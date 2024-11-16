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Майк Тайсон — Джейк Пол, реакция звёзд на бой Тайсон — Пол, результат боя, кто победил, критика Майка Тайсона и Джейка Пола

«Он выглядел как мусор». Как боксёрский мир отреагировал на бой Тайсона с Полом
Яхья Гасанов
Как боксёрский мир оценил бой Тайсон — Пол
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Блогер получил немало критики.

В ночь на 16 ноября в Арлингтоне (США) прошёл боксёрский вечер, главным событием которого стал громкий поединок раскрученного блогера-боксёра Джейка Пола и 58-летнего Майка Тайсона. Легендарный чемпион вернулся на профессиональный ринг спустя 19 лет.

Бой не получился выдающимся, Тайсон в силу возраста стремительно начал проседать уже к третьему раунду, и печальным итогом его выступления стали красноречивые 18 попаданий по сопернику за 16 минут (восемь раундов по две минуты). Тем не менее есть и позитивный момент. Легенду не удосрочили на глазах миллионов, а дали более-менее достойно довести дело до судейского решения и проиграть (пусть и разгромно) только на записках.

Подробнее о бое Тайсона с Полом:
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После боя Тайсон заявил, что ещё не закончил и, возможно, продолжит выходить на ринг, а ещё призвал отдать должное уважение его сопернику. Правда, общественность не очень разделяет отношение Майка к Джейку Полу. И в целом бой получил приличную порцию критики.

Конор Макгрегор заявил, что это был 16-минутный спарринг в перчатках для спаррингов. И выдал твит следующего содержания: «Они присматриваются к Причарду Колону в качестве следующего соперника».

Просто напомним, что Колон — тот самый боксёр, который на заре карьеры в одном из поединков получил удар в затылок, после чего распрощался с карьерой и нормальной жизнью. Конор, разумеется, по традиции удалил запись почти сразу.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Тони Беллью, тролливший Джейка Пола и до боя, прошёлся по блогеру ещё раз: «Мы должны остановить этого дурака. Не смотрите на него, пока он не сразится с кем-то, кто находится в хорошей физической форме, а не с дедушкой. Всем, кто занимается боксом и помогает Полу, нужно взглянуть на себя со стороны. Это просто печально».

А от Теренса Кроуфорда неожиданно досталось Тайсону: «Я люблю Майка Тайсона, но они слишком высоко оценивают его. Он выглядел как мусор, тренироваться так долго и нанести всего 97 ударов за весь бой — это безумие. Я просто рад, что он там не пострадал».

Внук Мохаммеда Али Нико Али Уолш присоединился к хору против Пола: «Джейк Пол — позор этого вида спорта. Если бы мой дедушка был ещё жив, он бы его вызвал. Люблю тебя, Майк».

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Фрэнсис Нганну, который вместе с Джейком Полом активно пиарит PFL, пообещал отвесить блогеру несколько пощёчин: «В следующий раз, когда я увижу Джейка Пола, я дам ему две или три пощёчины».

Джервонта Дэвис отдал дань уважения Тайсону и «прибил» Пола: «Ты навсегда останешься легендой. Другого такого никогда не будет. И я хорошо тебя понимаю. Всё это дерьмо ничего не значит. Этому придурку, который вышел на ринг с Майком… Ты полный придурок и даже не сделал свою работу».

Блогер KSI, который тоже активно боксирует и даже устраивает собственные турниры, также раскритиковал коллегу: «Какое печальное зрелище. Всё это было печально. Майк Тайсон старше Пола в два раза. Не могу поверить, что такое насилие над пожилыми людьми было санкционировано. Просто отвратительно».

Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон критиковать Пола не стал, но расстроился: «Просто грустно. Я это выключил, потому что больше не мог смотреть. Грустно видеть Майка Тайсона в таком состоянии, потому что я ходил на каждый его бой. И этот бой сегодняшним вечером был не лучшим для бокса».

Известный журналист Пирс Морган похвалил Тайсона: «Праймовый Тайсон уничтожил бы Пола за 90 секунд. 58-летний Майк провёл восемь раундов против гораздо более подтянутого и очень способного боксёра, который вдвое моложе его. Издевайтесь над ним сколько угодно, но у Майка сердце льва, стальные яйца, и он всегда будет настоящей легендой».

Прославленный российский тренер Виталий Сланов рад, что Тайсон не упал: «Я порадовался, что Майк достоял. Что завершилось всё именно так. Обошлось без травм и особенного унижения. Всё нормально. Но я не хочу больше такого видеть. Мне показалось, что Пол даже не старался. Он тыкал, пару раз вложился. Однако особенно не старался. Тайсон быстро устал. Слава богу, уклонялся. Но даже передвигался периодически. В таком возрасте сложно что-то показывать. Однако я доволен тем, как всё сложилось. Я ожидал худшего».

Так или иначе, Джейк Пол получает критику на протяжении всей карьеры. Однако люди всё ещё смотрят его бои с легендами прошлого, а он приобретает всё бóльшую известность. Джейк дал всем возможность ещё раз увидеть в ринге Тайсона, чему многие были рады. А сам Майк ещё и прилично заработал и вряд ли остался недоволен. Ну а критика в любом случае будет всегда.

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