Ян разучился драться быстро. Но зато Пётр готов к титульнику

23 ноября в Макао (Китай) пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 248, который вызывает особый интерес у фанатов смешанных единоборств из России. Главным событием вечера станет поединок бывших чемпионов промоушена Петра Яна и Дейвисона Фигейреду.

Россиянин продолжает попытки вернуться в титульную гонку – последняя победа существенно повысила шансы. Но стоит отметить, что на протяжении длительного времени поединки бойца превращаются в настоящее испытание. Они проходят всю дистанцию, проверяя Петра на прочность.

Ян ворвался в UFC ярко. Он выдал серию из семи побед и забрал чемпионский титул. А главное — Пётр часто забирал поединки досрочно. Четыре раза россиянин финишировал оппонентов – нокаутировал соперников, демонстрируя свою ударную мощь. Но затем в жизни нашего соотечественника наступили очень непростые времена. Переломным стал последний поединок, который завершился досрочно. Там Ян дрался с Алджамейном Стерлингом. И полностью владел инициативой, тотально доминировал. Но нанёс тот самый роковой удар коленом. Запрещённый приём стоил Петру многого – он лишился чемпионского пояса, начался тотальный кризис.

Алджамейн Стерлинг и Пётр Ян Фото: Chris Unger/Getty Images

А дальше у россиянина сразу пять (!) поединков, которые неизменно добирались до судейского решения. Всё бы ничего, но три из них прошли дистанцию в пять раундов. Таким образом, за три года Пётр провёл в октагоне 105 минут – приличный показатель. Правда, побед на этот отрезок пришлось всего лишь две – над Кори Сэндхагеном и Сонг Ядонгом. А вот в поединках со Стерлингом, Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили победить не получилось. При этом дважды пятираундовые рубки завершались не в пользу россиянина. Но всё равно Ян получил колоссальный опыт.

Стоит отметить, что Пётр – настоящий боец. Поединки со Стерлингом и О’Мэлли завершились лишь раздельным судейским решением. Более того, каждый раз вердикт рефери вызывал огромные вопросы. А восемь последних раундов Ян отработал с тяжёлыми повреждениями, на морально-волевых. Об этом он признавался уже после поединков. Например, тяжело дался бой с Ядонгом.

Пётр Ян российский боец UFC, экс-чемпион организации в легчайшем весе «Я доволен своим выступлением. Но за месяц до боя получил серьёзную травму. И все три раунда был на одной ноге. А в бою «порвал» вторую ногу. До поединка уже чувствовал боль. А во время схватки повредил и вторую ногу. Поэтому во время боя обе мои ноги были травмированы».

Значит ли череда решений то, что Ян растерял ударную мощь и стал менее опасен? Вряд ли. Просто практически постоянно россиянин демонстрировал характер, выходя в октагон не в самом оптимальном состоянии. В итоге Петру пришлось работать то с минимальным использованием рук, то практически без лоу-киков из-за проблем с ногами. А в UFC, учитывая уровень оппозиции, это может быть максимально чревато. Но Пётр получил то, что может ему очень пригодиться в будущем.

Пётр Ян Фото: Chris Unger/Getty Images

Россиянин проводил затяжные поединки, три из пяти – пятираундовые. И это прекрасное подспорье, если Ян действительно хочет вновь бороться за титул. Ему точно не грозит критика, которой подвергался Хамзат Чимаев. Борза не раз упрекали в том, что он не может выдержать долгую дистанцию боя. А Пётр постоянно доказывает, что способен выдерживать это испытание. Поэтому, если Ян дотянется до титульного шанса, он совершенно точно будет к нему готов.