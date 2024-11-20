Дела у Макгрегора плохи. Ирландец уже сознаётся во всем подряд

5 ноября – знаковая дата для смешанных единоборств и UFC. Но, видимо, со знаком минус. Именно с этого дня началось рассмотрение резонансного дела, фигурантом которого является Конор Макгрегор. Изначально Ноториусу предъявляли обвинения в сексуальном насилии. Однако, похоже, ситуация становится намного серьёзнее. Начали вскрываться новые обстоятельства, способные усугубить участь ирландца. И если все факты действительно подтвердятся, Конор вряд ли когда-нибудь вновь появится в клетке. Макгрегор рискует рано или поздно получить реальный тюремный срок.

Изначально с иском к Конору обратилась парикмахер Никита Ни Лаймхин. Она сообщила, что 9 декабря 2018 года Макгрегор и его приятель Джеймс Лоуренс в Дублине подвергли её сексуальному насилию. По словам девушки, Конор приставал и всячески навязывался, но никакой взаимности не получал. Тогда ирландец принял решение пустить в ход свои бойцовские навыки. Ноториус, по информации следствия, провёл удушающий захват. В результате этого Никита получила многочисленные ушибы и ссадины, а также кровавую царапину на груди.

К сожалению, нет особых оснований не верить девушке. Слишком уж сложным человеком является Конор. Макгрегор постоянно оказывается в эпицентре скандалов. И не раз применял физическую силу. Избивал ирландец и старика, и талисман баскетбольного клуба. Но каких-либо требований по заключению Ноториуса под стражу или в тюрьму девушка не предъявляла. Она требовала лишь денежную компенсацию. Поэтому адвокаты Конора выстроили от этого собственную модель защиты. Они настаивали на том, что Никита занимается вымогательством и мошенничеством. Однако второе слушание может полностью перевернуть ход всего заседания.

Конор Макгрегор Фото: Niall Carson/Getty Images

Накануне состоялась новая встреча Конора и судьи. И, видимо, Макгрегор решил раскрыть все карты. Согласно данным издания Irish Star, проступки ирландца сопровождались и другими преступлениями. В частности, Ноториус признался, что в период совершения деяния в отношении девушки он не только хранил, но и употреблял наркотические вещества. И это – совсем другие обстоятельства, которые могут существенно усложнить жизнь Конора. Скорее всего, они будут учитываться судом как отягчающие.

Конор признался в ходе перекрёстного допроса, что и он, и Никита в ту ночь употребляли наркотические вещества. Видимо, Макгрегор хотел направить внимание суда на то, что жертва находилась в неадекватном состоянии. Но лишь подставил самого себя. И не только в плане закона. Возможно, судья решит не наказывать ирландца строго. И он даже сможет остаться на свободе. Однако большой вопрос теперь заключается в том, насколько UFC готова будет принять в родные пенаты опального ирландца. Ноториус очень часто бил по репутации лиги. А новые обстоятельства лишь сильнее отбрасывают тень на промоушен, в котором Конор добился успеха и славы.

Конор Макгрегор Фото: Gareth Chaney/Getty Images

Конор – сложный человек. Но он всегда старался держаться максимально оптимистично. А сейчас на фотографиях с судебного заседания – чернее тучи. Видимо, у Макгрегора действительно огромные проблемы.