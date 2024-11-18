«Называйте меня трусом». Почему победа Джонса — плохой сценарий для UFC

В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке прошёл большой турнир UFC 309, главным событием которого стал титульный поединок в тяжёлой весовой категории между двумя легендарными бойцами — Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

Джонс разобрался с соперником, отправив того на канвас красивым спиннинг бэк-киком в корпус, а затем и добив его. Эффектная победа заставила всех вновь заговорить о величии Джона Джонса, и первый в этих рядах Дана Уайт: «Теперь все понимают, что он величайший? Он же не просто выбросил кик, он выбросил его с прыжка. Стипе внешне был в хорошей форме, был сфокусирован, хотел выиграть, выглядел хорошо. Я не знаю, как можно не видеть, что Джонс — это величайший боец в истории всех боевых видов? Ему будет 38, и что он сегодня сделал? Невероятно. Пока он выступает, он первый номер P4P. Это Илон Маск боёв».

Победа Джонса действительно получилась очень хорошей, но, даже несмотря на это и похвалу от Уайта, она не играет на руку UFC. Вернёмся немного назад во времени. Последние полтора года тяжёлый вес находится в застое. Все планы сбила травма Джонса, из-за которой бой с Миочичем был отложен на целый год. За это время появился временный чемпион в дивизионе в лице Тома Аспиналла, и тут «винить» нужно только UFC.

В ноябре 2023 года бой Джонса и Миочича слетел, и, несмотря на то что в карде был другой титульник, промоушен решили усилить турнир боем за временный пояс между Аспиналлом и Сергеем Павловичем. Получилось так, что в краткосрочной перспективе в UFC от этого выиграли, однако в долгосрочной получили странный прецедент, где в одном дивизионе есть два чемпиона и один не собирается биться с другим.

Том Аспиналл Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Да, не проблема Миочича, что в гонке нарисовался Аспиналл с временным поясом, потому что бой Стипе с Джонсом был назначен задолго до того, как было решено вывести британца на авансцену. Но в итоге всё привело к тому, что Аспиналл защищал временный пояс (очень редкое событие), а чемпион открыто заявляет, что бой с временным чемпионом его не интересует. Отсюда куча критики от фанатов в адрес Джонса и Даны Уайта, мемы с утками, саркастичные видео от Тома Аспиналла.

Теперь Джонс побеждает, все ждут, что этот порочный круг, где два чемпиона не пересекаются, разорвётся. На этом фоне Джон приходит на пресс-конференцию и выдаёт следующий спич: «Я не беспокоюсь по поводу боя с Томом, я беспокоюсь по поводу боя с Перейрой. Это то, чего я хочу. Если UFC хочет, чтобы я вернулся, этот бой нужно делать. Я был ясен в моих желаниях. Все должны понимать, что я и так мог бы закончить. Дайте человеку то, что он хочет. Я хочу супербои и не хочу драться с опасными восходящими проспектами, я хочу драться с состоявшимися звёздами. Да, Том — чемпион, однако мне всё равно. Я хочу Перейру. Для меня есть смысл драться именно с ним. Люди могут называть меня трусом, цыплёнком, но я хочу обналичить жирный чек. Я мог бы закончить прямо сегодня».

Дана Уайт при этом говорит о том, что никакого боя с Перейрой не будет, пока Джонс не подерётся с Аспиналлом. Получается замкнутый круг, который оставляет тяжёлый дивизион в том же подвисшем состоянии. Это плохой сценарий для организации. Дана Уайт часто говорит, что задача лиги сводить сильнейших бойцов друг с другом, и в качестве обратного примера приводит бокс, где чемпионы бегут от чемпионов. В данном случае UFC уподобляется худшему.

Да, безусловно, Джонс на таком уровне, что со всеми своими заслугами заслуживал бой за наследие с Миочичем. Сейчас пора возвращаться в привычный режим. Просто потому, что это правильно. В противном случае у UFC два варианта — лишить Джонса пояса и дать ему бой с Перейрой, который он так хочет, или озолотить чемпиона, чтобы он согласился на бой с Аспиналлом.

Джон Джонс Фото: Sarah Stier/Getty Images

Прямо сейчас это решаться не будет, так как только что прошёл титульник. Сам Том уже заявил, что у него был разговор с Даной Уайтом и Хантером Кэмпбеллом: «Всё успешно. Скоро будут большие новости. Планы намечены. Скоро увидимся».

Но пока этих новостей нет, и тяжёлый вес продолжает переживать не лучшие времена. И, скорее всего, так будет и в следующие несколько месяцев. А в декабре, когда пройдёт бой Сириля Гана с Александром Волковым и определится новый претендент на пояс, разговоры о Джонсе и Аспиналле вспыхнут с новой силой. Дане Уайту надо решать вопрос.