Дерзкий россиянин избил множество звёзд UFC. Вспоминаем лучшие бои Петра Яна

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248. В главном событии вечера пройдёт поединок двух экс-чемпионов лиги – Петра Яна и Дейвисона Фигейреду.
Пётр Ян – один из самых ярких российских представителей в UFC. В карьере бывшего чемпиона было множество зрелищных поединков. В преддверии очередного возвращения Беспощадного в клетку предлагаем вам выбрать лучший бой в карьере Яна.
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Второй бой с Магомедом Магомедовым
Два поединка с Магомедом Магомедовым – пожалуй, самое серьёзное испытание в российском этапе карьеры Яна. В 2016 году Пётр проиграл в первом бою раздельным решением, хотя многие подвергли критике такой исход. Ян закрыл поражение и через год вышел на реванш с Магомедовым. Бойцы вновь закатили яркий бой, но инициатива была за Петром. Он эффективнее работал в стойке, провёл несколько амплитудных бросков, и уже в том поединке продемонстрировал свою универсальность. Победа судейским решением принесла Петру первый титул в карьере.
Бой с Жозе Альдо
В июле 2020 года Ян впервые выступил в титульном поединке UFC. В соперниках у россиянина по поединку за вакантный пояс оказался легендарный Жозе Альдо. Бразилец оказал молодому Яну жёсткое сопротивление. Пётр долго не мог найти свою дистанцию, а лоу-кики Жозе были настолько мощными, что он просто отбил Петру ногу и заставил россиянина сменить стойку. Но Ян всё же добился своего. В каждом раунде у россиянина были хорошие серии на руках, Пётр часто проверял корпус бразильца, и Альдо ожидаемо «просел». В пятом раунде Ян устроил легенде настоящее избиение в партере, рефери долго не останавливал поединок, хотя бывший чемпион полулёгкого дивизиона уже никак не реагировал на атаки россиянина, а просто принимал урон. В итоге рефери всё же оттащил Яна, который стал первым российским чемпионом в легчайшем весе UFC.
Бой с Кори Сэндхагеном
Алджамейн Стерлинг после победы в первом поединке над Яном прогнозируемо стал избегать реванша с россиянином. Пока «чемпион» восстанавливался после операции, в UFC организовали поединок за титул временного чемпиона между Петром Яном и Кори Сэндхагеном. Кори – один из крепких топов легчайшего веса, выделяющийся своими габаритами и хорошей ударной техникой. Поединок двух ударников оправдал все ожидания и получился ярким и зрелищным. Пётр, как и в бою со Стерлингом, начал включаться на полную мощность ближе к середине поединка, и тогда стало понятно, что уровень Яна значительно выше. Пётр вошёл в кураж, у него проходили мощные бэкфисты, эффектные и эффективные кики, Ян разбирал соперника на руках. Россиянин просто перемалывал соперника, а Кори во второй половине боя заметно «просел» и был вынужден выживать.
Бой с Юрайей Фейбером
Юрайя Фейбер стал первой серьёзной проверкой для Яна в UFC – всё-таки россиянин выходил на бой с членом Зала славы. Пётр выдал одно из самых доминирующих и ярких выступлений в карьере. Россиянин перебивал соперника в стойке, разбирал его на руках, подключал жёсткие колени и локти, выбрасывал кики по разным этажам: россиянин записал в свой актив три нокдауна. Фейбер просто выживал, но в третьем раунде Ян поставил эффектную точку, брутально вырубив соперника необычным хай-киком на выходе из клинча – этот нокаут моментально разлетелся на хайлайты. Ян просто переехал именитого соперника, громко заявив о себе. Собственно, Пётр этим нокаутом завершил карьеру Фейбера, а сам вышел на титульный бой.
Первый бой с Алджамейном Стерлингом
В марте 2021 года Ян проводил первую защиту пояса в бою с Алджамейном Стерлингом. Естественно, все, кто хоть немного следит за смешанными единоборствами, помнят тот злосчастный поединок, а точнее, то злосчастное колено, которое выбросил Пётр, после чего был дисквалифицирован. Но нужно сказать, что сам поединок в исполнении россиянина был мощным. Ян начал бой не так активно, но при этом уже в первом раунде посадил Алджо на пятую точку мощным правым прямым. После второго раунда инициатива полностью перешла к Петру, который начал разбирать претендента на части. Ян перебивал соперника в стойке, проводил эффектные броски, валяя Алджо по полу, а сам Стерлинг, который славится своей борьбой, за весь бой совершил только один тейкдаун из 17 попыток. К моменту того запрещённого колена Ян полностью доминировал в клетке и выглядел на голову сильнее Стерлинга во всех аспектах. Но с чемпионским поясом и премией «Оскар» в этот вечер ушёл Алджо, а Ян, хоть и провёл отличный бой, остался ни с чем.
Бой с Джин Су Соном
На старте карьеры в UFC россиянина свели с корейским бойцом Джин Су Соном на московском турнире, и за этот бой Пётр получил свой первый бонус в организации. Ян и Сон закатили отличную рубку в стойке: если в первом раунде Джин старался отвечать россиянину, то в двух последующих отрезках Ян доминировал в клетке и разбирал соперника своим фирменным боксом. Пётр отлично комбинировал и донёс до головы корейца 87 акцентированных ударов! Но Сон хотел проявить себя в дебютном поединке в UFC и наотрез отказывался падать. Более того, после жёстких попаданий от Петра он улыбался и просил Яна повторить, что, собственно, россиянин и делал. В итоге бой прошёл все три раунда, Пётр забрал победу судейским решением и поделил с корейцем бонус за лучший бой вечера.
Бой с Дугласом Силвой ди Андради
В конце 2018 года Ян сделал себе и фанатам приятный подарок на Новый год – он одержал первую победу над соперником из топ-15 UFC. Пётр разделил клетку с крепким бразильцем Дугласом Силвой ди Андради. Было видно, что россиянин волновался на старте поединка, но довольно быстро вкатился, включил фирменный прессинг, работу на руках. В конце первого раунда россиянину удалось нанести бразильцу сечку, но это было только начало. Во втором отрезке Ян сполна оправдал своё прозвище – Беспощадный. Пётр перевёл бразильца на землю, надёжно зафиксировал соперника и принялся избивать ди Андради. В голову бразильца летели мощные удары, в том числе и локтями, и ко второму перерыву на лице Дугласа не было живого места. Катмен попытался «залатать» повреждения бразильца, но угол не выпустил своего бойца на третий отрезок.