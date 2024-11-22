В кровавом спорте правит осторожность. Почему поиск соперника для Рахмонова стал цирком

7 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 310. Возглавить его должен был титульный поединок в полусреднем весе между обладателем пояса Белалом Мухаммадом и главным претендентом непобеждённым бойцом из Казахстана Шавкатом Рахмоновым. Однако новоиспечённый король дивизиона выбыл из-за травмы, Рахмонову долго и упорно пытались подобрать соперника, в итоге на коротком уведомлении согласился выйти в клетку против Шавката только непобеждённый Иан Гарри. Поединок будет носить претендентский статус, победитель встретится с Белалом Мухаммадом.

Рахмонов успел довольно остро отреагировать на сложившуюся ситуацию.

«Я очень разочарован в нашем дивизионе. Белал Мухаммад, Леон Эдвардс, Колби Ковингтон, Камару Усман, Шон Брэди – вы все разочаровали фанатов. Единственный, кто ответил за свои слова – это Иан Гарри. И я уважаю это. Но не заблуждайся, Иан. Я иду за твоим нулём, а потом буду драться за пояс», – написал в соцсетях Шавкат.

Белал Мухаммад ещё до титульного боя с Леоном Эдвардсом говорил, что в случае победы первую защиту пояса проведёт против Рахмонова. В целом Мухаммад своё слово сдержал, подписав контракт на бой с Шавкатом, однако выбыл из-за травмы. Рахмонов в одном из интервью усомнился в серьёзности повреждения чемпиона, заявив, что тот продолжал тренировки с травмой. Но, как бы то ни было, Белал с боя снялся, а дальше началось самое интересное.

В UFC всеми силами стали искать соперника на замену Мухаммаду. Предложения были сделаны всем топовым бойцам дивизиона, некоторые даже заявляли, что готовы выйти на бой. Бывший чемпион организации Леон Эдвардс, по словам представителей его команды, травмировал спину и планирует вернуться в октагон только весной. Да и Эдвардс только что проиграл Мухаммаду в титульном поединке, бой с Рахмоновым для британца представлялся большим риском: второе поражение подряд могло выкинуть Эдвардса из титульной гонки, возвращаться в которую пришлось бы долго. А так Леон сохранит за собой первую строчку в рейтинге и всё равно будет одним из главных претендентов на титульный бой.

На второй строчке в рейтинге располагается Камару Усман. Нигериец также заявлял о готовности провести поединок с Рахмоновым. Мол, даже то, что они тренируются в одном зале, не помешает ему принять вызов. Однако когда всё перешло от разговоров к делу, Камару тоже самоликвидировался. Причём с самой нелепой отговоркой.

«Для меня это хороший поединок. Я вижу огрехи в боях Рахмонова и могу ими воспользоваться, когда придёт время. Однако 7 декабря – это очень рано», — высказался Усман в эфире Pound For Pound podcast.

Камару Усман Фото: Chris Unger/Getty Images

Где-то мы уже про огрехи в боях Хабиба Нурмагомедова слышали от Кевина Ли – похожая ситуация, не правда ли? На словах всё красиво, а на деле – «очень рано», «ещё не время» и другие отговорки.

Предлагали бой и вечному претенденту на титул, одному из самых говорливых бойцов лиги Колби Ковингтону. Он трижды дрался за пояс – и трижды проиграл. Вероятно, поражения понизили самооценку Колби. Команда Ковингтона была не в восторге от такого поединка, а сам боец неоднозначно высказался о возможном противостоянии.

«Я сказал UFC, что готов выступить, с радостью спасу шоу. Но, думаю, у лиги другие планы. Похоже, они пойдут другим путём и проведут бой Шавката и Усмана», – сказал Колби Ковингтон.

Как видим, путь этот оказался тупиковым, но и сам Колби тоже не перешёл от слов к делу. Джек Маддалена и Шон Брэди, которые делят четвёртую строчку в рейтинге, судя по высказыванию Рахмонова, тоже не горели желанием выходить на поединок с бойцом из Казахстана. Понятно, что это большой риск – короткое уведомление, один из самых грозных соперников в дивизионе. Но разве так ведут себя в бойцовском мире? Помимо риска, это отличный шанс заявить о себе как о главном претенденте на титул. Для Шавката ведь это тоже короткое уведомление – подготовка к новому сопернику. Однако, похоже, все топовые бойцы дивизиона слишком дорожат своими позициями в рейтинге и не хотят попасть под каток Рахмонова – поражение отдалит их от заветного титула.

Единственным, кто согласился подраться с Шавкатом, стал Иан Гарри. Парень, над которым насмехаются все, кому не лень, из-за его истории с женой. Но при этом именно он нашёл в себе мужество и принял бой – несмотря на то что его «нолик» в графе поражений под угрозой, несмотря на короткое уведомление и все обстоятельства. Можно сколько угодно глумиться над Ианом, но он оказался смелее всех остальных и точно заслуживает за это уважение.

Иан Гарри Фото: Cooper Neill/Getty Images

Осторожность в таком виде спорта, как смешанные единоборства, выглядит довольно нелепо. Бойцы, вместо того чтобы цепляться за отличный шанс, шарахаются от него и прячутся по углам, хотя на словах все очень даже грозные. Рахмонов ведь тоже мог сняться с турнира и спокойно ждать восстановления Белала – ведь титульный бой у него в кармане. Но он, как и Гарри, рискует своим идеальным рекордом и статусом главного претендента – Шавкат хочет доказать, что он сильнейший боец в дивизионе. От этого поединок Рахмонова с Гарри становится ещё более интересным. Ну а все остальные бойцы будут наблюдать за схваткой с удобного и безопасного дивана. Вопрос лишь в том, захочет ли, например, Рахмонов в случае победы над Гарри — а следом и над Белалом — давать шанс всем тем, кто от него прятался? Конечно, победы эти ещё нужно одержать, но Шавкат идёт за титулом семимильными шагами. И именно таких бойцов любит Дана Уайт – Алекс Перейра соврать не даст.