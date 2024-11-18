Самый ожидаемый реванш российских ММА. У Шлеменко нет шансов против Токова?

Уральская лига RCC 14 декабря проведёт в Екатеринбурге завершающий номерной турнир уходящего года – RCC 21. Возглавит его, пожалуй, самый громкий бой года в российских смешанных единоборствах – реванш Александра Шлеменко и Анатолия Токова.

Для Токова нынешний год проходит под девизом реваншей. В апреле Анатолий на турнире лиги ACA встретился с Шарафом Давлатмуродовым, с которым он провёл довольно близкий бой в 2021 году в Bellator – тогда победу раздельным решением судей забрал Токов. Как, собственно, и во втором поединке, только в реванше Анатолий победил более уверенно – единогласным решением судей.

Теперь Анатолий проведёт второй бой против известного соотечественника, экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко. Они также уже встречались в лиге Bellator в 2018 году. К тому моменту карьера грозного Шторма начала идти на спад: к поединку с Токовым он подошёл на серии из двух поражений. И если бойня с Гегардом Мусаси получилась эпичной и завершилась победой экс-бойца UFC только спорным судейским решением, то его вояж в лигу М-1 и бой с Бруну Силвой закончились полным провалом: бразилец зажал Шторма в углу, устроил настоящее избиение и оформил брутальный финиш в первом раунде.

Токов же, напротив, тогда подошёл к поединку на серии из двух досрочных побед в Bellator. Ученик Фёдора с рекордом 26-2 выглядел в глазах американского промоушена потенциальной звездой, которую свели с уже угасающей звездой – своеобразная смена поколений. Молодость в этом противостоянии действительно взяла верх над опытом. Анатолий был лучше Шторма как в стойке, так и в партере. Шлеменко пытался поймать Токова фирменными бэкфистами, но ему явно не хватало скорости, собственно, не только в этом компоненте. Анатолий был свежее, мощнее и забрал победу единогласным решением судей.

«Токов – самый сильный средневес в России. Да, я был уверен, что Анатолий победит Шлеменко досрочно. Это для вас Шлеменко топовый боец, а для меня топовый боец – Анатолий. Я знаю, на что он способен, вижу, как он работает. Думаю, что Анатолий стоит на ступень выше Александра – как бы это ни звучало обидно для самого Александра и его поклонников», — сказал после боя Фёдор Емельяненко.

С того момента прошло шесть лет, нужно ли говорить, что оба бойца постарели? И если Токову 34 года, что в целом не так критично для смешанных единоборств, то вот Александр уже настоящий ветеран ММА с восемью десятками боёв за плечами. Бой с Токовым был для Шторма финальным аккордом в зарубежной карьере, с тех пор Александр выступает только на родине. И выступает с периодическим успехом. Были странное поражение от Криса Ханикатта и ещё более странное поражение от Александра Илича, были и неплохие победы над Дэвидом Бранчем и Алексом Оливейрой. Был и пятираундовый поединок с Магомедом Исмаиловым, тоже, кстати, в Екатеринбурге. Все эти поединки логично подтвердили то, что Александр уже далёк от той формы, которая была у него во время пика. Ему уже пятый десяток, скорость не та, функциональное состояние оставляет желать лучшего. Конечно, со Шлеменко по-прежнему его дух, его спортивное упорство, его желание умереть в клетке. С ним же его техника и богатый опыт.

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

Но хватит ли всего этого для того, чтобы взять у Токова реванш? Есть большие сомнения. Анатолий с тех пор выступал не так часто, как Шторм, но при этом продолжал проводить бои в Bellator и даже добрался до титульного поединка, в котором проиграл действующему непобеждённому чемпиону лиги Джонни Эблину. Анатолий выступает довольно редко: за последние шесть лет он провёл шесть боёв, то есть в среднем по одному поединку в год. Шлеменко, к слову, за этот период провёл 13 боёв. Но вряд ли это как-то скажется на форме Токова, который уже привык к такому ритму.

Анатолий на шесть лет моложе Шторма, в своём последнем поединке он без труда одолел в реванше Давлатмуродова и показал, что действительно находится в неплохой форме. Токов хорош в стойке, сильнее Шлеменко в борьбе и, опять же, моложе, быстрее и физически крепче Александра. Шесть лет назад Александр не сумел ничего противопоставить Токову – ни в стойке, ни тем более в борьбе. Собственно, за прошедшие шесть лет вряд ли можно сказать, что Шлеменко в чём-то добавил – в таком возрасте уже не добавляют. Анатолий тоже не стал лучше, но и не сбавил, поэтому ожидать, что Александр сумеет взять реванш на пятом десятке, приходится с трудом.

Да, Шторм будет крайне заряжен на поединок – в этом ему не отказать. Тем более что у Александра имеются личные счёты c Фёдором Емельяненко – наставником Анатолия, так что к мотивации Шлеменко вопросов не будет. Вопросы есть к исходным данным. Александр не так быстр, как на пике, не так опасен в стойке, как на пике – все его преимущества, за счёт которых он мог бы победить Токова, остались в прошлом. К многочисленным бэкфистам Анатолий будет готов, а в остальном Шлеменко вряд ли сможет удивить ученика Фёдора. Да и оппозиция у Александра в последних боях планомерно снижается: с соперниками уровня Токова он не дрался давно. И даже на фоне такой оппозиции Шторм уже не выглядит тем бойцом, который наводил шороху в Bellator. Токов не будет бездействовать за заплаченный гонорар, как это делал Куат Хамитов, например. И Токов куда серьёзнее и опаснее, чем Алекс Оливейра с шестью поражениями в девяти поединках перед встречей со Шлеменко.

Конечно, противостояние Токова и Шлеменко – противостояние двух громких имён для российских смешанных единоборств. И, естественно, оно вызовет колоссальный интерес. Но есть ощущение, что в спортивной составляющей интриги не будет – шансов взять реванш у Токова в нынешних реалиях у Александра крайне мало.