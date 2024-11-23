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Бой Петр Ян — Дейвисон Фигейреду, 23 ноября 2024 MMA, статистика Петра Яна, прогноз на бой Яна, дата и время боя

У Фигейреду нет никаких шансов! Заряженный Ян растерзает экс-чемпиона
Сергей Сорокин
Превью боя Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
Аудио-версия:
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Россиянин вернулся на победную тропу и полностью готов.
Это рубрика «Чемпионата», в которой наши авторы будут по разные стороны баррикад.

23 ноября в Макао (Китай) пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 248, который вызывает особый интерес у фанатов смешанных единоборств из России. Главным событием вечера станет поединок бывших чемпионов промоушена Петра Яна и Дейвисона Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Россиянин максимально заряжен на противостояние. А всё потому, что победа окончательно вернёт Петра в чемпионскую гонку. Там вырисовываются статусные реванши и потенциальный титульник. Но Яну предстоит пройти непростое испытание – бой с бывшим чемпионом организации в наилегчайшем весе. Фигейреду перебрался в чужой дивизион и выглядит очень здорово. А теперь попытается остановить поступь нашего соотечественника.

Собрали все самые интересные события предстоящего турнира:
UFC Fight Night 248: Яну нужна яркая победа для получения титульного шанса. LIVE
Live
UFC Fight Night 248: Яну нужна яркая победа для получения титульного шанса. LIVE

Ян выглядит фаворитом этого противостояния. И есть ряд объективных причин, по которым многие смело предсказывают россиянину победу. Но разберём всё по порядку. Начать стоит с того, что Пётр выступает в «родном» дивизионе. Конечно, после перехода в легчайший вес Дейвисон успел продемонстрировать, что способен на многое. И серия из трёх побед – лучшее тому доказательство. Но Ян давно «варится» в этом дивизионе, поэтому прекрасно знает все его особенности, чувствует себя максимально комфортно. Да и в габаритах россиянин соперника превосходит, это было хорошо заметно во время стердауна после взвешивания. К самому поединку разница может стать ещё более существенной. А таким преимуществом опытный Пётр вполне может воспользоваться.

Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду

Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Фактором успеха может стать и молодость Яна. Россиянин находится в прекрасном физическом состоянии. Петру 31 год. И этот возраст чаще всего становится самым расцветом для бойцов. А вот карьера Фигейреду, хочется этого самому Дейвисону или нет, близится к закату, уже на финишной прямой. Бразильцу меньше чем через месяц исполнится 37 лет. И находиться в пиковой форме бойцу становится всё сложнее, в этом не возникает сомнений. Поэтому за счёт молодости и скорости Ян может иметь ощутимое преимущество.

Беспощадный — один из самых зрелищных бойцов своего дивизиона:
Пётр Ян — лучший боксёр в UFC? Разбор техники россиянина
Пётр Ян — лучший боксёр в UFC? Разбор техники россиянина

В борьбе Фигейреду выглядит более интересно. Но этот «плюс» бразильца и можно будет нивелировать за счёт габаритов. А вот в стойке намечается колоссальное преимущество Яна. Достаточно посмотреть на то, как именно работает Фигейреду. В новом для себя дивизионе он ни разу не перебивал соперников по акцентированным ударам. Фонту бразилец уступил очень сильно – 15:33. С Гарбрандтом (13:16) и Верой (45:52) ситуация была ровнее. Но давать наносить столько ударов одному из самых опасных ударников в лиге – чревато. Пётр за подобные ошибки попросту не простит.

Пётр Ян

Пётр Ян

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Россиянин имеет прекрасную возможность полноценно вернуться в чемпионскую гонку. И, кажется, Фигейреду не сможет помешать Яну приблизиться к заветной цели. Пётр имеет целый ряд ощутимых преимуществ. И, видимо, впервые за долгое время выходит в октагон полностью здоровым. Остановить его в такой ситуации будет практически невозможно.

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