Тайсон проиграл блогеру. Железного Майка хватило только на два раунда

Кто бы мог подумать, что в 2024 году Майк Тайсон вернётся на ринг? Причём не ради выставочного поединка вроде дружеского спарринга с Роем Джонсом, а для полноценной схватки с Джейком Полом. Во всяком случае, нас, зрителей, всячески старались убедить, что бой 58-летнего Тайсона с 27-летним Полом будет абсолютно серьёзным. Майк и Джейк жёстко отзывались друг о друге, каждый уверял, что нокаутирует соперника, а на заключительном взвешивании Тайсон и вовсе отвесил своему молодому оппоненту смачную оплеуху — обиделся на то, что ему случайно отдавили палец.

Когда мы поверили в серьёзность поединка, стало ещё тревожнее. Что может показать в ринге боксёр, которому почти 60 лет? Боксёр, который сорвал бой летом, потому что заболел так серьёзно, что не мог самостоятельно передвигаться? Было тревожно и за Пола. Хотя блогер серьёзно прибавил в мышечной массе, он никогда не дрался с такими большими и сильными соперниками. Не зря говорят, что последним от боксёра уходит удар, и от Тайсона удар уходить явно не собирался. Ну и оставалась тревога за сам бокс как вид спорта: до самого старта боя не верилось окончательно, что мужчины будут драться всерьёз, а не устроят дешёвое цирковое представление.

И поединок начался! Тайсон с первых секунд пошёл работать первым номером, вбрасывая свои коронные хуки. Один из них попал идеально, после чего Пол бросился в клинч, где было явно безопаснее. Постепенно Джейк тоже пришёл в себя, стал бросать двойки навстречу атакующему Тайсону. Первый раунд точно получился бодрым — инициатива скорее находилась на стороне Майка, но по количеству попаданий он вряд ли серьёзно обошёл Джейка. В перерыве ветеран выглядел чуть-чуть уставшим, зато на второй раунд вышел с неплохим движением на ногах. Пол же использовал понятную тактику: попросту дожидался, пока Тайсон вследствие возраста устанет совсем.

В третьем раунде Пол начал активно включаться, пробивать защиту оппонента несильными, но точными ударами, один из которых даже чуть сотряс ветерана. Вчистую проиграл Тайсон двухминутку, его хватило только на редкие и неудачные контратаки. Следующий раунд, напротив, прошёл в довольно пассивном стиле: Тайсон откровенно восстанавливал силы, его оппонент тоже не форсировал события. В пятом раунде Майку снова приходилось непросто, хотя Джейк откровенно осторожничал, не бросаясь в открытые размены с ветераном.

В целом же Тайсон с каждой минутой всё больше и больше уставал. Неудивительно, если учитывать разницу в три десятка лет между боксёрами. Поединок смотрелся откровенно тоскливо, потому что Пол по какой-то причине продолжал работать в энергосберегающем режиме. Шестой, седьмой раунд проходили, а реально активных отрезков практически не было. Тайсон пропускал больше, изредка включал челнок, но проигрывал вчистую. На восьмой раунд Майк и вовсе встал не сразу, выйдя в ринг на десяток секунд позже положенного. Джейк снова берёг своего соперника, не лез рубиться, а в концовке даже приобнял Майка. Как итог — победа Пола единогласным решением судей.

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