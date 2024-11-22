Салихов — недооценённый гений ММА. На пике Король кунг-фу был круче Шары

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248, на котором прославленный Муслим Салихов проведёт уже третий поединок в текущем году. Соперником россиянина станет китайский атлет Кэньань Сун.

Существует стереотип, что если боец родом из Дагестана, то его базой точно является борьба или самбо. Но это явно не про Муслима. Ещё в детстве Салихов стал заниматься экзотичным для России видом восточных единоборств ушу-саньда в культовом зале «Пять сторон света», где начинали свой путь Забит Магомедшарипов и Магомед Магомедов.

В традиционном китайском виде спорта россиянин добился головокружительного успеха и высокой популярности среди азиатских фанатов, стал пятикратным чемпионом мира по ушу-саньда. Также Салихов является единственным в истории некитайским атлетом, которому удалось завоевать титул «Короля кунг-фу». Да, это не просто прозвище Муслима, а настоящее звание. Имея за своими плечами такой мощный бэкграунд, российский боец в 2011 году принял решение перейти в ММА.

За шесть лет выступлений в региональных промоушенах российский боец подтвердил своё звание мастера ударной техники — 10 из 13 его побед были одержаны нокаутом. В этот период времени сформировались основные фишки Муслима в ударной технике — оверхенд с дальней руки и раунд-кик (удар ногой с разворота). В первые несколько минут Муслим проводит разведку, а затем наносит оверхенд, чтобы прощупать челюсть оппонента. Если того не удаётся отправить в нокдаун, Салихов подбирает приемлемую дистанцию и пробивает раунд-кик, который может выдержать не каждый боец. Благодаря столь зрелищному стилю россиянин смог получить контракт с UFC в 2017 году.

Лауреано Старополи — Муслим Салихов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Карьера Муслима в сильнейшей лиге получается неоднозначной. После поражения в дебютном поединке удушающим приёмом Король кунг-фу вышел на серию из пяти побед, три из которых были одержаны нокаутом. Боссы UFC увидели в Салихове потенциальную звезду и организовали ему бой летом 2022 года с крепким китайцем Ли Цзинляном за право попадания в топ-15. Однако россиянин выступил неудачно и проиграл Ли техническим нокаутом во втором раунде. Его дальнейшая карьера представляет собой череду побед и поражений. Поэтому многие фанаты начали говорить, что 40-летнему бойцу лучше уйти на пенсию.

Муслим же, в свою очередь, сохраняет веру в себя и публично заявил, что не собирается уходить в отставку: «Путь воина — путь побед и поражений! Тут другого не дано. Всем, кто говорит, что мне пора завязывать, хочу сказать: обо мне, моей семье и моём больном сыне, кроме меня, никто не позаботится. Так что, друзья мои, спасибо за советы, но я продолжу делать то, что я умею делать».

И уже на турнире UFC on ESPN 59, который состоялся 13 июля в Денвере (США), Салихов успешно вернулся на победную тропу, одолев в близком бою аргентинского ветерана Сантьяго Понциниббио. Король кунг-фу вновь продемонстрировал мастер-класс в стойке, расстреливая визави киками по всем этажам. В результате судьи отдали победу Муслиму раздельным решением.

Сантьяго Понциниббио — Муслим Салихов Фото: Josh Hedges/Getty Images

Теперь же Салихову предстоит провести бой с мощным Кэньань Суном и доказать, что победа в бою с Понциниббио не была судейской ошибкой. С учётом того, что китаец любит работать в стойке, можно сказать, Муслиму повезло, поскольку у него есть все инструменты для того, чтобы вскрыть визави и одержать победу.

Для Короля кунг-фу успешное выступление в предстоящем бою — это шанс доказать, что он не просто ветеран, переживающий спад, а боец, способный на многое, в том числе на право оспаривать титул.