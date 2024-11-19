«От клоунов нужно избавиться». Президент UFC огорчён — Джонс опять ниже Махачева

В минувшие выходные в Нью-Йорке прошёл крупный турнир UFC 309, в главном событии которого выступил Джон Джонс, вернувшийся после долгого отсутствия из-за травмы. Американец получил долгожданный поединок со Стипе Миочичем, который уже срывался год назад.

Джонс эффектно нокаутировал бывшего доминирующего чемпиона и вновь заставил говорить о себе в восторженных тонах. Дана Уайт после боя называл Джона «Илоном Маском от боёв» и наверняка предвкушал возвращение своего любимца на первую строчку в рейтинге pound-for-pound. К сожалению для Джонса и Уайта, этого не случилось. После обновления Джон поднялся с третьей строчки на вторую, опередив Алекса Перейру, с которым так хочет бой, но остался позади Ислама Махачева.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Россиянин остаётся лучшим бойцом мира по версии составителей рейтинга UFC. И Дана Уайт уже успел отреагировать на такой расклад: «Мне надо избавиться от этих клоунов! Марк Цукерберг, давай уже завершим начатое с искусственным интеллектом!»

Надо напомнить, что в последние полгода Дана развернул невероятную кампанию по восхвалению Джонса. Глава UFC стабильно раз в несколько недель заводил разговор, что Джон — лучший боец мира: «Джон Джонс занимает третье место в Р4Р UFC. Это самый тупой и смешной рейтинг в истории. Он просто кричит о том, что его составители ни черта не понимают в ММА. Джонс всё ещё активный боец. Он победил Сириля Гана. А потом получил травму. Он должен был драться и снова сделает это в ноябре. Джон Джонс — лучший боец вне весовой категории, и точка. Конец истории. Кого бы вы ни вспоминали — Ислама Махачева, Алекса Перейру. Они на ступень ниже. Ставя сейчас кого-то выше Джона Джонса, вы показываете, что абсолютно ничего не знаете о MMA».

Кроме того, заводил Дана разговор и об искусственном интеллекте: «Знаете, что самое замечательное в чёртовых технологиях? Скоро наступит момент, когда рейтинг будет составлять искусственный интеллект. И это будет великолепный день, черт возьми. Будет очень круто, когда к этой истории подключится искуственный интеллект. Жду этого с нетерпением».

Исламу Махачеву Уайт напоминал о том, что у него был близкий бой с Алексом Волкановски в Австралии: «Я не хочу критиковать других бойцов организации, но кого вы считаете лучшим вне зависимости от веса? Ислама Махачева? Многие люди верят, что он проиграл парню из более низкой категории. Об этом говорили и журналисты, находящиеся в этой комнате. Вы считаете, что после такого он должен возглавлять рейтинг P4P? Да, он победил, но дрался с бойцом из более низкой категории. А Джон Джонс поднялся в весе — и никогда не отказывался от боёв».

Джон Джонс Фото: Getty Images

Вся эта любовь Даны к Джонсу уже превратилась в мем, который высмеивают и болельщики, и сами бойцы. Да и сам Уайт с радостью это подхватывает. Но в разговоре о Махачеве глава UFC не упоминает несколько важных вещей. Алекс Волкановски перед тем боем показал на весах необходимые 70,3 кг, а значит, был в вечер боя легковесом. И Махачев в том поединке забрал как минимум три раунда, а скорее всего, четыре. Ну и подниматься в весе Исламу не давал тоже сам Уайт, хотя россиянин практически после каждого боя говорил о желании выступить в 77 кг.

К тому же, чтобы попасть на первую строчку рейтинга P4P, Махачев побил первого номера (Волкановски в первом бою), второго номера (Волкановски во втором бою) и третьего номера (Чарльза Оливейру). Это топ-оппозиция и заслуженное первое место.

Джонс — величайший боец в истории, никаких сомнений. Однако к бою с Миочичем есть вопросы: Стипе — легенда и самый успешный тяжеловес в истории UFC, но на момент боя с Джоном это 42-летний ветеран и восьмой номер рейтинга тяжей с простоем в 3,5 года. Такой титульник за былые заслуги Джонс заслужил, и он эту возможность успешно использовал. Должно ли этого хватать, чтобы вернуться на первое место в P4P? Всё зависит от того, как вы воспринимаете этот рейтинг. Если в нём учитывается былое величие, то да. Если же он основан исключительно на текущих достижениях, то, скорее, нет. У Джонса за последние пять лет три боя — с Домиником Рейесом (до сих пор многие уверены, что Джон тогда проиграл), Ганом и Миочичем. К тому же Махачев уже через пару месяцев может закрепиться на первой строчке рейтинга — в январе должен состояться бой с Арманом Царукяном.

Безусловно, Уайт продолжит разговор на тему величия Джонса. Например, в таком духе: «Все люди в интернете тупые. Те, кто считает, что Джон Джонс не лучший боец мира P4P, больше никогда не должны обсуждать бои».

Но будет очень иронично, если в UFC действительно отдадут рейтинги на откуп искусственному интеллекту, а после обновления первым номером будет снова не Джонс.