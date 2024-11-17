Безжалостное избиение. Джонс легко расправился с Миочичем

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл грандиозный номерной турнир UFC 309. В главном событии вечера сошлись ветераны и настоящие легенды организации. В октагоне столкнулись действующий обладатель чемпионского титула в тяжёлом весе Джон Джонс и претендент Стипе Миочич. Оба бойца сколотили славную карьеру в лучшей организации на планете. А теперь рассчитывали доказать своё величие на практике. Ожидания фанатов от этого противостояния полностью оправдались.

Джонс подходил к этому противостоянию с профессиональным рекордом 27-1 (1). Он на долгое время приостанавливал свои выступления. Но в 2023 году триумфально вернулся в октагон. Костяной провёл первый поединок в тяжёлом весе, столкнувшись с Сирилем Ганом. В том противостоянии американец уверенно расправился с соперником, финишировав его «гильотиной» в первом же раунде. Бой со Стипе должен был случиться в карьере Джона раньше. Но с первой попытки провести его так и не получилось. Джонс получил тяжёлую травму и был вынужден полностью сосредоточиться на восстановлении.

Показатели Миочича перед поединком были поскромнее – 20-4. Кроме того, Стипе на протяжении длительного времени простаивал, не выходил в октагон. Последний бой состоялся 27 марта 2021 года на турнире UFC 260. Во втором раунде Миочич потерпел сокрушительное поражение нокаутом от Фрэнсиса Нганну. После этого Стипе взял длительную паузу. А теперь бывший чемпион организации вернулся в клетку, чтобы попытаться остановить одного из самых опасных людей в лиге.

Стипе Миочич Фото: Getty Images

Поединок начался с активности от бойцов. Первое точное попадание осталось за Джонсом, но Стипе тут же ответил. Любопытно, что публика очень ярко поддерживала Миочича. И почувствовал это боец – пошёл вперёд. Но Джон идеально находил возможности «колоть» оппонента точечными ударами. А к исходу второй минуты Костяной отправил соперника на канвас. В борьбе доминация Боунса не вызывала никаких вопросов. Он активно подключал локти, старался постоянно напрягать Миочича. А Стипе приходилось просто терпеть и выживать, других вариантов попросту не оставалось.

Во втором раунде оппоненты вернулись в стойку. Но чувствовалось, что преимущество Джонса становится лишь более ощутимым. Он поддавливал и чувствовал себя максимально комфортно. Миочич откровенно «задышал», ни о каком спокойствии не шло и речи. На этом фоне Джон выглядит хладнокровной глыбой, решающей свои задачи. Осторожный раунд не особенно порадовал фанатов. Но при этом немного вернул интригу. Стипе продемонстрировал, что может не только выживать.

UFC 309: Джон Джонс — Стипе Миочич Фото: Sarah Stier/Getty Images

С самого начала третьего раунда Миочич попытался затруднить сопернику жизнь. И несколько раз классно попал. Но наткнулся на точный выпад от Джонса. И инициатива вновь вернулась в руки Боунса. А к экватору пятиминутки бросилось в глаза, насколько сильно устал Стипе. Он перемещался по клетке с большим трудом. На фоне оппонента Джон выглядел свежо. Это стало началом конца. Джонс попал, после чего Миочич оказался на канвасе. А такие моменты хищный чемпион чувствует просто идеально. В итоге Боунс бросился на оппонента и оформил брутальное добивание.

Джонс отправил в свою копилку очередную победу. И, судя по всему, останавливаться чемпион не собирается. Джон находится в великолепной форме. Даже после тяжёлой травмы Боунс играючи расправился с оппонентом. Правда, на вопрос о потенциальном поединке с Томом Аспиналлом американец так и не ответил. А Стипе сразу после поединка объявил о завершении карьеры.