Один не смог, второй не захотел. Почему бой Тайсона и Пола разочаровал

В США состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира состоялся поединок легендарного Майка Тайсона и известного блогера Джейка Пола. По итогам восьми раундов Джейк одержал победу единогласным решением судей (79-73).

Об этом поединке говорили практически весь 2024 год. Пол и Тайсон должны были разделить ринг в июле, однако у Майка возникли проблемы со здоровьем, и бой перенесли на ноябрь. Мнения насчёт схватки ходили разные. Многие критиковали блогера, вызвавшего ветерана, который старше его на 31 год. Доставалось и Майку, который откровенно рисковал здоровьем, особенно на фоне последних обострившихся проблем. Тем более что Майк и Джейк договорились об официальном характере поединка.

Конечно, были сомнения насчёт серьёзности предстоящего боя. Тайсон завершил карьеру в 2005 году и с тех пор провёл только два выставочных поединка. Казалось, что он выйдет в ринг только за чеком, а чек действительно очень хороший: Майк за поединок заработал $ 20 млн, а Джейк — в два раза больше. Ну а Полу, соответственно, помимо денег, нужны был хайп и победа над легендарным Тайсоном в резюме.

На церемонии взвешивания Пол и Тайсон устроили яркую битву взглядов: блогер случайно (или специально) наступил Майку на ногу, за что получил сочную оплеуху. За день до боя страсти накалились максимально, и в какой-то момент действительно захотелось верить, что в ринге всё будет по-настоящему.

Надо сказать, что первые два раунда подтверждали эти мысли. Тайсон вышел на бой очень заряженным, в чёрной олдскульной майке и без особого сопровождения. Пол же выкатился в ринг на машине, устроив очередное шоу. Майк в первые четыре минуты боя активно работал первым номером. Было понятно, что если у Тайсона и есть шанс победить, то заключается он в том, чтобы нокаутировать блогера на старте поединка. Майк в первых двух раундах включал неплохой прессинг и заставлял Джейка просто убегать от серьёзных разменов. Несколько раз Майк достал Пола джебом, взрывался фирменными хуками на скачке, демонстрировал излюбленные маятники.

Но, конечно, не хватало взрывной силы ног, которой славился Майк в пиковые годы. Более молодой соперник избегал неприятных ситуаций, отбегал четыре минуты, отстреливаясь джебом, и, как и предполагалось, Майк устал. Легенды хватило на два неплохих раунда, и в 58 лет в поединке со здоровым парнем, который на 31 год младше, это очень даже неплохо.

В дальнейшем инициативой владел Пол. Моментами он очень плотно попадал по Тайсону, и казалось, что тяжёлых последствий Майку не миновать. Но, к чести блогера, опасные моменты он не развивал, давая Тайсону прийти в себя. Вряд ли бы Майк прошёл все восемь раундов, если бы Джейк продолжал сыпать хоть и корявые, но мощные удары по Тайсону. Пол забирал раунд за раундом: он был быстрее, проворнее и активнее Майка, который во второй половине боя пытался просто достоять до конца.

В последние 10 секунд схватки Пол поклонился, выразив Тайсону свою благодарность. Было видно, что Тайсон не особо доволен своим выступлением, хотя и дошёл до судейского решения, в отличие от некоторых бывших звёзд UFC.

Поединок прошёл под девизом «один не захотел, второй не смог». Тайсон пытался продемонстрировать навыки на старте поединка, но возраст не обманешь. Победить Пола даже в стартовых раундах для Майка было непосильной задачей. Джейк же просто не добивал легенду, к которой относится с большим уважением.

Конечно, такие поединки разочаровывают. Особенно когда они заявляются как официальные и боксёры максимально подогревают к ним интерес. С другой стороны, как говорил классик: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Пол и Тайсон провели показательный бой под маской официального поединка, оба отлично заработали. Но главное, что почти 60-летний Майк ушёл из ринга на своих ногах – за это Джейку уважение. Остальное – мелочи.

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