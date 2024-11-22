UFC Fight Night 248: Ян готов к бойне с Фигейреду. Пора побеждать досрочно? LIVE

А ещё на турнире выступит Король кунг-фу из России.

23 ноября в Макао пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 248, главным событием которого станет поединок бывших чемпионов промоушена Петра Яна и Дейвисона Фигейреду. Победитель этого боя может полноценно ворваться в титульную гонку в легчайшем весе.

Также на этом турнире выступит ещё один россиянин. Муслим Салихов возвращается и встретится с китайским бойцом Кэньань Суном. В предыдущем поединке россиянин прервал серию поражений и вернулся на победную тропу.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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