Джонс — величайший! Но с молодыми «хищниками» ему не справиться

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл грандиозный номерной турнир UFC 309. В главном событии вечера сошлись ветераны и настоящие легенды организации. В октагоне столкнулись действующий обладатель чемпионского титула в тяжёлом весе Джон Джонс и претендент Стипе Миочич.

Получилось всё максимально прозаично. Стипе выглядел не лучшим образом после длительного простоя. А вот Джонс смотрелся превосходно. Поэтому совершенно закономерно нокаутировал оппонента в третьем раунде. Джон провёл первую защиту чемпионского пояса в тяжёлом весе. А главное, вновь доказал своё величие. Вот только вопрос о будущем легенды остаётся открытым.

Что показал поединок? Травма не сильно сказалась на кондициях Джонса. Он выглядел довольно свежо. Но, возможно, причиной этого стало состояние Миочича. А тот к третьему раунду уже едва передвигался по клетке. Так или иначе, Джон подошёл к противостоянию в очень неплохом состоянии. Но в то же время бросилось в глаза, насколько много Боунс пропускал. Да, удары Стипе прямо сейчас уже не несут в себе той опасности, которая была в лучшие годы. Однако при этом складывается ощущение, что более молодой оппонент с «колотушкой» в таких моментах мог уже не простить.

Следующий момент – в партере Джонс хорош, но именно на фоне грузных оппонентов. И с Сирилем Ганом, и с Миочичем получилось мучить соперника в борьбе. Но складывается ощущение, что с Томом Аспиналлом проблемы возникнут ещё на стадии попытки провести перевод. А в стойке сражаться с молодыми оппонентами может быть очень чревато. Фактически в таких битвах Боунс окажется без своих главных козырей. Находиться в такой ситуации он не хочет, поэтому имеет полное право размышлять, какой вызов принять следующим.

После поединка бросилось в глаза, что Джонс выглядит постаревшим. Не было былого блеска в глазах, хотя устраивать шоу Боунс не перестал. Он дал подержать чемпионский пояс Дональду Трампу, пообщался с Илоном Маском, а также напомнил Дане Уайту, что собирается отжигать и дальше. Но в голосе Костяного чувствовалось – испытание далось ему не так легко, как это казалось со стороны. Джонсу уже 37 лет, а в тяжёлом весе становится всё больше молодых топов. И с ними тягаться будет невероятно сложно.

Ведутся активные разговоры, что у Джонса два самых реальных варианта дальнейшего продолжения карьеры. Первый – столкновение с Аспиналлом. Временный чемпион ждёт своего звёздного часа. Второй – битва с Алексом Перейрой, в которой на кону будет стоять сразу два пояса. Но оба поединка выглядят крайне опасно для американца. Статус Боунса в организации и его величие не вызывают никаких сомнений. Именно по этой причине он может диктовать свои условия.

Джон Джонс Фото: Sarah Stier/Getty Images

Джонс уже сколотил великую карьеру в UFC, имеет грандиозное наследие. А если организация добьётся отмены единственного поражения Боунса, грандиозность достижений станет ещё более увесистой. Но ждать от Джона новых чудес уже вряд ли стоит.