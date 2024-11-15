Шанс на нокаут. Тайсон вернётся и разнесёт шумного блогера

Это рубрика «Чемпионата», в которой наши авторы будут по разные стороны баррикад.

В ночь на 16 ноября в Арлингтоне пройдёт большой вечер профессионального бокса, который украсит поединок в тяжёлом весе между популярным блогером Джейком Полом и легендарным экс-чемпионом Майком Тайсоном.

Сама по себе попытка вернуть на ринг Железного спустя 19 лет — мощный пиар-ход от Джейка. Неслучайно этот поединок будет транслировать медиагигант Netflix, а у зрителей по всему миру есть большой интерес к этому мероприятию. Несмотря на колоссальную разницу в возрасте между бойцами, это полноценный профессиональный поединок, который пойдёт в рекорд обоим. Соответственно, и оценивать его нужно как настоящий, а не выставочный бой.

Главное опасение относительно Тайсона — его здоровье. Ему 58 лет, первая попытка организовать бой с Полом провалилась из-за проблем со здоровьем, а эксперты всерьёз переживают за ветерана. На другой чаше весов Джейк Пол — здоровый молодой человек, который ещё и прогрессирует в боксе. От поединков с постаревшими звёздами Джейк перешёл к боям с профессионалами, пусть и не самыми топовыми, но теперь вернулся обратно.

Джейк Пол заслуживает уважения?

Тайсон и его команда на протяжении всей подготовки демонстрировали кадры с тренировок, а сам Майк утверждал, что работает в зале, как в лучшие годы: «Мало что изменилось. Одно из самых больших изменений — теперь мне чаще делают массаж. Иногда бывает, что слишком увлекаюсь в зале, делаю больше, чем планировал. Говорю себе: «Чувак, возьми паузу, отдохни денёк-другой». В понедельник и вторник у меня были спарринги — восемь раундов по три минуты. Взял бойцов, которые могут повторить стиль Джейка. У меня в лагере есть и подвижные ребята, и здоровяки, с которыми я могу зарубиться».

На спаррингах Майк работает с весьма крупными ребятами, и, судя по видео, мощь сохранилась. А тренер бойца Рафаэль Кордейро рассказывал, что Тайсон рвёт лапы своими ударами: «Это была качественная экипировка, но даже она не выдержала мощных ударов Майка. А теперь представьте, что будет с лицом Джейка Пола во время их поединка?»

Многие действительно задаются вопросом, что будет, если Тайсон плотно попадёт? Потому что с такой мощью Джейк ещё никогда не сталкивался. А о силе удара Майка давно ходят легенды. Да, ему 58 лет, и да, он уже 19 лет не выходил на профессиональный ринг. Но навыки никуда не делись. И Рой Джонс, к примеру, считает, что одного хорошего попадания Тайсону хватит: «Джейк может ударить. Он попытается вытащить Майка, но у него нет опыта Тайсона. Даже мне было тяжело попасть по Майку. Сможет ли это Джейк? Не знаю… Если Майк ударит его, это будет «спокойной ночи». Я не считаю, что Джейк попал в неприятности. Он стал намного лучше. Он посвящает боксу много времени. Всё будет зависеть от того, как он будет драться. Если он угодит в драку, то у него будут проблемы».

Действительно, для Тайсона есть, по сути, один сценарий, который ему может помочь победить. По умолчанию мы считаем, что в 58 лет Майк не сможет просто перебоксировать более свежего и быстрого оппонента, поэтому главный шанс — затащить Пола в размен и нокаутировать. И желательно сделать это как можно быстрее, потому что передышать Джейка тоже будет нелегко. Однозначно Тайсон более чем способен воплотить этот план в жизнь, и многие будут болеть именно за этот сценарий.

Майк Тайсон и Джейк Пол Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Если это сделать не удастся, то есть немалая вероятность проиграть, например, решением. Вряд ли Тайсону, который довольно зол на блогера, хочется до такого доводить. Поэтому он точно будет идти за головой Пола и если доберётся, то мы получим невероятный апсет. Тогда Майк решит, что он ещё в порядке, и начнёт бросать вызовы другим легендам, но это совсем другая история.