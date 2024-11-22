От UFC до фрик-боя. Выбор соперника для Мокаева удивил всех

Мухаммад Мокаев на протяжении долгого времени считался одним из самых талантливых бойцов UFC. Всё это он подкреплял победами, доминировал над соперниками и продвигался к титулу. Но стиль уроженца Дагестана не понравился Дане Уайту. Поэтому контракт с Мокаевым решили не продлевать. Мухаммад отправился в свой бывший промоушен – Brave CF. И уже успел получить соперника. Правда, выбор организации удивил всех. Похоже, боец получил не крепкого оппонента, а жертву на растерзание.

13 декабря на турнире Brave FC 91 состоится первый поединок Мокаева после возвращения. Соперником станет представитель ЮАР Лутандо Бико, который является дебютантом промоушена. Конечно, Мухаммад рассчитывал максимально быстро добраться до титульника в своём дивизионе. Но такой вызов вряд ли сильно продвинет дагестанца в гонке за поясом. 34-летний африканец имеет профессиональный рекорд 12-3. А самым значимым достижением в карьере было чемпионство в промоушене EFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Но всё это осталось в прошлом, теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой лиге.

Однако самое любопытное в этом поединке другое. Совсем не то, что африканец – новичок, который далёк от безупречности. Любопытной выглядит разница бойцов в росте. У Мокаева – 170 см, а вот у его соперника… всего лишь 152 см. Расхождение в антропометрии – колоссальное. Поэтому сам бой, кажется, может превратиться в настоящую доминацию от Мухаммада. Конечно, в стойке такое преимущество выглядит серьёзно, но не критично. Вот только не совсем понятно, как Бико будет противостоять борьбе дагестанца.

Манел Капе и Мухаммад Мокаев Фото: Richard Sellers/Getty Images

За годы в UFC Мухаммад продемонстрировал, что переводы соперников в партер – его сильная сторона. Он классно «заземлял» оппонентов, а там контролировал ситуацию. Конечно, были и опасные моменты. Например, бразилец Жафел Фильо в борьбе всё-таки нашёл возможность взять ногу Мокаева на болевой приём. В итоге дагестанец получил тяжёлую травму ноги, но всё-таки добыл победу. В остальных поединках ситуация была под контролем Мухаммада. Четыре из семи боёв в UFC завершились досрочно – приёмами.

Мухаммад Мокаев и Алекс Перес Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Конечно, победа сразу после возвращения в промоушен нужна Мокаеву как воздух. Однако пока всё это выглядит невероятным регрессом. Совсем недавно Мухаммад успешно выступал в лучшей лиге на планете и грезил историческим чемпионством. А теперь ему приходится проводить поединки, в которых нет особой интриги. Со стороны такой бой и вовсе может показаться «фриковым». Редко в смешанных единоборствах случается ситуация, когда разница в антропометрии настолько колоссальна. В такой ситуации поединку будет сложно стать украшением турнира.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Новый вызов Мокаева – странный. Но и с ним необходимо справиться, выйти из ситуации максимально уверенно. Если соперника действительно дали на растерзание, необходимо финишировать его максимально быстро. В противном случае у фанатов и боссов лиги могут возникнуть большие вопросы.