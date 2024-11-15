Не победил, но порадовал. Как Майк Тайсон возвращался на ринг

В ночь на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоится поединок в тяжёлой весовой категории между Майком Тайсоном, который не нуждается в представлении, и набирающим обороты блогером-боксёром Джейком Полом.

Разница в возрасте между бойцами очень существенная — 31 год. Но, несмотря на это, бой будет официальным, в нём разрешены нокауты, и результат будет занесён в профессиональной рекорд. Для Тайсона это будет возвращение на ринг спустя 19 лет. За это время успели родиться и даже закончить школу новые фанаты бокса, а Майк всё ещё хочет быть в деле, несмотря на множество болячек, накопленных за все годы.

Формально с момента последнего боя Тайсона прошло не 19 лет, а чуть менее четырёх. В 2020 году Железный принял участие в выставочном поединке с другой легендой бокса — Роем Джонсом-младшим. Это противостояние было санкционировано Атлетической комиссией штата Калифорния и прошло в Лос-Анджелесе. И, к слову, это тоже были восемь раундов, как и сейчас, с Джейком Полом. Но по две минуты.

Несмотря на то что бой не шёл в официальную статистику, судейские записки были. Вернее, их подобие. В качестве судей призвали бывших боксёров Кристи Мартина, Винни Пациенцу и Чеда Доусона. И раскрутка поединка была вполне неплохой. Тайсон выкладывал пугающие видео, где избивал спарринг-партнёров, а Джонс слегка трэш-точил, говоря, что Майк не продержится более четырёх раундов.

Бой показал, что Тайсон, несмотря на возраст, сохранил огневую мощь. Он в каждом из раундов активно шёл вперёд, давил и постоянно искал сближения. Практически в каждом раунде Майку удавалось доносить плотные панчи по корпусу Джонса. Рой, в свою очередь, делал всё, чтобы бой был похож на противостояние панчера и игровика. Джонс много двигался, работал передней рукой, а когда Тайсону удавалось сблизиться, то Рой инициировал клинчи.

Тайсон — Джонс Фото: Joe Scarnici/Getty Images

Попадания от Джонса тоже были, но Тайсон приятно удивил тем, что и во второй половине боя не сбавлял оборотов, хотя клинчи и беготня за соперником его, очевидно, выматывали. Причём Майк, несмотря на то что бой носил статус выставочного, вкладывался практически в каждый удар, пару раз даже получалось зажимать быстрого Джонса в углы. Неудивительно, что Рой старался избежать разменов с таким заряженным оппонентом. Итогом боя стала ничья, но судейские записки оглашены не были.

Тайсон порадовал болельщиков и превзошёл ожидания, однако сам боец остался недоволен результатом, потому что считал себя победителем. Позже стало известно, что победу Тайсону отдал Кристи Мартин, Пациенца «отсудил» в пользу Джонса, а Доусон поставил ничью.

Тайсон — Джонс Фото: Joe Scarnici/Getty Images

Спустя время Джонс вспоминал, что даже возрастной Майк в 12-унциевых перчатках бил очень сильно: «Я никогда не сталкивался с такими тяжёлыми ударами. Тайсон самый тяжелобьющий боец, с которым я встречался. Когда он ударил меня в грудь, я подумал, что меня пнул мул».

Сейчас Тайсон стал ещё старше, но он держит себя в хорошей форме и точно сохранил мощь. Болельщики явно будут рады, если Майк покажет бой того же уровня, что и с Джонсом.