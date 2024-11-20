Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Дейвисон Фигейреду: статистика боёв, рекорд, сколько побед и поражений, рост, вес, UFC Макао: Петр Ян — Дейвисон Фигейреду

На пути Яна легенда UFC. Фигейреду — самый смелый «мухач» в истории
Сергей Сорокин
На пути Яна легенда UFC
Аудио-версия:
Комментарии
Дейвисон покоряет второй дивизион.

23 ноября в Макао (Китай) пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 248, который вызывает особенный интерес у фанатов смешанных единоборств из России. Главным событием вечера станет поединок бывших чемпионов промоушена Петра Яна и Дейвисона Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Россиянин постепенно выбирается из затяжного кризиса. Он наконец-то прервал череду поражений, вновь возвращается в чемпионскую гонку. Но на пути Петра – опасный соперник. 36-летний Фигейреду является настоящей легендой UFC. Он смело перебрался в дивизион повыше и штампует победы. Поэтому остановить поступь Дейвисона будет невероятно сложно.

Собрали главные события предстоящего турнира:
UFC Fight Night 248: опасный вызов для бывшего чемпиона из России Петра Яна. LIVE
Live
UFC Fight Night 248: опасный вызов для бывшего чемпиона из России Петра Яна. LIVE

Бразилец попал в UFC в 2017 году. И за семь лет успел переписать историю промоушена. Боец обладал довольно скромными габаритами – при росте в 165 см его вес не превышал 57 кг. Поэтому в дивизионе «мухачей» его принимали явно не как лютого нокаутёра. Вот только Фигейреду продемонстрировал всем, что готов ломать свою оппозицию. В лучшем промоушене на планете бразилец провёл 17 поединков. 13 из них Дейвисон завершил победами. И восемь раз получилось финишировать оппонентов досрочно. Для наилегчайшего дивизиона – великолепное достижение. Кроме того, Фигейреду побеждал не только в стойке. Он с большим удовольствием забирался в борьбу и там проводил приёмы. Поэтому никого не удивило, что возрастной бразилец добрался до чемпионского титула.

Дейвисон Фигейреду

Дейвисон Фигейреду

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Отдельно стоит отметить, что Фигейреду обладает приличным общим рекордом – 24-3. И имеет мощный «держак». Лишь дважды Дейвисон проигрывал досрочно. Но одну осечку можно убрать за скобки. Последний поединок с Брэндоном Морено завершился остановкой врача. Фигейреду владел инициативой и шёл уверенно, но получил тычок в глаз. В итоге выйти на четвёртый раунд бразилец попросту не смог. А единственное поражение сабмишеном Дейвисон потерпел всё от того же мексиканца. В наилегчайшем весе Фигейреду стал настоящим кошмаром для оппонентов.

«Санта-Барбара» закончилась унылым финалом:
В UFC поставили рекорд, которым не стоит гордиться. Судьбу пояса решили врачи
В UFC поставили рекорд, которым не стоит гордиться. Судьбу пояса решили врачи

На закате карьеры бразилец внезапно решил продемонстрировать, что он по-прежнему самый смелый «мухач». Фигейреду больше года назад поднялся в легчайший дивизион и с тех пор успел накопить три победы, пройдя Роба Фонта, Коди Гарбрандта и Марлона Веру. Конечно, среди более крупных парней ему тяжело. Дейвисон ниже Яна на пять сантиметров, а ведь россиянина сложно считать высоким даже по меркам его весовой категории. Но бразилец всё равно выходил и бился, добывал непростые победы. А Гарбрандта даже финишировал досрочно!

Дейвисон Фигейреду и Коди Гарбрандт

Дейвисон Фигейреду и Коди Гарбрандт

Фото: Chris Unger/Getty Images

Теперь Яна ждёт очень сложное испытание. Терять 36-летнему бразильцу нечего. Он прекрасно чувствует себя и в стойке, и в партере. Поэтому на UFC Макао Фигейреду готов к любому сценарию: «Мы тщательно изучили Петра. Его игра полна дыр. Он не пришёл из борьбы или джиу-джитсу. Ян любит наносить удары. А я — ударник. Мы уверены, что бой будет идти на ногах. У меня есть ещё много техник, которые я использую против него. Мой план — продолжать тренироваться, снова стать чемпионом UFC и, если бог даст, уйти на пенсию достойно».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android