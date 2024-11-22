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Бой Кэньань Сун — Муслим Салихов, ММА 23 ноября 2024, UFC Макао, когда бой, время начала турнира

Салихов — недооценённый гений ММА. На пике Король кунг-фу был круче Шары
Максим Яковлев
Муслим Салихов — недооценённый гений ММА
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Муслим идёт за очередным нокаутом.

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248, на котором прославленный Муслим Салихов проведёт уже третий поединок в текущем году. Соперником россиянина станет китайский атлет Кэньань Сун.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Кэньань Сун — Муслим Салихов
23 ноября 2024, суббота. 15:30 МСК
Кэньань Сун
Не началось
Муслим Салихов

Существует стереотип, что если боец родом из Дагестана, то его базой точно является борьба или самбо. Но это явно не про Муслима. Ещё в детстве Салихов стал заниматься экзотичным для России видом восточных единоборств ушу-саньда в культовом зале «Пять сторон света», где начинали свой путь Забит Магомедшарипов и Магомед Магомедов.

В традиционном китайском виде спорта россиянин добился головокружительного успеха и высокой популярности среди азиатских фанатов, стал пятикратным чемпионом мира по ушу-саньда. Также Салихов является единственным в истории некитайским атлетом, которому удалось завоевать титул «Короля кунг-фу». Да, это не просто прозвище Муслима, а настоящее звание. Имея за своими плечами такой мощный бэкграунд, российский боец в 2011 году принял решение перейти в ММА.

Вспоминаем последний бой Муслима:
Король кунг-фу всё ещё хорош! Салихова списали, но он вернулся с победой
Король кунг-фу всё ещё хорош! Салихова списали, но он вернулся с победой

За шесть лет выступлений в региональных промоушенах российский боец подтвердил своё звание мастера ударной техники — 10 из 13 его побед были одержаны нокаутом. В этот период времени сформировались основные фишки Муслима в ударной технике — оверхенд с дальней руки и раунд-кик (удар ногой с разворота). В первые несколько минут Муслим проводит разведку, а затем наносит оверхенд, чтобы прощупать челюсть оппонента. Если того не удаётся отправить в нокдаун, Салихов подбирает приемлемую дистанцию и пробивает раунд-кик, который может выдержать не каждый боец. Благодаря столь зрелищному стилю россиянин смог получить контракт с UFC в 2017 году.

Лауреано Старополи — Муслим Салихов

Лауреано Старополи — Муслим Салихов

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Карьера Муслима в сильнейшей лиге получается неоднозначной. После поражения в дебютном поединке удушающим приёмом Король кунг-фу вышел на серию из пяти побед, три из которых были одержаны нокаутом. Боссы UFC увидели в Салихове потенциальную звезду и организовали ему бой летом 2022 года с крепким китайцем Ли Цзинляном за право попадания в топ-15. Однако россиянин выступил неудачно и проиграл Ли техническим нокаутом во втором раунде. Его дальнейшая карьера представляет собой череду побед и поражений. Поэтому многие фанаты начали говорить, что 40-летнему бойцу лучше уйти на пенсию.

Муслимом движет забота о семье:
«Никто не позаботится о больном сыне». Салихову — 40, и у него есть мотивация биться в UFC
«Никто не позаботится о больном сыне». Салихову — 40, и у него есть мотивация биться в UFC

Муслим же, в свою очередь, сохраняет веру в себя и публично заявил, что не собирается уходить в отставку: «Путь воина — путь побед и поражений! Тут другого не дано. Всем, кто говорит, что мне пора завязывать, хочу сказать: обо мне, моей семье и моём больном сыне, кроме меня, никто не позаботится. Так что, друзья мои, спасибо за советы, но я продолжу делать то, что я умею делать».

И уже на турнире UFC on ESPN 59, который состоялся 13 июля в Денвере (США), Салихов успешно вернулся на победную тропу, одолев в близком бою аргентинского ветерана Сантьяго Понциниббио. Король кунг-фу вновь продемонстрировал мастер-класс в стойке, расстреливая визави киками по всем этажам. В результате судьи отдали победу Муслиму раздельным решением.

Сантьяго Понциниббио — Муслим Салихов

Сантьяго Понциниббио — Муслим Салихов

Фото: Josh Hedges/Getty Images

Теперь же Салихову предстоит провести бой с мощным Кэньань Суном и доказать, что победа в бою с Понциниббио не была судейской ошибкой. С учётом того, что китаец любит работать в стойке, можно сказать, Муслиму повезло, поскольку у него есть все инструменты для того, чтобы вскрыть визави и одержать победу.

Для Короля кунг-фу успешное выступление в предстоящем бою — это шанс доказать, что он не просто ветеран, переживающий спад, а боец, способный на многое, в том числе на право оспаривать титул.

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