Возвращение Петра Яна, поединок конкурента Анкалаева. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств множество ярких турниров и интересных противостояний. UFC проведёт свой очередной бойцовский вечер в Китае, который возглавит топовый российский боец Пётр Ян. Кстати, Пётр будет не единственным россиянином в карде турнира. Ну и, конечно, никуда без профессионального бокса.

22 ноября. Давид Папо — Джош Вагнер

Французский Нант примет турнир по профессиональному боксу. В главном событии турнира зрители увидят поединок сразу за два престижных титула в полусреднем весе — WBO Global и IBF International между местным боксёром Давидом Папо и канадцем Джошем Вагнером. Оба имеют идеальные послужные списки: у Папо 29 побед и одна ничья на профессиональном ринге, у Вагнера рекорд 18-0. Для обоих это отличный шанс не только нанести сопернику первое поражение в карьере, но и подняться в рейтингах. Сейчас Папо занимает пятую позицию в WBO, 12-ю — в IBF и 13-ю — в WBA, Вагнер же располагается на 10-й позиции в рейтинге IBF.

23 ноября. Пётр Ян – Дейвисон Фигейреду

Главный бой традиционного турнира UFC в Китае пройдёт без местных бойцов, но при этом будет крайне интригующим. Там сойдутся два экс-чемпиона организации – бывший владелец пояса в легчайшем весе Пётр Ян и экс-обладатель титула в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду. После простоя Ян сумел сохранить высокие позиции в рейтинге, а победа над крепким Сонг Ядонгом практически вернула его в титульную гонку. Фигейреду в новом дивизионе чувствует себя комфортно: сначала победил Роба Фонта, следом одолел бывшего чемпиона Коди Гарбрандта, а в последнем поединке победил недавнего претендента на пояс Марлона Веру. Бой Петра и Дейвисона неофициально называют претендентским: Ян располагается на третьей строчке в рейтинге, Фигейреду – на пятой.

23 ноября. Муслим Салихов – Кэньань Сун

На UFC Fight Nights Пётр Ян будет не единственным бойцом, представляющим Россию. На турнире в Китае выступит и Муслим Салихов, который проведёт бой против местного спортсмена Кэньань Суна. Салихов недавно был на грани увольнения, но прервал полосу неудач и победил Сантьяго Понциниббио, продлив прописку в UFC. Теперь россиянину предстоит непростой поединок в Китае, где публика будет поддерживать соперника. У китайского бойца в UFC шесть побед и четыре поражения, легко Салихову точно не будет.

23 ноября. Волкан Оздемир – Карлос Ульберг

В карде турнира UFC в Китае будет, на первый взгляд, не особо примечательный поединок в полутяжёлом весе между Волканом Оздемиром и Карлосом Ульбергом. Но титульная гонка в этом дивизионе носит непредсказуемый характер: например, в последнем бою Алекс Перейра защищал пояс против восьмого номера рейтинга Халила Раунтри. Сейчас на восьмой позиции идёт бывший претендент Волкан Оздемир, и кое-кто считает, что ему по силам обойти в титульной гонке даже Магомеда Анкалаева.

Волкан Оздемир Фото: Michael Campanella/Getty Images

23 ноября. Якоб Банк – Ибо Майер

В Дании состоится вечер профессионального бокса. Возглавят его два непобеждённых боксёра – местный проспект Якоб Банк, занимающий восьмую строчку в рейтинге WBO, и Ибо Майер. На кону будет стоять пояс WBO Global, который должен повысить котировки победителя. Особенно интересно, что поединок пройдёт в «дивизионе Канело», а Альварес любит выбирать в соперники непобеждённых оппонентов. Так что для обоих боксёров это шанс не только завоевать престижный пояс, но и приблизить себя к денежному бою с Саулем.

23 ноября. Бакари Самаке – Уэйд Райан

Во Франции также состоится вечер профессионального бокса, в главном событии выступит местный проспект, на которого делаются большие ставки, – Бакари Самаке. Самаке 21 год, но он уже имеет рекорд 16-0 и при родных трибунах оспорит титул WBC Silver в первом среднем весе – дивизионе, где выступают Теренс Кроуфорд, Бахрам Муртазалиев, Себастьян Фундора, Тим Цзю, Магомед Курбанов и многие другие известные боксёры. Для Самаке предстоящий поединок – отличный шанс громко заявить о себе и своих претензиях на чемпионские пояса.