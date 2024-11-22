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Бой Петр Ян — Дейвисон Фигейреду, 23 ноября 2024 — прямая онлайн-трансляция, где смотреть, время боя, лайв, когда бой, UFC

UFC Fight Night 248: Ян готов к бойне с Фигейреду. Пора побеждать досрочно? LIVE
Сергей Сорокин
Бой Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
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А ещё на турнире выступит Король кунг-фу из России.

23 ноября в Макао пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 248, главным событием которого станет поединок бывших чемпионов промоушена Петра Яна и Дейвисона Фигейреду. Победитель этого боя может полноценно ворваться в титульную гонку в легчайшем весе.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Также на этом турнире выступит ещё один россиянин. Муслим Салихов возвращается и встретится с китайским бойцом Кэньань Суном. В предыдущем поединке россиянин прервал серию поражений и вернулся на победную тропу.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Кэньань Сун — Муслим Салихов
23 ноября 2024, суббота. 15:30 МСК
Кэньань Сун
Не началось
Муслим Салихов

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

В карьере Беспощадного было множество зрелищных поединков:
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Где смотреть турнир UFC Fight Night 248 с главным боем Ян — Фигейреду Дата и время турнира UFC Fight Night 248 с главным боем Ян — Фигейреду Полный кард турнира UFC Fight Night 248 с главным боем Ян — Фигейреду
Live Сергей Сорокин

❌ Ян: Мераб Двалишвили не готов драться и избегает поединка с Умаром Нурмагомедовым

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о титульной гонке в легчайшем дивизионе.

«Мераб сейчас не готов драться, он избегает поединка с Умаром. Также думаю, что Умару надо провести ещё несколько поединков. Ситуация в дивизионе непонятная. И мой бой с Дейвисоном является претендентским», — сказал Ян в интервью пресс-службе UFC.

16:36 Сергей Сорокин

⚖️ Пётр и Дейвисон прошли процедуру взвешивания

16:22 Сергей Сорокин

🔮 Дейвисон Фигейреду предсказал результат своего боя с Петром Яном

«Я чувствую, что готов не на 100, а на 200%. Меня ожидает бой против бойца с громким именем. Но ведь ему тоже предстоит подраться с бойцом, у которого громкое имя. Будьте уверены, что моя стратегия сработает в этом бою. Я уничтожу Яна в эту субботу», — приводит слова Фигейреду MMA Junkie.

16:11 Сергей Сорокин

👑 Борисов: кто знает, может, лучшие годы Петра Яна ещё впереди

Экс-чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился ожиданиями от поединка между Петром Яном и Дейвисоном Фигейреду.

«Я обязательно посмотрю этот бой. Пётр Ян — наш боец, он был чемпионом и сейчас вызывает интерес у зрителя. Я считаю фаворитом, конечно, нашего спортсмена. У него интересный и агрессивный стиль ведения боя, плюс школа ударной техники выше, чем у бразильца! Считаю, что Ян ещё молод. И кто знает, возможно, лучшие годы ещё впереди. У него есть все шансы и возможности, чтобы ещё раз стать чемпионом. Конкуренция, конечно, весомая… Это сложно отрицать, каждый из этих бойцов может стать чемпионом, тем и интересны бои ММА», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

16:01 Сергей Сорокин

😈 Менеджер Петра Яна: поединок с Фигейреду можно считать претендентским

«Мы хотели выступить именно против Фигейреду. Это бывший чемпион, он идёт на серии из трёх побед в дивизионе. И, в принципе, этот поединок можно считать потенциально претендентским, так как Мераб уже заявлял, что хочет подраться с Фигейреду. Мы понимали, что здесь желания Мераба недостаточно, и UFC уже выбрали претендентом Умара Нурмагомедова. Поэтому я считаю, что данный поединок – это то, что нам сейчас нужно», — сказал Саят Абдрахманов в интервью пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

16:01 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Fight Night 248 с главным боем Ян — Фигейреду

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

16:01 Сергей Сорокин

😌 Боец RCC Медведев поделился ожиданиями от боя Ян — Фигейреду

Российский средневес ММА, выступающий в лиге RCC, Борис Медведев высказался по поводу предстоящего поединка экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бывшего чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории бразильца Дейвисона Фигейреду.

«Для Петра это отличное возвращение, и, как всегда, с жёстким и думающим оппонентом. Это будет достаточно динамичное сражение, а не лёгкая прогулка. Здесь будет всё: и накал, и бокс, и борьба. Фанатов ждут по-настоящему зрелищные пять раундов. Верю в победу Петра – он перезагрузился и возвращается с новыми силами, с голодом. Он опасен. No Mercy», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

16:01 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC Fight Night 248 с главным боем Ян — Фигейреду

Турнир UFC Fight Night 248 состоится 23 ноября в Макао. Начало ивента запланировано на 11:00 мск, бои основного карда стартуют в 14:00.

16:01 Сергей Сорокин

👀 «Выходит полуживой и всё равно делает зрелище». Анатолий Малыхин — о Петре Яне

«Бьёт как тяжеловес. Быстрый, сбалансированный. Сейчас набрал мышечную массу. Желаю ему победы. Ему никто ничего не подарил, на подносе не принёс. Сам добился всего, своими силами. Я рад за него, он крутой пацан. Точно себя в жизни не потеряет. Я не хочу его сглазить. Но когда вижу тренировки Петра, не понимаю, кто может его победить. Но в лагере постоянно что-то происходит. Он травмируется, но из-за характера не снимается с поединков. Выходит полуживой и всё равно делает зрелище. А сейчас залечил все травмы, находится в прекрасном состоянии. Просто хочу, чтобы он наслаждался», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

16:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Fight Night 248 с главным боем Ян — Фигейреду

Основной кард:

  • Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду;
  • Янь Сяонань — Табата Риччи;
  • Кенан Сонг — Муслим Салихов;
  • Цун Ван — Габриэлла Фернандес;
  • Волкан Оздемир — Карлос Ульберг;
  • Чжан Миньян — Осман Диас.

Предварительный кард:

  • Бинь Се — Канцзе Чжу;
  • Цзелиси Баэргэн — Сун Ёун Ёу;
  • Кирандип Сингх-Сахота — Дон Хун Чхве;
  • Мин Ши — Сяоцань Фэн;
  • Нямжаргал Тумендемберел — Карлос Эрнандес;
  • Лони Кавана — Хосе Очоа;
  • Лян Сяо — Куанг Ле;
  • Махешат Хасайер — Николас Мотта.
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