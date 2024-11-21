Александр Усик — Тайсон Фьюри: легендарный реванш перепишет историю бокса. LIVE

До грандиозной битвы — ровно месяц. Но подраться за абсолют уже не получится.

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский вечер. В его главном событии реванш проведут Александр Усик и Тайсон Фьюри. Они будут биться за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Напомним, 18 мая 2024 года Усик стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Александр победил Фьюри раздельным решением судей. Правда, очень быстро он был вынужден отказаться от пояса по версии IBF, поскольку организация хотела заставить боксёра провести обязательную защиту. Усик сделал выбор в пользу реванша с Тайсоном.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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