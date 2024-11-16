Чендлер тренируется с россиянином! Спарринг-партнёр звезды — про приключения в США

В ночь на 17 ноябре в Нью-Йорке на знаменитой «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт большой турнир UFC 309. В соглавном событии вечера сойдутся топовые легковесы Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. Основным спарринг-партнёром американца является непобеждённый уроженец Дагестана Абдулазиз Дацилаев. В интервью «Чемпионату» российский боец рассказал о переезде в США с пустыми карманами, поделился, как стал работать с Чендлером, и оценил атмосферу UFC 309. Также Абдулазиз, мечтающий о попадании в главный промоушен мира, вспомнил, как посёк Илию Топурию в спарринге, и назвал бойцов, на которых старается равняться.

— Как тебе атмосфера? Ты увидел медиамашину UFC изнутри, какие ощущения?

— Скажу так, им нет равных в этом плане. Это феноменально. То, как они умеют раскачать. У них огромная медийная команда, просто пиар-машина. Ни одна лига не сравнится с UFC в этом плане.

— Чендлер сказал, что у него 60 интервью в неделю боя, ты бы такой темп выдержал?

— Честно говоря, я был с ним на нескольких интервью в начале недели. Из-за того, что я с ним ездил, не успел ничего поесть, был такой злой на журналистов. Они ещё такие провокационные вопросы задавали. А он ещё на весогонке, и я удивлён, как он всё вытерпел. Но он профессионал, ещё умудрялся смеяться с ними. Мне было тяжело даже просто сидеть, смотреть.

Майкл Чендлер и Абдулазиз Дацилаев Фото: Из личного архива Абдулазиза Дацилаева

— В чём заключается твоя работа с Чендлером? Ты имитируешь Чарльза Оливейру или как?

— Я работаю с Чендлером с 2022 года, начиная с его лагеря к Дастину Порье. К бою с Конором Макгрегором тоже с ним был в лагере. Не знаю, чем я его зацепил, возможно, своим характером. И я говорю ему про его ошибки. Многие не любят говорить в лицо об этом, боятся потерять своё место, а мне было без разницы, я говорил: «Здесь у тебя такая-то ошибка». Перед боем с Конором я имитировал Конора, сейчас — Оливейру. Но у меня больше грэпплерский стиль, и я ему показываю фишки, некоторые моменты в контроле.

— Как вообще вы сдружились, как началось ваше сотрудничество?

— Всё началось с того, что в 2022 году я пришёл впервые в зал (Kill Clif. — Прим. «Чемпионата»), и там было очень много звёзд. Никто со мной работать не хотел, и случайно вышло так, что мне в пару попал Белал Мухаммад. Мы с ним боролись, я ему нормально показал свою борьбу. Он удивился, спрашивал, откуда я, сколько лет, называл монстром. Мне тогда 22 года было. Чендлер видел мою борьбу с Белалом, увидел, что я аккуратно работаю, и позвал побороться один раз. Мы поборолись, и с этого началось. Он потом позвал спарринг провести. Тогда дали ему бой с Порье, и он спросил, смогу ли я с ним провести подготовку. Для меня это было что-то… Представь, легенда ММА просит тебя вместе поработать, помочь подготовиться.

— Чендлер часто говорит, что американская борьба сильнее дагестанской. А как бывает у вас на спаррингах?

— На самом деле Майкл понимает, что дагестанская борьба сейчас — это номер один. Просто такой медиаобраз для американцев, США — вперёд, всё дела, хайп. Что касается спаррингов, то в полную силу мы обычно не работаем, он не особо любит работать на полную. Но бывали моменты, когда он меня не мог посадить и очень сильно злился, бесился. Ну, рабочие моменты.

— Топ-бойцы обычно платят спарринг-партнёрам, у тебя такая же история?

— Поначалу всё было на уровне энтузиазма, мне было интересно просто поработать. Сейчас он обо мне заботится, обеспечивает, говорит, что и после боя заплатит за то, что я провёл с ним подготовку.

— Есть понимание, сколько заплатит?

— Я не знаю, сколько он заплатит. Не ставлю себе никаких ожиданий, чтобы потом не разочаровываться. Если заплатит — хорошо, если нет, то неплохая поездка получилась всё равно.

— В случае победы у Чендлера два пути. Что бы ты ему посоветовал — титульник или бой с Макгрегором?

— Сам он хочет больше бой с Макгрегором. Это денежный бой, и просто американцы смотрят на этот спорт по-другому. Они хотят медийно укрепить позиции и заработать денег.

— Как ты сам попал в США?

— Я с детства мечтал сюда переехать. И вообще мечтал путешествовать. Помню, родителям говорил, что уеду. Лет в 13-14 посмотрел один фильм киргизский «Салам, Нью-Йорк». И мне понравилась история, как парень с нуля поднимался в Нью-Йорке. И я, кстати, сейчас в Нью-Йорке. И вот с тех пор я пытался куда-то уехать. Хотел в Англию уехать, учил язык, ходил в школу английского в Махачкале. Дважды подавал на визу в Англию — не получилось. Мне был 21 год, я думал уже, что у меня ничего не получится. И как-то получилось по воле Всевышнего, что я сумел в Америку уехать. И прилетел я в США с нулём в кармане, без денег, без связей. Пожертвовал всем и прилетел за мечтой, скажем так.

Абдулазиз Дацилаев Фото: Из личного архива спортсмена

— Чем занимался в первое время?

— Мне повезло, что я встретил земляка, он меня приютил на первое время, на 10-14 дней. Он меня кормил, поил, я очень сильно ему благодарен, он помог в тяжёлое время. На второй день я нашёл работу грузчиком. Кто-то переезжает, например, ты помогаешь. Заработал $ 220, был очень этому рад. На следующий день позвонил в строительную компанию и устроился туда, работал каждый день за $ 15 в час.

— Английский ты учил только в школе?

— У меня была просто база, знал, как говорить в прошедшем, в будущем времени: I was, I will. Что-то базовое знал. Но я ещё когда играл в компьютерные игры CS, PUBG, тоже слушал какие-то фразы, запоминал. Сейчас у меня нормальный разговорный английский, я его подтянул. Много слушал и пытался говорить, так и вырос в этом плане. Однако я не останавливаюсь, хочу улучшить английский.

— Есть что-то, что тебя в США удивило?

— Да, много чего удивляет (смеётся). Есть хорошие моменты и в России, и в США. И моменты, которые не нравятся, тоже. В США можно быстро взлететь, что мне нравится. И можно быстро упасть, что мне не нравится. Здесь много возможностей, но ещё есть много сумасшедших людей, и нет таких жизненных понятий, как в России.

— Ты сразу попал в Kill Clif или занимался в других залах тоже?

— По приезде я месяца три работал. И вот на третий месяц пошёл в зал, был такой заплывший, жирный, потому что полгода суммарно не тренировался. Я пришёл к одному известному здесь грэпплеру Вагнеру Рохе. Он двукратный бронзовый призёр ADCC и в этом году стал там серебряным призёром. Серьёзный грэпплер, его зал был недалеко от меня, и я ходил к нему. Даже принимал участие в его подготовке к ADCC в 2022 году. Я ему помогал в вольной борьбе. Так я пришёл в форму и пошёл в Kill Clif, тогда он назывался Sanford MMA. Моей целью было попасть туда.

— Конфликты в залах не редкость, у тебя бывало что-то такое?

— Я не конфликтный человек. Я весёлый, позитивный парень. Если даже кто-то пытался быковать на меня, я успокаивал: «Чувак, расслабься, все свои». Так что конфликтов не было, потому что я и как спарринг-партнёр не стараюсь причинять какой-то ущерб. Просто стараюсь научиться чему-то.

— Но у тебя при этом есть достаточно широко известная история, когда ты поставил сечку Илии Топурии.

— С Топурией это получилось не специально. Не делал ничего, чтобы намеренно посечь его. Просто тренировочный момент. Это был третий раунд. Так получилось, что он начал сильнее бить, я отвечал, мы уже начали зарубаться. И я попал ему чисто костяшкой под глаз. Но я не специально.

— Топурия к этому моменту как отнёсся?

— На самом деле думал, он как-то обижен будет, но он принял всё, как рабочий момент. На следующий день сам подошёл, спрашивал: «Как ты?» Он приятный парень в жизни на самом деле, просто у него есть свой медиаобраз.

— Тебя некоторые хейтили, когда ты выложил видео. И при этом ты получил неплохой медийный буст. Сам почувствовал, что пошло на пользу?

— Конечно, могу даже тебе пример привести. Ты же знаешь журналиста Ариэля Хельвани? Мы были у него в студии, и он мне говорит: «О, я тебя знаю. Это же ты Абдулазиз, который тренировался с Топурией?» Здесь меня иногда узнают, спрашивают, я ли это был в том спарринге с Топурией. Так что, конечно, медийно эта история дала мне толчок. Надо такие моменты использовать. Не каждый день с чемпионом получается так.

— Илия не обиделся, когда ты выложил видео?

— Он сам выставил видео в формате влога, и там был отрывок с нашего спарринга. Какие-то моменты они обрезали. Но я думаю, он на меня за это не обиделся.

— Как тебе вообще Топурия, способен он быть главной суперзвездой UFC?

— Конечно. Топурия реальный пахарь, он красавчик, верит в себя, никого не слушает, делает своё. И у него такая поддержка за спиной. Он будет большой звездой.

Илия Топурия Фото: Getty Images

— Твоя цель — UFC. А пробовал попасть на Претендентскую серию?

— Конечно. И по сей день пробую. Туда просто ещё и попасть надо, потому что конкуренция большая и я ещё дерусь в 70 кг. Плюс у меня небольшой рекорд, и тяжело найти соперника, который хочет подраться. Они все смотрят эти видео с Топурией, Чендлером, Гилбертом Бёрнсом, и никто не соглашается драться. Возможно, за счёт Чендлера получится попасть на Претендентскую серию. Он сказал, что поговорит с Даной Уайтом и Хантером Кэмпбеллом. Надеюсь на это.

— Если будет предложение от PFL, готов пойти туда вместо UFC?

— Мне уже приходило предложение, но я отказался. Я хочу в UFC.

— Как у тебя с боями сейчас? Есть планы выступить до конца этого года или в начале следующего?

— Сегодня как раз звонили, предложили драться 12 января на турнире Fury FC. Эта лига транслируется на Fight Pass, у них будет 100-й турнир, и они хотят собрать хорошие имена на региональном уровне. И меня тоже спросили, не хочу ли я там подраться? Сам глава промоушена хочет меня там видеть. Я согласился. Вообще, я бы хотел закрыть этот год двумя боями и подраться в декабре. Так получилось, что в этом году сделал только один бой.

— Ты сказал, что у тебя большая конкуренция в весе. Кто сейчас для тебя лучший легковес мира?

— Конечно, Ислам Махачев.

— Какие даёшь шансы Арману Царукяну в бою с ним?

— Скажу так, я с обоими работал. У Царукяна, конечно, шансы есть, но Ислам для меня тут крепкий фаворит.

— А где с ними пересекался?

— Мне тогда было лет 19, я ходил в школу имени Абдулманапа Нурмагомедова. Боролись с Исламом, и я ему ничего сделать не смог. А с Арманом пересекались в Агате, он приезжал на сборы. Делали спарринги, боролись.

— Через какое время ты сам планируешь быть в статусе первого номера P4P?

— Если быть фантазёром, то в следующем году (смеётся). Но если быть реалистом, то к 30-31 году.

— Есть ли бойцы, на которых ты равняешься или от кого-то хотел бы что-то перенять?

— Так как я с Дагестана, то равняюсь на наших топовых ребят — Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова. Мне нравится, как прессинговал Хабиб, его ментальность очень сильная, смотрю его видео, как он людей мотивирует. У меня есть тетрадка, я туда записываю какие-то фишки. Стараюсь брать что-то от Ислама. Мне нравится, как он использует подсечки для переводов, я это у него взял. Ещё очень нравится бокс Топурии. Я это на себе прочувствовал. Пиковый Конор тоже, его какие-то фишки хотел бы взять. Вообще, у нас в зале очень много легенд, я от каждого стараюсь брать что-то. Подхожу к каждому, спрашиваю, прошу советы.

Абдулазиз Дацилаев с Камару Усманом Фото: Из личного архива Абдулазиза Дацилаева

— Какие у тебя итоговые прогнозы на бои Чендлер — Оливейра и Джонс — Миочич?

— Сейчас Чендлер реально прошёл отличный лагерь, он очень сфокусирован. Если Майкл будет придерживаться плана, который мы готовили к этому бою, то вырубит Оливейру к третьему раунду. А по поводу Джонса и Миочича, то думаю, Джон затащит.

— Согласен с Даной Уайтом, который говорит, что Джонс, а не Махачев должен быть первым номером P4P?

— Нет, не согласен. Но если меня спросит Дана, то скажу, что Джонс — номер один (смеётся). На самом деле Махачев на данный момент номер один.