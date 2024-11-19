Битва долларовых миллионеров за титульник. Сколько зарабатывают Ян и Фигейреду

23 ноября в Макао пройдёт очередной турнир UFC, который однозначно привлекает внимание российских фанатов ММА. В главном событии вечера бывший чемпион промоушена и третий номер легчайшего веса Пётр Ян встретится с другим экс-обладателем титула Дейвисоном Фигейреду.

Незадолго до вылета в Макао Ян сообщил, что подписал новый контракт с UFC, который рассчитан на шесть поединков и 2,5 года. Предыдущее соглашение истекало через два боя, но команда россиянина, судя по всему, получила новое предложение и приняла его. Логично предположить, что Пётр получил более выгодные условия и его гонорары подрастут.

В своё время карьера Яна в ММА начиналась с гонорара в 20 тыс. рублей, после перехода в АСВ боец стал зарабатывать от $ 2 тыс., а за время выступлений под эгидой промоушена добился 15-кратного увеличения заработка — $ 30 тыс. за бой. Это уже неплохие цифры, особенно с учётом того, что за первый бой в UFC базовый гонорар был $ 20 тыс. плюс столько же Ян получил за победу над Теруто Исихарой. По данным MMA Salaries, уже через два боя Пётр начал зарабатывать свыше $ 100 тыс. с учётом победных бонусов — $ 60 тыс. + $ 60 тыс. за Джона Додсона и $ 63 тыс. + $ 63 тыс. — за Джимми Риверу.

Пётр Ян Фото: Getty Images

Титульный бой с Жозе Альдо, состоявшийся в июле 2020 года, принёс Яну суммарно $ 230 тыс. А менеджер бойца Саят Абдрахманов объяснял, что дальше выплаты будут ещё более солидными: «Гонорар Петра за титульный бой на UFC 251 в 10 раз больше суммы, которую он получил за дебют. Но со следующего боя начнутся совсем другие цифры. Вырастет спонсорская выплата от Reebok: новичку платят $ 3,5 тыс., а чемпиону – $ 40 тыс… Плюс будет доля от PPV».

Разумеется, статус чемпиона принёс совсем другие гонорары. Первый бой с Алджамейном Стерлингом и поединок с Кори Сэндхагеном принесли суммарно чуть больше $ 1 млн ($ 540 тыс. + $ 482 тыс.). После этого Ян подписал с промоушеном новый улучшенный контракт и по нему за реванш со Стерлингом заработал $ 1,152 млн. Сюда входят и $ 600 тыс. от доли PPV, а базовый гонорар Петра в том бою составлял $ 500 тыс. А следующий бой с восходящей звездой Шоном О’Мэлли был уже не таким выгодным — базовые $ 250 тыс. (по другим данным, $ 200 тыс.) и суммарные $ 311 тыс. Предположительно за поединок с Мерабом Двалишвили были такие же цифры.

Зато поединок с Сонг Ядонгом в марте получился более выгодным за счёт бонуса за победу. Ян в итоге получил чуть больше $ 400 тыс. В итоге получается, что Пётр заработал около $ 4 млн за карьеру в UFC, и сейчас новый контракт может уже совсем скоро довести общий заработок до $ 5 млн. В 2021 году Саят Абдрахманов уже упоминал эту сумму: «Пётр сказал, что сумма, с которой он был бы готов завершить свою карьеру, составляет $ 5 млн. Я думаю, что $ 5 млн за карьеру он точно заработает. Это минимум и самая низкая планка. Можно заработать больше».

Что касается соперника Яна, то Фигейреду пока ни разу не заработал больше $ 1 млн за раз. Во многом потому, что бо́льшую часть карьеры бился в менее интересном наилегчайшем весе. Базовый гонорар бразильца в первых семи боях под баннером UFC не превышал $ 25 тыс. За этот период он лишь раз заработал больше $ 100 тыс. — в бою с нынешним чемпионом Александром Пантожей, где бойцы заработали бонус за лучший поединок вечера.

Дейвисон Фигейреду Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Зато дальше Фигейреду не вылезал из титульных боёв, и его гонорары подросли. Первый бой с Джозефом Бенавидесом принёс суммарные $ 125 тыс., реванш — $ 230 тыс. За защиту пояса с Алексом Пересом бразилец получил $ 310 тыс. ($ 200 тыс. из них — доля PPV), за ничью с Брэндоном Морено — $ 640 тыс. Уже весьма солидно, но второй бой с мексиканцем принёс $ 852 тыс. — рекордный заработок Дейвисона за карьеру. Ещё два поединка с Морено обогатили Фигейреду на $ 632 тыс. и $ 592 тыс., хотя за четвёртый бой с Брэндоном бразильский боец просил $ 1 млн.

Важно, что базовые деньги Фигейреду не меняются ещё с первого боя с Морено. Бразилец получает порядка $ 200 тыс. за бой, такая же планка сохранилась и после перехода в легчайший вес, где он одержал три победы, каждая из которых предположительно принесла Дейвисону примерно по $ 400 тыс. с учётом бонусов за победу.

Если брать гонорары бойцов, то Ян и Фигейреду — бойцы плюс-минус одного порядка. Сейчас Пётр зарабатывает чуть больше, но не критично. Можно предположить, что за очный бой они получат не больше базовых $ 200-300 тыс. В целом они зарабатывают немаленькие деньги в соответствии со своими заслугами. И оба уже стали долларовыми миллионерами. Для каждого из них победа в предстоящем поединке — основание заявить о претензиях на титул. А это, судя по всему, не только шанс снова повесить пояс на талию, но и возможность получить вдвое больше, чем за обычный бой. Битва не только за величие, но и за хорошие чеки.