Оливейра разобрался с главным «ждуном» UFC! Чендлера хватило только на концовку

В США состоялся масштабный номерной турнир UFC 309. В соглавном событии вечера в октагоне сошлись экс-чемпион лиги в лёгком весе Чарльз Оливейра и экс-претендент на титул, бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер.

Анонс поединка Оливейры и Чендлера был достаточно неожиданным. Дело в том, что Майкл уже давно получил статус главного «ждуна» UFC. В ноябре 2022 года он проиграл удушающим приёмом Дастину Порье и с тех пор не появлялся в октагоне. Причиной тому был Конор Макгрегор, с которым Майкл должен был провести бой. Чендлер и Макгрегор даже были тренерами команд в шоу TUF, но до очного поединка так и не добрались. Бой несколько раз официально назначался, но так же быстро и отменялся из-за ирландца: тому мешали травмы, тестирования на допинг и другие причины. Кажется, что Макгрегору вообще больше не хочется драться.

В итоге Чендлер всё-таки сдался и согласился на другого соперника, которым стал Чарльз Оливейра. Бразилец – настоящая легенда лёгкого веса UFC. Уже будучи в солидном возрасте, Чарльз выдал фантастическую серию из 11 побед, прошёл звёздных Дастина Порье, Джастина Гэтжи, Тони Фергюсона и завоевал чемпионский титул. Чендлер, кстати, тоже попал под раздачу: в мае 2021 года Оливейра победил Майкла в поединке за вакантный титул чемпиона. В последних трёх боях у Чарльза рекорд 1-2, но при этом поражения были от Ислама Махачева и Армана Царукяна, а Царукяну бразилец и вовсе проиграл в близком бою раздельным решением судей. Так что для возвращения в титульную гонку и Чендлеру, и Оливейре была крайне важна победа.

Начали поединок с пристрелки бойцы, Чарльз активно работал ногами и джебом, Майкл пытался доставать боковыми. Бразилец первым пошёл в борьбу, совершил эффектный тейкдаун, правда, развить успех в партере не сумел. Оливейра долго контролировал соперника, но без каких-то активных действий. Так прошла бо́льшая часть стартового раунда — без форсирования событий, но с контролем и тейкдауном от Чарльза.

Второй раунд начался с жёстких попаданий от Оливейры в стойке. Сначала Чарльз воспользовался ошибкой Майкла, который споткнулся, а следом хорошая двойка бразильца заставила «поплывшего» Чендлера спасаться бегством. Стал раскрываться поединок, Чендлер пытался отвечать и заходить в размены, но Оливейра решил не рисковать и совершил тейкдаун. На этот раз позиция Чарльза была куда более выгодной, чем в первом раунде, бразилец стал выбрасывать удары, в том числе и локтями, и при этом совершал попытки выйти на приём. Много напропускал Чендлер, отличный раунд провёл Оливейра, но финишировать соперника не смог.

В третьем раунде Чарльз стал оказывать прессинг в стойке, выбрасывал лоу-кики, доставал Чендлера на руках, зажимал соперника у сетки и работал сериями, добавляя колени. Майкл потратил много сил в стартовых раундах, практически не отвечал бразильцу, а Чарльз совершил очередной тейкдаун. Удалось бразильцу забрать спину оппонента, практически две минуты Оливейра пытался оформить финиш, но Чендлер вновь выстоял.

Четвёртый раунд начался с разменов в стойке. Оливейра больше попадал, но при этом и Чендлер моментами доставал соперника боковыми, что не понравилось бразильцу, который снова перевёл бой в партер. Ещё раз Чарльз захватил спину Чендлера, монотонно выбрасывал удары и совершал попытки поймать шею. Единственное, за что можно было похвалить Чендлера — за упорство. Тяжело приходилось Майклу в каждом раунде, но он продолжал бой.

Майкл Чендлер — Чарльз Оливейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В пятом раунде упорство Чендлера было вознаграждено. Майкл сумел-таки затащить Оливейру в размены и болтануть бразильца ударом. Чендлер, почувствовав свой шанс, бросился добивать. Чарльзу пришлось спасаться в борьбе, где Майкл пытался оформить финиш, но на этот раз уже Оливейра выстоял. Бойцы поднялись в стойку, после чего Чарльз грамотно совершил тейкдаун, забрал спину и засушил концовку боя.

Да, пятый раунд остался за Чендлером, но в остальном Чарльз грамотно разобрался с соперником и одержал уверенную победу судейским решением. Майкл, хоть и провёл яркую концовку, но в остальном проиграл бразильцу по всем статьям. Будет снова ждать Конора?