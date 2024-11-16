И у UFC бывают промахи. Идея Даны Уайта с треском провалилась

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоится грандиозный номерной турнир – UFC 309. Он вызывает запредельный интерес фанатов смешанных единоборств. И это не только потому, что в октагон выйдут топовые бойцы. Лига внезапно анонсировала очень важное изменение. Организация возвращает перчатки старого образца. Изначально казалось, что такой ход будет носить лишь временный характер. Но позже Дана Уайт сообщил, что промоушен окончательно отказался от своего эксперимента. Похоже, настало время признать, что задумка откровенно провалилась.

Стоит отметить, что новые перчатки начали вызывать критику буквально с первых турниров. Достаточно вспомнить, какими благими целями руководствовались при выборе новой амуниции. Говорилось о том, что должно существенно снизиться количество тычков в глаза. Отдельно заявляли о желании минимизировать рассечения, чем руководствовались при покройке перчаток нового образца. Вот только Ислам Махачев с ходу заявил, что проблем станет ещё больше: «Они очень жёсткие, как я и сказал. Они будут наносить рассечения, я думаю, сильнее. Потому что последние перчатки UFC были мягкие. Эти пожёстче».

Провалилась каждая из идей. Во-первых, никуда не делось количество тычков в глаз. Окончательно стало понятно, что причиной являлись далеко не перчатки. Скорее всего, проблема – в самой привычке бойцов широко раскрывать ладонь. На каждом турнире стабильно сразу несколько поединков останавливается из-за тычков в глаз. То же самое касается и рассечений. Некоторые бои превращаются в кровавое зрелище именно потому, что новые перчатки способствуют появлению открытых ран на лице и теле спортсменов. От этого здоровье бойцов стало страдать ещё сильнее.

Ислам Махачев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Перед UFC 303 бывший чемпион промоушена Андрей Орловский жёстко высказался о нововведениях: «Да, полная лажа. Мне прислали их, я в них потренировался — вообще ни о чём. Качество такое, как будто, знаете, на советском рынке продавали вьетнамские сандалии, у которых качество было не очень. Вот с перчатками такое же впечатление — что просто сэкономили».

Недовольство бойцов росло стремительно. А со временем начали «взвывать» и болельщики. В организации обещали, что должно вырасти количество нокаутов. А в итоге их стало намного меньше. Бои постоянно добираются до судейских решений. Конечно, есть и исключения. Некоторые турниры порадовали большим количеством финишей. Но если смотреть по дистанции, досрочных побед – минимум. И это нужно учитывать то обстоятельство, что к ним относятся даже сабмишены. А чистых нокаутов становится всё меньше и меньше.

Шара Буллет и Армен Петросян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Теперь же Дана принял непростое решение. Он отказался от своего эксперимента. И, говоря откровенно, совершил мужественный поступок. Организация могла продолжать настаивать на своём. Безусловно, это ставило бы под угрозу здоровье бойцов. Но, с учётом недавнего возвращения знаменитых «локтей», вряд ли кого-то удивило бы. Однако босс промоушена не стал настаивать на том, что решение было правильным. Напротив, он очень справедливо высказался о необходимости его отмены.

Дана Уайт президент UFC «Изначально мы создали эти перчатки, чтобы предотвратить удары в глаза, и, вы знаете, у нас были благие намерения. Но было много жалоб на то, что они не сработали. Люди были недовольны ими. Поэтому я принял решение — позвонил нашему главному операционному директору Лоуренсу и сказал: «Я меняю перчатки. Я хочу новые перчатки, а старые возвращаю». Так что теперь это будут старые перчатки, да. Новые перчатки теперь стали старыми».

UFC 309 ответит на главный вопрос – действительно ли новые перчатки были большим провалом? И если существенно повысится процент финишей, а тычков в глаз станет меньше… То можно будет похвалить Уайта и организацию за желание совершенствоваться. И ради положительной динамики даже можно закрыть глаза на самолюбие.