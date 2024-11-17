Миочич повторил ошибку Емельяненко. Но Стипе не мог поступить иначе

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл грандиозный номерной турнир UFC 309. В главном событии вечера сошлись ветераны и настоящие легенды организации. В октагоне столкнулись действующий обладатель чемпионского титула в тяжёлом весе Джон Джонс и претендент Стипе Миочич.

В этом противостоянии изначально был очевидный фаворит – Боунс. И он полностью оправдал ожидания, провёл превосходный поединок. Поэтому закономерно финишировал оппонента на исходе третьего раунда. А Миочич сразу после завершения боя объявил о непростом решении – уходе из профессионального спорта. Стипе выстроил в UFC легендарную карьеру, а теперь может отправиться на заслуженный отдых.

Все спортсмены мечтают о том, чтобы уходить красиво. К сожалению, Миочичу сделать этого не удалось. Он очень хотел вернуться, чтобы закрыть то самое поражение от Фрэнсиса Нганну. Хищник отправил Стипе в нокаут в 2021 году. Миочич вернулся в 42. И снова его вырубили. Завершение карьеры напоминает историю Последнего Императора. Фёдор также не мог долго решиться на то, чтобы поставить окончательную точку. А в итоге потерпел на закате профессионального пути сразу несколько болезненных поражений. Похожая ситуация складывается и у Миочича. Он уходит на двух нокаутах подряд. И это явно не та последняя страница, которую Стипе хотел написать в своей истории.

Бой с самого начался превратился в избиение. Конечно, Стипе несколько раз напомнил былого себя. Но чувствовалось, что боец находится в форме, которая максимально далека от оптимальных кондиций. В первом раунде пришлось «выживать» в партере, во втором – отбиваться. А в третьей пятиминутке Миочич окончательно остановился. И в моменте с нокаутом бросилось в глаза, что удары начали залетать из-за отсутствия хоть какой-то реакции на них. Стипе вернулся ровно в тех кондициях, которые позволили продержаться три раунда с одним из величайших бойцов на планете.

Стипе не мог не вернуться. От таких предложений не отказываются. Ему предложили уйти поединком с человеком, которого многие уже называют самым легендарным представителем смешанных единоборств. Миочич совершенно точно получил солидный гонорар за этот бой. С учётом того, что Стипе долго простаивал, для него совершенно точно не будут лишними эти средства. А главное, боец не хотел уходить по-английски. Он вполне мог заявить, что попросту больше не выйдет в октагон. Но разве в этом заключается путь воина?

Стипе провёл шикарную карьеру. Он был страшен, наводил ужас на тяжёлый вес. И даже был чемпионом. Три из пяти поражений пришлись уже на финишную прямую карьеры. Поэтому вряд ли можно говорить, что в его профессиональном пути были «тёмные пятна». Кроме того, именно Миочич побеждал Фрэнсиса Нганну. В его копилке было много ярких и статусных побед.

Зачистив почти весь дивизион, Миочич устроил легендарную трилогию с Даниэлем Кормье. В первом бою Стипе проиграл нокаутом, а спустя год вернул пояс, уже нокаутировав Кормье в ответ. В третьем поединке, который прошёл ещё через год, нокаутов уже не было. Миочич победил решением судей, и Даниэль отдавал сопернику должное за то, что тот классно подобрал геймплан.

Стипе Миочич Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

Ещё одно свидетельство того, насколько хорош был пиковый Стипе, разнёсший всю топовую оппозицию в своё время. Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе и боец, который удерживает рекорд по числу титульных побед в этом дивизионе. Настоящая легенда, которую ещё и почему-то недооценивают, хотя на пике Миочич — страшный оппонент для кого угодно.

А теперь Стипе уходит. Он оставил прекрасное наследие, может быть спокоен.