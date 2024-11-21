Дагестан против Ирландии! В PFL столкнут Конора и Хабиба?

25 января 2025 года в Дубае состоится новый грандиозный турнир от Bellator и PFL. Он совершенно точно привлечёт к себе запредельное внимание фанатов смешанных единоборств. Во-первых, потому что в карде запланирована защита титула от Усмана Нурмагомедова. Во-вторых, организация хочет совершить практически невозможное – вновь столкнуть лбами Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Турнир планируют позиционировать как противостояние Дагестана и Ирландии. Поэтому можно ждать огненный список боёв, а также колоссальное напряжение в октагоне и за его пределами.

Соперником Усмана станет талантливый 27-летний ирландец Пол Хьюз. Он имеет в своём активе 17 побед при двух поражениях. Осечки случились ещё до попадания в PFL. Причём неизменно он проигрывал решениями – финишировать себя не позволял. А в объединённом промоушене боец пока безупречен. Сначала Пол спокойно расправился с Бобби Кингом, которого разбил техническим нокаутом. А затем вышел андердогом на противостояние с Эй Джеем Макки. Хьюз считался аутсайдером, но полностью доминировал и контролировал ситуацию. Да, финишировать оппонента не получилось. Однако раздельным судейским решением поединок отправился в копилку ирландца.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Сразу после боя Хьюз выступил с огненным спичем. Он вызвал на поединок Усмана, а также попросил Макгрегора стать угловым: «Что ж, давайте устроим «Ирландия — Дагестан. Часть 2». Пол Хьюз против Усмана Нурмагомедова за чемпионский пояс! Можем подраться в Дубае. Или приезжай в Белфаст! Снимите это кто-то и выложите для Конора. Я хочу, чтобы ты был в моём углу в случае поединка с Усманом. Я знаю, ты на 100% счастлив, услышав это. Приезжай — и сделаем это вместе. Но поговорите с организаторами, нам явно понадобится дополнительная охрана. Это будет весело!»

Стоит отметить, что Макгрегора действительно заинтересовало это предложение. Поскольку отреагировал он практически незамедлительно. Видимо, Ноториус по-прежнему хочет реваншироваться перед Хабибом: «Пол, мой чувак, я обязательно пойду на арену и поддержу тебя на 100%, если этот бой состоится. И я появлюсь там раньше, чем ты успеешь сказать: «Нурмагомедовы — это вонючие тупоголовые крысы, женатые на своих двоюродных сёстрах». Ваша команда оформила прекрасную победу сегодня ночью. Это была огромная работа! Они доведут тебя до полноценного успеха! У тебя есть талант! Мы с тобой, брат, принеси домой золото!»

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Можно практически не сомневаться, что основное внимание фанатов будет приковано именно к этому противостоянию. Конечно, поединок Усмана и Хьюза станет украшением турнира. Но в то же время болельщики буквально грезят потенциальным столкновением Конора и Хабиба. Конечно, в клетке они уже не сойдутся. Однако и вести себя спокойно, оказавшись на одной арене, точно не будут. А если учитывать то, что оба (а в этом практически нет сомнений) станут угловыми – интриг становится ещё больше. PFL может сделать то, что давно не удаётся никому. Лига рассчитывает столкнуть Хабиба и Конора, пусть и в такой плоскости. И, кажется, у боссов промоушена это получится.