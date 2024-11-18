UFC Fight Night 248: Пётр Ян в шаге от титульного боя. Впереди бой с экс-чемпионом. LIVE

23 ноября в Макао пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 248, главным событием которого станет поединок бывших чемпионов промоушена Петра Яна и Дейвисона Фигейреду. Победитель этого боя может полноценно ворваться в титульную гонку в легчайшем весе.
Также на этом турнире выступит ещё один россиянин. Муслим Салихов возвращается и встретится с китайским бойцом Кэньань Суном. В предыдущем поединке россиянин прервал серию поражений и вернулся на победную тропу.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
😈 Менеджер Петра Яна: поединок с Фигейреду можно считать претендентским
«Мы хотели выступить именно против Фигейреду. Это бывший чемпион, он идёт на серии из трёх побед в дивизионе. И, в принципе, этот поединок можно считать потенциально претендентским, так как Мераб уже заявлял, что хочет подраться с Фигейреду. Мы понимали, что здесь желания Мераба недостаточно, и UFC уже выбрали претендентом Умара Нурмагомедова. Поэтому я считаю, что данный поединок – это то, что нам сейчас нужно», — сказал Саят Абдрахманов в интервью пресс-службе клуба «Архангел Михаил».
😌 Боец RCC Медведев поделился ожиданиями от боя Ян — Фигейреду
Российский средневес ММА, выступающий в лиге RCC, Борис Медведев высказался по поводу предстоящего поединка экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бывшего чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории бразильца Дейвисона Фигейреду.
«Для Петра это отличное возвращение, и, как всегда, с жёстким и думающим оппонентом. Это будет достаточно динамичное сражение, а не лёгкая прогулка. Здесь будет всё: и накал, и бокс, и борьба. Фанатов ждут по-настоящему зрелищные пять раундов. Верю в победу Петра – он перезагрузился и возвращается с новыми силами, с голодом. Он опасен. No Mercy», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 248 с главным боем Ян — Фигейреду
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🫡 Менеджер Петра Яна: Фигейреду нужно побеждать досрочно
Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна, высказался о предстоящем поединке россиянина с бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай).
«Очень важно выигрывать этот бой, причём не просто выигрывать, а выигрывать ярко, желательно досрочно, и делать громкую заявку, напомнить о себе», — сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».
Дата и время турнира UFC Fight Night 248 с главным боем Ян — Фигейреду
Турнир UFC Fight Night 248 состоится 23 ноября в Макао. Начало ивента запланировано на 11:00 мск, бои основного карда стартуют в 14:00.
👀 «Выходит полуживой и всё равно делает зрелище». Анатолий Малыхин — о Петре Яне
«Бьёт как тяжеловес. Быстрый, сбалансированный. Сейчас набрал мышечную массу. Желаю ему победы. Ему никто ничего не подарил, на подносе не принёс. Сам добился всего, своими силами. Я рад за него, он крутой пацан. Точно себя в жизни не потеряет. Я не хочу его сглазить. Но когда вижу тренировки Петра, не понимаю, кто может его победить. Но в лагере постоянно что-то происходит. Он травмируется, но из-за характера не снимается с поединков. Выходит полуживой и всё равно делает зрелище. А сейчас залечил все травмы, находится в прекрасном состоянии. Просто хочу, чтобы он наслаждался», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира UFC Fight Night 248 с главным боем Ян — Фигейреду
Основной кард:
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду;
Янь Сяонань — Табата Риччи;
Кенан Сонг — Муслим Салихов;
Цун Ван — Габриэлла Фернандес;
Волкан Оздемир — Карлос Ульберг;
Чжан Миньян — Осман Диас.
Предварительный кард:
Бинь Се — Канцзе Чжу;
Цзелиси Баэргэн — Сун Ёун Ёу;
Кирандип Сингх-Сахота — Дон Хун Чхве;
Мин Ши — Сяоцань Фэн;
Нямжаргал Тумендемберел — Карлос Эрнандес;
Лони Кавана — Хосе Очоа;
Лян Сяо — Куанг Ле;
Махешат Хасайер — Николас Мотта.