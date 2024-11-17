Блогер вместо реванша с Биволом? Хороший, но бессмысленный ход Бетербиева

В минувшие выходные в Арлингтоне (США) прошёл громкий боксёрский вечер, главным событием которого стал поединок между легендарным Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом.

Несмотря на то что спортивной составляющей было на самом деле мало, внимание к бою было колоссальным. Пол в итоге одержал победу единогласным решением судей, и обсуждение результата стало по-настоящему резонансным. Кто-то критиковал Джейка и называл его позором бокса, кто-то респектовал Тайсону и отмечал, что ветеран неплохо продержался для 58-летнего бойца.

И, разумеется, были вызовы. Сам Пол, например, упомянул три имени: Сауль Альварес, Джервонта Дэвис и Конор Макгрегор. В случае с первым Джейк заявил, что Канело сам должен его вызвать, Джервонте просто ответил на его выпады, а Конору предложил бой по правилам ММА: «Дорогой Конор, я знаю, что ты сказал моей команде, мол, будешь драться со мной в полусреднем весе. Этого никогда не произойдёт. Но давай проведём бой в формате ММА. Без весовой категории — как это было раньше. Но ты не хочешь».

Однако есть и те, кто сам вызвал Пола. Карл Фроч обещал побить блогера с завязанной рукой, но получил отказ. И был ещё один неожиданный кандидат, от которого точно мало кто ждал вызова. Артур Бетербиев внезапно решил, что ему нужен такой бой: «Что ты можешь сделать на ринге против действующего неоспоримого чемпиона мира? Просто знай, что я всегда открыт для предложений».

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Такой вызов от Бетербиева — признание Джейка Пола. Как бы его ни критиковали со всех сторон, люди начали признавать, что с ним можно хорошо заработать и не так уж стыдно выйти на ринг с блогером.

Что касается Бетербиева, то с его стороны это хороший ход. Попытка залезть на поезд хайпа, который набирает ход, и сорвать свой куш. Конечно, такой поединок по всем статьям подходит Артуру. На бумаге это лёгкая победа россиянина даже при том, что Пол действительно прогрессирует в боксе. И к тому же это серьёзный чек. Сообщали, что Майк Тайсон заработал $ 20 млн, а сам Джейк — $ 40 млн. Вряд ли Бетербиев получит столько (за Бивола заплатили $ 10 млн), но деньги в любом случае будут очень серьёзные.

Да, впереди у Артура маячит реванш с Дмитрием Биволом, который чемпиону не очень нужен. Соответственно, Бетербиев с удовольствием сделает теоретический выбор в пользу Пола. Да, фанаты могут говорить, что Артур бежит от боя с соотечественником, но его это точно не волнует. Поединок за пояс в тяжёлом весе тоже прельщает не так сильно, как поединок с Полом. Какой гонорар Бетербиев получит за бой с Джеем Опетайей и Хильберто Рамиресом? А сколько платных трансляций продадут такие поединки? Почти в 40 лет российский боксёр наверняка хочет за высокие риски получать хорошие деньги.

В плане подраться с Джейком идеально всё, кроме одного — сам Джейк вряд ли в этом заинтересован. Да, Бетербиев — абсолютный чемпион, непобеждённый топ, но с медийной точки зрения он неинтересен. В данном случае это ключевой фактор. Если бы Пола интересовала в первую очередь спортивная составляющая, он бы двигался по рейтингу одного веса, а не прыгал по дивизионам ради боёв с Нейтом Диазом и Майком Перри. Бетербиев по медийке проигрывает всем вышеперечисленным бойцам в пух и прах.

Джейк Пол Фото: Getty Images

Поэтому план Артура очень хороший и ход правильный, но, к сожалению, абсолютно неэффективный. Такие бои Пола совершенно не прельщают, а у Бетербиева есть другая работа. И если он сможет за следующие пару лет серьёзно прокачать свой медиаобраз, то, возможно, мы увидим его на ринге в по-настоящему денежных поединках. Тем не менее курс Артур выбрал правильный.