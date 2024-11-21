Сезон реваншей уже близко. Пётр Ян перезагрузился и снова в гонке за титулом

23 ноября бывший чемпион UFC Пётр Ян возвращается в октагон. Россиянин встретится с другим экс-обладателем титула Дейвисоном Фигейреду, и этот бой возглавит турнир UFC Fight Night в Макао.

Для Яна, занимающего третью строчку в рейтинге легчайшего веса, это возможность полноценно ворваться в титульную гонку и открыть тот самый сезон реваншей, о котором россиянин частенько говорит. Хотя совсем недавно Петра списывали, но он, похоже, смог перезагрузиться. Пора вспомнить путь бывшего чемпиона.

Как Пётр Ян пришёл в UFC

Ян — базовый боксёр, он начинал именно с этого вида спорта и добивался в нём успехов. В 15 лет Пётр перебрался в Омск из Дудинки и занимался там под руководством мастера спорта СССР по боксу Юрия Демченко. Параллельно он работал в ночном клубе, где каждый вторник проводили бои на сборном ринге. Так Ян провёл шесть-семь поединков по кикбоксингу.

Пётр Ян



Дата рождения: 11 февраля 1993 года.

Место рождения: Дудинка, Красноярский край, Россия.

Рост: 170 см.

Размах рук: 170 см.

Весовая категория: Легчайшая.

Команда: «Архангел Михаил».

Прозвище: No Mercy/Беспощадный. Дата рождения: 11 февраля 1993 года.Место рождения: Дудинка, Красноярский край, Россия.Рост: 170 см.Размах рук: 170 см.Весовая категория: Легчайшая.Команда: «Архангел Михаил».Прозвище: No Mercy/Беспощадный.

Переход в ММА получился прозаичным. Бокс не приносил больших денег, и в чемпиона мира россиянин не вырос. Поэтому Ян решил попробовать смену курса. По словам тренера, Пётр провёл три тренировки по ММА и в декабре 2014 года поехал на первый в карьере бой — там будущий чемпион UFC нокаутировал Мурада Бакиева и заработал 20 тысяч рублей. Что касается борьбы, которая в смешанных единоборствах необходима, то Пётр изучал её по видеороликам, но отмечал, что ещё и полагался на свой опыт уличных драк.

Через два месяца после дебюта в ММА Ян уже выходил на первый бой под эгидой АСВ (будущая АСА). Пётр стартовал в Гран-при легчайшего веса и к концу 2015-го набил четыре победы (в том числе сабмишеном) и выиграл Гран-при, выйдя на титульный бой с Магомедом Магомедовым. Упорное противостояние завершилось поражением раздельным решением — причём двое судей выставили ничью, а один отдал победу Магомедову. Яну пообещали реванш, который по разным причинам откладывался. Пришлось даже провести промежуточный бой с Эдом Артуром. В итоге Пётр всё же встретился с Магомедовым и взял реванш, победив единогласным решением судей.

Через пять месяцев Ян, выйдя со сломанным пальцем, нокаутировал Матеуса Маттоса и защитил титул — это был последний бой россиянина в АСВ. Спустя полгода он бился под эгидой уже другого промоушена.

Быстрый взлёт и чемпионский пояс UFC

В январе 2018 года Ян подписал контракт с UFC. А уже в июне дебютировал в лучшем промоушене мира, нокаутировав в первом раунде японца Теруто Исихару. Пётр очень быстро разогнался и с учётом боя против Исихары провёл за 350 дней пять (!) поединков, в которых одержал победы над Джин Су Соном, Дугласом Силвой де Андраде, экс-претендентом на пояса Джоном Додсоном и Джимми Риверой. На последний поединок в этой серии Ян вышел под песню «Стволок за поясок», которая сейчас плотно с ним ассоциируется.

Пётр Ян Фото: Getty Images

Ян получал отличные отзывы. Исраэль Адесанья признавался, что россиянин впечатлил его в спаррингах: «Увидел его спарринги, он там размазывал каждого. Я в тот момент подумал: «Кто этот парень? Мне нравится его стиль!» Он был очень техничным и проворным. После спаррингов я спросил его: «Мы можем с тобой поработать?» Хотелось испытать его в лёгком спарринге, посмотреть, что он из себя представляет. И я могу сказать, что он был хорош. Уже тогда я знал, что он станет чемпионом».

А Дастин Порье называл Петра лучшим боксёром в UFC: «Думаю, лучший боксёр в UFC — Пётр Ян. Просто из-за его техники. Он не делает много движений, всегда хорошо выбирает позицию, выполняет мощные удары и точно попадает. Очень многие вещи ему отлично удаются».

Следующим соперником Яна стал опытный Юрайя Фейбер, который решил возобновить карьеру. Бывший претендент на пояс был уничтожен и нокаутирован в третьем раунде, а Пётр получил за ту победу бонус в $ 50 тыс. Дальше в дело вмешалась пандемия, которая помешала Яну встретиться с Марлоном Мораесом. Зато спустя время всё сложилось очень удачно для Петра. Генри Сехудо завершил карьеру, оставил пояс и Дана Уайт вывел россиянина на бой за вакантный титул с Жозе Альдо. Ян показал по-настоящему мощное выступление, смяв легендарного бразильца и завершив всё нокаутом в пятом раунде. Парень из Дудинки стал чемпионом UFC и кардинально изменил свою жизнь, а наличие пояса подарило ему признание в мире ММА.

Бывший чемпион Генри Сехудо заявил, что его не впечатляет Ян, и назвал россиянина «мерзкой картофелиной». Пётр вызвал американца на бой и выписал тому ответный панч, назвав его клоуном, который сбежал от поражения. Сехудо не вернулся, и Ян начал готовиться к титульному поединку с Алджамейном Стерлингом.

Пётр Ян с поясом UFС Фото: Chris Unger/Getty Images

Чёрная полоса Петра Яна

Как это часто бывает в жизни, чёрная полоса сменяет белую. В карьере Яна так и получилось. Бою Яна со Стерлингом предшествовала довольно агрессивная раскрутка со стороны Петра, а в самом бою он выглядел прекрасно ровно до того самого злосчастного момента, когда он спросил у угла, можно ли ему бить коленом, а там ответили утвердительно. Все помнят, что было дальше — великая игра Стерлинга, дисквалификация и поражение, которое возмутило всех. Был назначен незамедлительный реванш, но Алджо снялся из-за травмы, и Ян бился с Кори Сэндхагеном за временный титул. Бой признали лучшим на турнире. Пётр победил, показав, что он всё ещё в порядке, и порадовав всех ярким выступлением.

Реванш со Стерлингом всё же состоялся, и Ян подошёл к нему фаворитом, но потерпел поражение спорным решением — Алджамейн затягивал россиянина в борьбу и довёл дело до победы. Будучи первым номером рейтинга, Пётр согласился на бой с 11-м номером дивизиона Шоном О’Мэлли. Снова яркий бой, однако на этот раз крайне спорное судейское решение принесло Яну второе поражение подряд, впервые в карьере.

Спустя ещё несколько месяцев Пётр встретился с другом Стерлинга Мерабом Двалишвили. Грузин называл бой суперпринципиальным, провоцировал россиянина, и Ян даже ударил соперника на взвешивании. В итоге же Пётр выдал едва ли не худший бой в карьере, отдал все пять раундов и ничего не смог сделать с противником. Позже Ян объяснил, что у него был ряд травм, он почти не бил правой рукой. Болельщики критиковали Петра за то, что он не выходит из зоны комфорта, тренируясь в Таиланде, и дерётся с травмами, когда лучше сниматься с боёв. Советы ехать в Дагестан, чтобы подтянуть борьбу, слышались отовсюду. Кроме того, три поражения подряд очень сильно ударили по титульным перспективам Петра. Мало кто верил, что Ян реабилитируется и вернётся прежним после такой серии.

Перезагрузка и новый поход за поясом

После провальной серии, в ходе которой Ян потерпел три поражения подряд, Пётр взял паузу на год, залечил болячки и принял поединок с более удобным для себя с точки зрения стиля бойцом. К тому же Сонг Ядонг был гораздо ниже в рейтинге, но в ситуации Яна выбора не было. Несомненно, потенциальное четвёртое поражение подряд сильно давило, Пётр со скрипом вкатывался в поединок, но подключил борьбу и забрал важнейшую победу, которая стала отправной точкой для перезагрузки карьеры.

Сонг Ядонг — Пётр Ян Фото: Megan Briggs/Getty Images

Минус в том, что Ян сильно рисковал и снова вышел с травмой, которая ещё и усугубилась по ходу поединка. Зато сейчас Пётр, судя по всему, подходит к новому вызову здоровым и мотивированным. Важный штрих — в угол бойца вернётся тренер Кайрат Нурмаганбетов, который не ездил на бои Яна с поединка против Кори Сэндхагена. Это намёк на то, что мы увидим лучшую версию Петра. И в случае уверенной победы над Фигейреду Ян громко напомнит о себе и откроет обещанный сезон реваншей. Вполне резонно будет просить либо титульник с Двалишвили, либо бой с О’Мэлли. Но пока впереди другой важный поединок, и Яну стоит сосредоточиться именно на нём.

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