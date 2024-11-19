«Он не против». Усик вернётся в крузервейт после реванша с Фьюри?

21 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. Возглавит его один из самых ожидаемых поединков 2024 года – реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Два лучших тяжеловеса современного бокса вновь сойдутся в ринге. В мае 2024 года состоялся их первый поединок за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе, и Усику удалось стать первым боксёром в истории, объединившим у себя четыре чемпионских пояса в тяжёлом весе. Правда, ненадолго: Александр оставил пояс IBF вакантным, так как выбрал реванш с Фьюри вместо обязательной защиты. Титул уже, кстати, разыгран: Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира.

Так что в реванше Усика и Фьюри на кону будут стоять только три пояса. Но, конечно, дело уже не в поясах. Александр всем всё доказал, вписал своё имя в историю, а реванш с Тайсоном – это, во-первых, обязательства по контракту, во-вторых, шанс для обоих провести ещё один громкий поединок и заработать десятки или даже сотни миллионов долларов.

Усик, по всей видимости, не собирается завершать карьеру после реванша с Фьюри. В королевском дивизионе у него осталось только одно незаконченное дело – второй бой с Тайсоном. Особенно если Александр выиграет в реванше. После этого он планирует вернуться туда, откуда начинал в профессиональном боксе – в крузервейт.

«Я слышал, что он не против вернуться в первый тяжёлый вес и подраться с тем, кто будет владеть двумя поясами. Так что это будет особенный бой. Новость про Усика станет дополнительной мотивацией для парней», — приводит слова Оскара де ла Хойи Sky Sports.

Эти слова де ла Хойя сказал ещё перед поединком за два чемпионских пояса в крузервейте между Хильберто Рамиресом и Крисом Биллам-Смитом. Мексиканец одержал победу единогласным решением судей и теперь владеет двумя чемпионскими поясами. Видимо, слова де ла Хойи дошли и до него, потому что сразу после победы он бросил вызов Усику.

Хильберто Рамирес Фото: Richard Pelham/Getty Images

«Посмотрите на Усика и на то, что он сделал. Он не крупнее меня. Я думаю, я также могу это сделать. Если он хочет спуститься в наш дивизион, то я более чем готов. Я рад подраться с ним, потому что он один из моих кумиров, и я тоже хочу с ним встретиться. Потому что то, что он делает в боксе, — это величие», — сказал Рамирес после боя.

Вернуться в крузервейт и снова собрать у себя все чемпионские пояса – это будет просто историческое достижение. В первом тяжёлом весе для Усика появились новые интересные вызовы – тот же Хильберто Рамирес, владеющий двумя чемпионскими поясами, чемпион мира по версии IBF Джей Опетайя – как минимум два привлекательных для Александра поединка, победы в которых принесут ему три титула.

Но и это ещё не всё. Недавно состоялся громкий объединительный поединок в полутяжёлом весе между двумя российскими чемпионами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бетербиев одержал победу решением судей, при этом пока не определился со своим будущим. Одним из вариантов развития карьеры Артур видит переход в крузервейт, и, кажется, бой Бетербиева и Усика – это лучшее, что только можно будет организовать в боксе на сегодняшний день.

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Даже без поясов на кону этот поединок затмил бы все остальные спортивные события. У Артура и Александра давняя история противостояния, оба долго выступали в любителях, где трижды встречались между собой. В 2007 году Артур одержал победу, но на главных стартах – чемпионате мира – 2011 и Олимпийских играх – 2012 – победы довольно спорными судейскими решениями забирал Александр. И, конечно, Бетербиев уже давно грезит реваншем с Усиком, который сейчас стал как никогда реален.

Вопрос лишь в том, сумеет ли Усик в свои 37 лет снова влезать в лимит крузервейта. С момента перехода в тяжи Александр значительно прибавил в весе: например, перед боем с Фьюри украинец показал на весах 105 кг. Согнать 15 кг Усик сумеет, вот только сможет ли он при этом сохранить свои главные качества – скорость, работу ног, тайминг? Не повлияет ли такая весогонка в солидном для спорта возрасте на состояние Усика? Пожалуй, на этот вопрос ответ знает только Александр, и, если он задумывается о возвращении в крузервейт, значит, готов и ко всем сложностям, с которыми придётся столкнуться.

В любом случае после боя с Фьюри у Александра останется два варианта – крузервейт или пенсия. Особенно если он во второй раз победит Тайсона. Две победы над Фьюри, две победы над Джошуа, победа над Дюбуа – в королевском дивизионе работа будет полностью выполнена. А вот в первом тяжёлом весе интересных вызовов полно, и особняком стоит поединок с Артуром Бетербиевым, который, если состоится, обязательно войдёт в историю.