Александр Усик — Тайсон Фьюри: легендарный реванш перепишет историю бокса. LIVE

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский вечер. В его главном событии реванш проведут Александр Усик и Тайсон Фьюри. Они будут биться за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.
Напомним, 18 мая 2024 года Усик стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Александр победил Фьюри раздельным решением судей. Правда, очень быстро он был вынужден отказаться от пояса по версии IBF, поскольку организация хотела заставить боксёра провести обязательную защиту. Усик сделал выбор в пользу реванша с Тайсоном.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🧠 Пол Малиньяджи ответил, в каком случае Фьюри победит Усика в реванше
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Если Фьюри вернёт ту мотивацию, которую мы видели… Я попросту не знаю, есть ли она, не читаю мысли.
Старый Фьюри был бы одержим реваншем в случае поражения и сделал бы всё для победы, устроил бы войну. Я не знаю, остался ли он прежним. Я не уверен, но всё возможно. И да, он может победить в реванше, он более одарённый боец с точки зрения атлетизма, он крупнее», — сказал Малиньяджи в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
🤔 Околи рассказал, что нужно Тайсону Фьюри для победы над Усиком в реванше
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Лоуренс Околи рассказал, что нужно бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри для победы в реванше с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александром Усиком.
«Фьюри нужно делать упор на переднюю ногу и встречать Усика в центре ринга. Если Усик будет на него наступать, то и ему нужно идти вперёд в ответ. Ему нужно работать с Усиком точно так же, как он это делал с Уайлдером. Ему надо выйти на бой с настроем уничтожить Усика», — приводит слова Околи DAZN.
🔮 Карлос Такам дал прогноз на реванш Усик — Фьюри
Бывший претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе француз Карлос Такам высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Я считаю, что победит Фьюри. Это будет возвращение Тайсона Фьюри. Все скажут: «Вау, это был хороший бой». Он совершит большой камбэк и устроит шоу, как любит это делать. Вот увидите. Я не знаю, как он это сделает, но вы всё увидите», — сказал Такам в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Где смотреть турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри
В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
❌ Карл Фроч: если Фьюри проиграет в реванше с Усиком, это будет концом карьеры
Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о предстоящем реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Если Фьюри проиграет в этом бою, это будет концом его профессиональной карьеры. Если только его не соблазнит бой с Энтони Джошуа в 2025 году», — приводит слова Фроча Casinos.org.
Дата и время турнира с боем Усик – Фьюри
Турнир с главным поединком Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бойцовский вечер начнётся в 18:00 по московскому времени.
😱 Тренер Тони Белью: Тайсон Фьюри — явный аутсайдер в реванше с Усиком
Британский тренер Дэйв Колдуэлл, который работал с экс-чемпионом мира в первом тяжёлом весе Тони Белью, считает, что экс-чемпион в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри растерял свою форму и после девятого раунда первого противостояния с действующим чемпионом WBC, WBA и WBO Александром Усиком получил серьёзнейшую психологическую травму, от которой он не сможет оправиться в реванше.
«Послушайте, Тайсон Фьюри закончился в девятом раунде боя с Усиком. Это точно так же, как Уайлдер закончился в боях против самого Фьюри. Теперь Фьюри — явный аутсайдер в реванше с Усиком», — приводит слова Колдуэлла Boxingnews24.
Полный кард турнира с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри
- Александр Усик (22-0, 14 KO), Украина — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO), Великобритания;
- Сергей Богачук (24-2, 23 KO), Украина — Исраил Мадримов (10-1-1, 7 KO), Узбекистан;
- Мойзес Итаума (10-0, 8 KO), Великобритания – Демси Маккин (22-1, 14 KO), Австралия;
- Джонни Фишер (12-0, 11 KO), Великобритания – Дэйв Аллен (23-6-2, 18 KO), Великобритания;
- Деннис Макканн (16-0-1, 8 KO), Великобритания – Питер Макгрейл (10-1, 6 KO), Великобритания;
- Айзек Лав (25-2-3, 8 KO), Великобритания – Ли Макгрегор (14-1-1, 11 KO), Великобритания.