всего, выдержать сможет. А вот дальше молодой соперник попросту «выжмет» все соки из Железного Майка. Кажется, единственная надежда Тайсона – быстрый нокаут. Но добиться этого будет невероятно сложно, учитывая приличный держак Пола.

МАЙК ТАЙСОН И ДЖЕЙК ПОЛ Фото: Sarah Stier/Getty Images

Отдельно стоит отметить, что на жёсткую работу Джейка спровоцировал сам Майк. Казалось, Пол будет действовать максимально аккуратно, уважая возраст и физическое состояние оппонента. Конечно, трэш-ток немного задевал молодого блогера. Но при этом Джейк относился к нему довольно спокойно. А вот на взвешивании случился инцидент, после которого ситуация и отношение могут полностью поменяться. Во время финального стердауна блогер наступил легендарному боксёру на ногу. А тот, не долго думая, отвесил мощную оплеуху. И теперь Пол настроен решительно: «Майк зол. После его пощёчины теперь это всё личное, теперь личное. Он должен умереть».

Отдельно стоит отметить и то, что Джейк приложит максимальные усилия, чтобы любой ценой отправить в свой профессиональный рекорд победу. Он не стал бы просто так буквально выбивать официальный статус для боя, согласился бы и на выставочный. Но очень хочет упрочить свою статистику, а также заполучить в послужной список триумф над таким статусным и легендарным оппонентом. Конечно, возможно, Пол даже не попытается вырубить Железного Майка, хочется в это верить. Однако сложно представить себе сценарий, при котором Тайсон способен победить по очкам. После пары раундов интенсивных перемещений он может попросту «задышать» и остановиться.

Не верит в успех Майка и легендарный российский тренер Виталий Сланов. И делает это довольно категорично: «Джейк, кстати, неплохо подготовлен. Он здоровый парень. Чудес не бывает, я в чудеса не верю. Удар не пропадает, его можно нанести и в преклонном возрасте. Но только если Пол специально подставится. Если же Джейк уйдёт в защиту, а потом попрёт на Тайсона, ничего хорошего можно не ждать. Болею за Майка, чтобы он просто здоровым ушёл, не опозорился. Позор Тайсона станет позором для всего бокса, для всех боксёров».

МАЙК ТАЙСОН И ДЖЕЙК ПОЛ Фото: Christian Petersen/Getty Images

Конечно, Майк заслуживает невероятного уважения. Но за его здоровье и состояние боязно. Вообще не видно реальных факторов, за счёт которых он мог бы склонить чашу весов в свою сторону. Единственный, пожалуй, это лаки-панч. И даже им сложно будет вырубить оппонента, который моложе более чем вдвое. А после пощёчины во время стердауна Пол будет максимально собран. И застать его врасплох будет намного сложнее.