Дерзкий россиянин избил множество звёзд UFC. Вспоминаем лучшие бои Петра Яна

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248. В главном событии вечера пройдёт поединок двух экс-чемпионов лиги – Петра Яна и Дейвисона Фигейреду.

Пётр Ян – один из самых ярких российских представителей в UFC. В карьере бывшего чемпиона было множество зрелищных поединков. В преддверии очередного возвращения Беспощадного в клетку предлагаем вам выбрать лучший бой в карьере Яна.

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