Из грязи в князи. Бой с Джейком Полом теперь нужен всем

В минувшие выходные в Арлингтоне прошёл боксёрский вечер, который привлёк к себе внимание всего мира. Популярный блогер Джейк Пол сумел вытащить в ринг легендарного Майка Тайсона, который уже почти 20 лет на пенсии. И не просто вытащить — это был профессиональный поединок, который учитывается в рекорде.

Нельзя сказать, что сам бой был выдающимся с точки зрения зрелищности, но фактор возвращения Тайсона затмил всё. Теперь медиагигант Netflix, который транслировал поединок, публикует и смакует количество просмотров. К примеру, были сообщения, что в прямом эфире бой Тайсон — Пол смотрели 108 млн человек, что является мировым рекордом для спортивных событий. Так как минимум утверждают в Netflix.

Бой Джейка Пола с Майком Тайсоном Фото: Getty Images

Есть и другие цифры. По данным разных источников, Тайсон заработал за поединок $ 20 млн, а его молодой визави — $ 40 млн. Очень большие деньги, которые способна сгенерировать далеко не каждая звезда профессионального бокса. И во многом это заслуга Пола, который хоть и получает немало критики за бои с ветеранами, но отлично умеет продавать продукт.

За саму организацию боя с Тайсоном на Джейка вылилась тонна хейта от бывших и действующих боксёров, от экспертов, от болельщиков. Но сразу после поединка Пол в одночасье стал едва ли не самой востребованной в индустрии фигурой. С ним хотят драться все. О чём говорить, если даже молчаливый Артур Бетербиев, который лишний раз не комментирует и уже назначенные поединки, решил вызвать блогера на бой. Да не просто вызвал в пустоту, а ещё и пытался выудить конкретный ответ.

Логика простая. Если раньше в глазах профессиональных боксёров Пол был просто человеком, который проводит выставочные поединки, то теперь Джейк для них — ещё и относительно лёгкий бой за большие деньги. Так почему бы не остановить погоню за титулами ради такой возможности? Это не идёт на пользу спортивной составляющей, но от желания больше зарабатывать никуда не деться.

Помимо Бетербиева, желание подраться с блогером выразили, например, чемпион WBC в бриджервейте Кевин Лерена и даже легковес Райан Гарсия. Просто стоит оценить масштаб хайпа Пола, что его вызывают люди из самых разных весовых категорий. К ним добавился и Даниэль Дюбуа, который публично ничего не говорил, зато Джейк выложил переписку, где недавний победитель Энтони Джошуа предложил блогеру поединок: «Привет, Джейк, хорошо отработал на выходных. Но что думаешь насчёт боя за настоящий титул чемпиона мира в супертяжёлом весе? Это Даниэль Дюбуа бросает тебе вызов, погнали».

Даниэль Дюбуа Фото: Getty Images

Пол ответил, чтобы британец становился в очередь, а потом заявил, что готов провести переговоры: «Он занимается боксом 12 лет, провёл больше 100 боёв в любителях и профессионалах, боксировал у меня в андеркарде. Но, чёрт возьми, я попрошу своего менеджера связаться с Фрэнком Уорреном и поставить тебя в очередь претендентов на трон. В отличие от Артура Бетербиева, у тебя есть хотя бы несколько тысяч фанатов».

Самое удивительное, что у Джейка Пола есть опции даже вне ринга. Он сам после победы над Тайсоном вызвал Конора Макгрегора на поединок по правилам ММА в открытом весе. При этом не забываем, что у Пола есть контракт с PFL, и он уже неоднократно говорил, что точно выступит в клетке — рано или поздно. И если учесть, что шейхи активно поддерживают промоушен, Джейк и там получит солидный чек.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Помимо Макгрегора, в качестве фрик-варианта для выхода на бой по правилам ММА есть Фрэнсис Нганну — ещё одна звезда на контракте с PFL. Звучит как бред, но сам Нганну предложил то ли в шутку, то ли всерьёз провести бой в клетке против двух братьев Пол одновременно. В эпоху, когда индустрия ММА смешивается с поп-ММА, не стоит удивляться и такому развитию событий. Всё решают деньги, и в случае с Полом они проблемой не станут.

Сейчас Джейк передохнёт, и потом его команда анонсирует нам следующий поединок с участием блогера-боксёра. Вероятно, болельщики и эксперты снова будут плеваться, критиковать и называть Пола «позором бокса». А он выйдет в ринг, срубит огромные деньги и опять получит кучу вызовов от мировых звёзд этого вида спорта. Видимо, Пол не так уж и не прав, когда после вызова от Бетербиева заявил, что покорил бокс всего за четыре года.