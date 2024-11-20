На пути Яна легенда UFC. Фигейреду — самый смелый «мухач» в истории

23 ноября в Макао (Китай) пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 248, который вызывает особенный интерес у фанатов смешанных единоборств из России. Главным событием вечера станет поединок бывших чемпионов промоушена Петра Яна и Дейвисона Фигейреду.

Россиянин постепенно выбирается из затяжного кризиса. Он наконец-то прервал череду поражений, вновь возвращается в чемпионскую гонку. Но на пути Петра – опасный соперник. 36-летний Фигейреду является настоящей легендой UFC. Он смело перебрался в дивизион повыше и штампует победы. Поэтому остановить поступь Дейвисона будет невероятно сложно.

Бразилец попал в UFC в 2017 году. И за семь лет успел переписать историю промоушена. Боец обладал довольно скромными габаритами – при росте в 165 см его вес не превышал 57 кг. Поэтому в дивизионе «мухачей» его принимали явно не как лютого нокаутёра. Вот только Фигейреду продемонстрировал всем, что готов ломать свою оппозицию. В лучшем промоушене на планете бразилец провёл 17 поединков. 13 из них Дейвисон завершил победами. И восемь раз получилось финишировать оппонентов досрочно. Для наилегчайшего дивизиона – великолепное достижение. Кроме того, Фигейреду побеждал не только в стойке. Он с большим удовольствием забирался в борьбу и там проводил приёмы. Поэтому никого не удивило, что возрастной бразилец добрался до чемпионского титула.

Дейвисон Фигейреду Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Отдельно стоит отметить, что Фигейреду обладает приличным общим рекордом – 24-3. И имеет мощный «держак». Лишь дважды Дейвисон проигрывал досрочно. Но одну осечку можно убрать за скобки. Последний поединок с Брэндоном Морено завершился остановкой врача. Фигейреду владел инициативой и шёл уверенно, но получил тычок в глаз. В итоге выйти на четвёртый раунд бразилец попросту не смог. А единственное поражение сабмишеном Дейвисон потерпел всё от того же мексиканца. В наилегчайшем весе Фигейреду стал настоящим кошмаром для оппонентов.

На закате карьеры бразилец внезапно решил продемонстрировать, что он по-прежнему самый смелый «мухач». Фигейреду больше года назад поднялся в легчайший дивизион и с тех пор успел накопить три победы, пройдя Роба Фонта, Коди Гарбрандта и Марлона Веру. Конечно, среди более крупных парней ему тяжело. Дейвисон ниже Яна на пять сантиметров, а ведь россиянина сложно считать высоким даже по меркам его весовой категории. Но бразилец всё равно выходил и бился, добывал непростые победы. А Гарбрандта даже финишировал досрочно!

Дейвисон Фигейреду и Коди Гарбрандт Фото: Chris Unger/Getty Images

Теперь Яна ждёт очень сложное испытание. Терять 36-летнему бразильцу нечего. Он прекрасно чувствует себя и в стойке, и в партере. Поэтому на UFC Макао Фигейреду готов к любому сценарию: «Мы тщательно изучили Петра. Его игра полна дыр. Он не пришёл из борьбы или джиу-джитсу. Ян любит наносить удары. А я — ударник. Мы уверены, что бой будет идти на ногах. У меня есть ещё много техник, которые я использую против него. Мой план — продолжать тренироваться, снова стать чемпионом UFC и, если бог даст, уйти на пенсию достойно».