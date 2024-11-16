UFC 309: последний танец Джонса и Миочича? Бойня Оливейры и Чендлера. LIVE

В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт очередной номерной турнир UFC 309. Он порадует фанатов смешанных единоборств топовыми противостояниями.
Главным событием вечера станет титульный бой в тяжёлом весе между двумя заслуженными ветеранами. Действующий чемпион Джон Джонс возвращается в октагон после травмы и встретится со Стипе Миочичем, простой которого длится уже почти четыре года.
Соглавным событием вечера станет пятираундовый бой-реванш Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера, который пока так и не дождался Конора Макгрегора. Вполне возможно, что здесь определится следующий соперник Ислама Махачева или Армана Царукяна.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤝 Со второй попытки рукопожатие состоялось
В первый раз Джонс игнорировал руку Миочича, но на финальном стердауне оттаял.
⚖️ Миочич тяжелее Джонса
Итоги взвешивания основного карда UFC 309:
Джон Джонс (107,8 кг) vs Стипе Миочич (112,7 кг)
Запасной участник главного боя: Том Аспиналл (115,5 кг)
Чарльз Оливейра (70,5 кг) vs Майкл Чендлер (70,5 кг)
Бо Никал (84 кг) vs Пол Крэйг (84,3 кг)
Вивиан Араужо (57 кг) vs Карин Силва (57 кг)
Маурисио Руффи (74,5 кг) vs Джеймс Ллонтоп (75,3 кг * провалил взвешивание) — допустимый лимит до 74,8 кг)
😤 Хабиб: Джон Джонс не может быть мне другом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался об обладателе чемпионского пояса в тяжёлом весе Джоне Джонсе.
«Никогда не было с Джонсом разногласий. И с ним сравниться будет тяжело. Но мой друг Кормье с ним в конфликте, и автоматически он мне не может быть другом. Я не дружу с тем, с кем не дружат мои друзья», — написал Нурмагомедов.
Где смотреть турнир UFC 309 с главным боем Джонс — Миочич
Посмотреть трансляцию турнира UFC 309 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💎 Дастин Порье назвал победителя в поединке Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье предположил, кто одержит победу в поединке между экс-обладателем титула UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой и экс-претендентом на титул UFC соотечественником Майклом Чендлером.
«Если Чарльз Оливейра выйдет на этот бой с тем же настроем, что и на поединок против меня или на первый поединок против Майкла, то он победит. Очевидно, Чендлер очень взрывной парень, невероятный спортсмен и может нокаутировать Чарльза. Однако моё мнение таково, что Оливейра будет лучше везде — и в стойке, и на земле», — приводит слова Порье портал Bloody Elbow.
Дата и время турнира UFC 309 с главным боем Джонс — Миочич
Турнир UFC 309 состоится в ночь с 16 на 17 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени. Основной кард запланирован на 06:00 мск.
🔥 Тренер Джона Джонса ответил, должен ли американец драться с Аспиналлом
Брэндон Гибсон, тренер действующего обладателя титула чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джона Джонса, не считает, что его подопечный обязан драться с первым номером рейтинга британцем Томом Аспиналлом.
«Всегда найдётся первый претендент. Нет идеального времени для того, чтобы уйти. Кто-то скажет: «Ты ведь не подрался с этим парнем». Это не имеет значения для меня», — приводит слова Гибсона издание MMA Fighting.
Полный кард турнира UFC 309
Основной кард:
- Джон Джонс — Стипе Миочич;
- Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер;
- Бо Никал — Пол Крейг;
- Вивиан Араужо — Карин Силва;
- Маурисио Руффи — Джеймс Ллонтоп;
Предварительный кард:
- Крис Уайдман — Эрик Андерс;
- Джонатан Мартинес — Маркус Макги;
- Джим Миллер — Дэймон Джексон;
- Марчин Тыбура — Джоната Диниз;
- Микки Галл — Рамиз Брахимай;
- Бассил Хафез — Обан Эллиотт;
- Вероника Харди — Эдуарда Моура.