Пётр Ян — лучший боксёр в UFC? Разбор техники россиянина

23 ноября в китайском Макао состоится турнир UFC Fight Night 248. В главном поединке сойдутся два бывших чемпиона UFC – экс-обладатель пояса в легчайшем весе россиянин Пётр Ян и бывший чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду, который провёл уже три боя в новой для себя категории.

Ян проведёт второй поединок в 2024 году. В марте россиянин вернулся после годового простоя – Пётр залечивал травмы и восстанавливался после неудачного отрезка в карьере – четырёх поражений в пяти боях. Тем не менее он сохранил высокие позиции, а победив в марте крепкого китайского бойца Сонг Ядонга, Беспощадный вновь заявил о себе как об одном из главных претендентов на титул.

Пётр оказался в UFC в 2018 году с рекордом 8-1 и в статусе чемпиона ACB. Единственное на тот момент поражение у Яна было спорным раздельным решением в бою с Магомедом Магомедовым, его Пётр закрыл через год, уверенно победив в реванше. В UFC россиянин стартовал просто феноменально: вырубал своих соперников, закатывал яркие поединки, смело упражнялся в трэш-токе и быстро завоевал сердца болельщиков и доверие боссов лиги. За два года Ян провёл семь поединков, во всех одержал победы, в том числе разобрался с великим Жозе Альдо и привёз в Россию второй чемпионский пояс UFC — вслед за Хабибом Нурмагомедовым.

После этого у Яна случился провальный отрезок в карьере в плане результатов. Всё началось со злосчастного колена в первом поединке со Стерлингом, после чего было единственное светлое пятно за последние три года – победа над Кори Сэндхагеном и завоевание временного пояса. Вернуть полноценный Пётр не сумел, проиграв спорным судейским решением Алджамейну Стерлингу в реванше, затем россиянин ещё более спорным вердиктом рефери уступил Шону О’Мэлли, а добило этот отрезок поражение от Мераба Двалишвили. Ян был вынужден взять паузу, чтобы восстановиться как физически, так и ментально, и через год Пётр вернулся, победив Сонг Ядонга. С рекордом 17-5 (9-4 в UFC) Ян подписал новый, трёхлетний контракт с промоушеном и снова готов к новым вызовам.

Во многом сохранить высокие позиции в рейтинге, несмотря на череду поражений, помогло не только то, что поражения эти — за исключением боя с Мерабом Двалишвили — были крайне спорными. Ян – один из самых зрелищных бойцов своего дивизиона, а в UFC таких парней любят. Был период, когда Петра называли лучшим боксёром во всей лиге, и это не просто громкие слова. У Яна действительно одна из лучших боксёрских баз, как минимум в легчайшем дивизионе. Поставили её Петру в Омске, куда россиянин перебрался из Дудинки. Ещё в юном возрасте в Яне разглядели талант, на тренировках он спарринговал с Алексеем Тищенко, например, и, несмотря на разницу в уровнях, всегда старался работать в полную силу, чтобы и олимпийскому чемпиону приходилось тяжело.

Боксёрские навыки Ян перенёс в смешанные единоборства. Можно обратить внимание, что руки у Петра всегда находятся возле головы, будто приклеены к ней – привычка из бокса. Ян принимает удары соперников на глухой блок, при этом не просто отсиживается в нём, а выжидает момент, когда оппонент раскрывается, и ловит его встречной атакой за счёт скорости.

В арсенале Яна большое разнообразие именно ударов руками, он сумел адаптировать бокс под смешанные единоборства. Хуки с обеих рук, оверхенды через руку, классические двойки и «почтальон» — всё это есть в боях Яна. Причём здесь же стоит отметить отличную скорость рук, за счёт которой он опережает большинство своих соперников. Атаки на руках у Петра разнообразны, он не повторяет комбинации, чем сбивает соперников с толку. Кстати, частая смена стоек – тоже определённая фишка в арсенале Петра, которая добавляет разнообразия его атакам.

Бой Петра Яна с Сонг Ядонгом Фото: Megan Briggs/Getty Images

Стоит отметить, что Ян – мощный для своего веса панчер. Пётр вкладывается в каждый свой удар, пытается нанести максимальный урон сопернику в каждой атаке. Это подтверждают и соперники.

«Полагаю, что сильнее всех меня побил Пётр Ян, маленький русский. У меня не осталось много воспоминаний с того поединка, так как был сконцентрирован на происходящем в октагоне и особо не думал. Но я помню, как поймал от Петра удар левой. Это был самый сильный удар, который мне когда-либо приходилось принимать», — рассказывал Шон О'Мэлли на своём канале в YouTube.

При этом к классическому боксу Ян добавил и технику из тайского бокса – не зря же он столько времени проводит в Таиланде. Это в полной мере ощутил Кори Сэндхаген: в бою с ним Пётр выбрасывал и бэкфисты, и колени, и локти, и различные эффектные кики. Вообще, со временем Ян превратился в настоящего универсала, оставив бокс своей базой. Он здорово подтянул борьбу, стал неплохо защищаться от тейкдаунов и при этом сам время от времени проводит красивые броски: в первом поединке со Стерлингом Пётр валял базового борца по всему октагону, а Шону О’Мэлли устроил «уральские авиалинии».

Бой Петра Яна с Кори Сэндхагеном Фото: Chris Unger/Getty Images

Но при всём при этом, конечно, самая сильная сторона Яна – это именно бокс. Взрывные серии на руках – отличительная черта Петра. Интересно, что россиянин не обладает какими-то фантастическими габаритами – при росте 170 см он имеет аналогичный размах рук. Однако взрывная скорость и быстрые руки позволяют Петру доминировать на средней и ближней дистанциях и доставать своих оппонентов.

Один из лучших боксёров UFC возвращается в октагон уже в ближайшие выходные. Пётр мотивирован новым контрактом с лигой, в промоушене рассчитывают на прежнего Яна, который держал дивизион в страхе. Успешное выступление в бою с Фигейреду откроет для россиянина новые возможности – осталось добыть победу.