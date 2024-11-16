Маятник — на месте, но дыхание и ноги «ушли». Изучаем, как подрался Тайсон в 58 лет

В США состоялся долгожданный поединок по профессиональному боксу между легендарным Майком Тайсоном и известным блогером Джейком Полом. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

58-летний Майк Тайсон завершил карьеру ещё в 2005 году. Год спустя он попытался запустить турне из показательных поединков, проведя выставочный бой с Кори Сандерсом, но затем от этой идеи отказался. В 2020 году Тайсон вернулся на ринг и провёл показательный бой с таким же легендарным пенсионером Роем Джонсом. С тех пор Железный Майк в ринге не появлялся, и тем удивительнее, что Тайсон решился подраться с блогером, находясь в почти 60-летнем возрасте.

Более того, сам Тайсон настоял на том, чтобы бой с Полом считался профессиональным и учитывался в рекордах обоих боксёров. Таких поединков Майк не проводил почти 20 лет, и всем было интересно, что же Тайсон покажет в ринге. Во время тренировочного лагеря Майк снимал видео, где он в собственной манере агрессивно работал по лапам. А на одном из роликов Железный Майк зажал здорового спарринг-партнёра у канатов и заставил того рухнуть под градом ударов – как в старые добрые времена.

В общем, Тайсон для своих лет подошёл к бою в очень неплохой физической форме, оставалось понять, насколько такая форма поможет ему в ринге. Одно дело снимать 30-секундные ролики с партнёрами по команде, другое – провести восемь, пусть и двухминутных, раундов с молодым и здоровым парнем, который годится ему в сыновья.

На деле Тайсон сумел удивить, но только в первых двух раундах. Кажется, даже Пол не ожидал такого напора от 58-летнего ветерана. Майк с ударом гонга попёр на блогера, включал челнок и маятник, классно работал корпусом и держал руки возле головы – тот самый стиль пик-а-бу. Джейк в первом раунде «съел» несколько неприятных джебов и хуков, после чего понял, что шутить, во всяком случае на старте поединка, не стоит. После чего включил режим велосипедиста, работая джебом с дистанции и периодически клинчуя.

Конечно, бросилась в глаза разница в скорости, в рефлексах. 31 год разницы в возрасте – это не шутки. Майк старался показывать себя пиковых времён, пытался пользоваться теми преимуществами, которые у него были раньше. Но очевидно, что не хватало работы ног, взрывных атак. Челнок и сокращения дистанции, возможно, и проходили, но развивать атаки Тайсон не мог – зажимать Пола у канатов получалось редко.

Маятники и в целом работа корпусом от Майка впечатлила. Постоянные смены стоек и положений заставляли Пола местами промахиваться и бить по воздуху, несмотря на превосходство в скорости.

В целом Майк провёл добротные два раунда, пытался гнуть свою линию, навязывать Полу свой бокс. Но четырёх минут хватило, чтобы Тайсон сильно задышал. Давайте будем честны – функциональная подготовка Майка и в пиковые годы не была впечатляющей. Ну а не самый здоровый образ жизни в совокупности с возрастом сделали своё дело – после второго раунда Майк сильно сдал. Инициатива ушла к блогеру, который стал диктовать и темп, и ход поединка. Тайсон стал больше защищаться, хотя иногда и выходил из себя, когда блогер проводил затяжные серии атак: Майк пытался затащить Джейка в размены, но с Полом это не работало.

С каждым раундом Майку становилось всё тяжелее. Тайсон в итоге прошёл с молодым блогером все восемь раундов, в каких-то отдельных эпизодах показывая и то, что он по-прежнему умеет держать удар. Но тут стоит отметить и Пола, который не форсировал события и не пытался найти нокаут, хотя возможности для этого были.

В целом для 58 лет Майк выглядел вполне неплохо, особенно в первых раундах. Если бы это был бой с ровесником, с кем-нибудь из таких же легенд, то, конечно, всё это было бы более органично и конкурентно. Техника никуда не делась, тело и руки по-прежнему помнят, как и что делать. Но, ещё раз, 58 лет против 27 – этим просто всё сказано.

Майк после боя заявил, что не против выйти в ринг ещё раз, но уже с братом Джейка – Логаном Полом. При всём уважении к Тайсону, к его прошлому и к его заслугам в профессиональном боксе, это уже что-то на уровне утопии. Бой с Джейком показал, что да, Майк для своих лет в полном порядке. Местами фирменный стиль Тайсона заставлял любителей старой школы бокса окунуться в воспоминания и в приятную ностальгию. Но затем было возвращение в реальность – при всей технике и отличной для 58 лет форме Майк – пенсионер. Драться с молодыми парнями ему уже не по плечу – скорость, рефлексы, функциональная подготовка – во всём он значительно уступает. Смотреть, как Майка будет бить и брат Джейка – увольте, зрелище это не самое приятное. За несколько минут ностальгии Майку, конечно, большое спасибо, но нужно знать меру.

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