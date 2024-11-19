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Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду: когда бой, дата и время боя, где смотреть, трансляция, UFC Макао, 23 ноября 2024, ММА

Экс-чемпион из России возвращается в гонку за пояс. Где смотреть бой Ян — Фигейреду
Яхья Гасанов
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
Аудио-версия:
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На турнире также выступит Муслим Салихов.

Дата и время турнира UFC Fight Night 248 с боем Ян — Фигейреду

23 ноября в Макао состоится очередной турнир UFC Fight Night 248. Главным событием ивента станет поединок бывших чемпионов промоушена Петра Яна и Дейвисона Фигейреду. Россиянин в марте прервал серию поражений и победил Сонг Ядонга, а его соперник после перехода в легчайший вес одержал три победы.

Также на этом турнире выступит ещё один российский боец. Король кунг-фу Муслим Салихов возвращается в октагон и встретится с китайским бойцом Кэньань Суном. Салихов в предыдущем поединке одержал победу над Сантьяго Понциниббио.

Начало турнира UFC в Макао запланировано на 11:00 мск, бои основного карда стартуют в 14:00.

Прямая трансляция турнира UFC Fight Night 248 с боем Ян — Фигейреду

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Полный кард турнира UFC Fight Night 248 с боем Ян — Фигейреду

Основной кард:

Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду;
Сяонань Янь — Табата Риччи;
Кэньань Сун — Муслим Салихов;
Цун Ван — Габриэлла Фернандес;
Волкан Оздемир — Карлос Ульберг;
Миньян Чжан — Осман Диас.

Предварительный кард:

Цзелэиси Баэргэн — Сун Ёун Ёу;
Кирандип Сингх-Сахота — Дон Хун Чхве;
Мин Ши — Сяоцань Фэн;
Нямжаргал Тумендемберел — Карлос Эрнандес;
Лонир Кавана — Хосе Очоа;
Лун Сяо — Куанг Ле;
Махешат Хайсаер — Николас Мотта.

Материалы о турнире UFC Fight Night 248 с боем Ян — Фигейреду

Главное об участниках мейн-ивента турнира:

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Прогноз на бой Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду

Ещё один претендент на пояс в легчайшем весе Умар Нурмагомедов желает победы соотечественнику, но отмечает сильные стороны Фигейреду: «Пётр Ян, безусловно, очень талантливый боец. С этим никто не спорит. Я желаю ему победы. Я очень сильно хочу, чтобы он выиграл в этом бою. Чтобы он сбросил Фигейреду с титульной гонки. Пётр Ян очень хорошо боксирует, хорошо чувствует дистанцию, и ноги у него неплохие, и клинч, но вместе с этим у него плохая защита. Борьба у него неплохая, повалить его не всегда легко, но вот в грэпплинге у него есть некоторые дыры, и вот у Фигейредо очень хороший грэпплинг. Он очень хорошо борется и может сколько угодно удерживать своих соперников. Обычно у бразильцев вольной борьбы хорошей не бывает, но Фигейреду исключительный боец».

Боец RCC Борис Медведев также поделился мнением о бое Ян — Фигейреду: «Для Петра это отличное возвращение — и, как всегда, с жёстким и думающим оппонентом. Это будет достаточно динамичное сражение, а не лёгкая прогулка. Здесь будет всё: и накал, и бокс, и борьба. Фанатов ждут по-настоящему зрелищные пять раундов. Верю в победу Петра – он перезагрузился и возвращается с новыми силами, с голодом. Он опасен. No Mercy».

Менеджер Яна Саят Абдрахманов заявил, что Петру нужен финиш в этом бою: «Очень важно выигрывать этот бой, причём не просто выигрывать, а выигрывать ярко, желательно досрочно, и делать громкую заявку, напомнить о себе».

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