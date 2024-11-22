Конор снова вышел сухим из воды! Должен был сесть в тюрьму, но отделался штрафом

Конор Макгрегор в последние годы попадает в скандалы с завидной регулярностью. Ирландец был великим спортсменом, а сейчас он, скорее, заслуживает статус великого дебошира: едва ли не каждый месяц Ноториус оказывается героем чего-то шумного и, как правило, неприятного. Обычно Макгрегору удавалось выйти сухим из воды, но на этот раз казалось, что Конору точно не миновать тюрьмы. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях раз за разом посещал судебные заседания, каждый раз выходя из здания суда чернее тучи.

Дело было в том, что ирландца обвиняли в сексуальном насилии, якобы совершённом ещё в 2018 году. По версии следствия, Макгрегор вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине подверг сексуальному насилию свою знакомую Никиту Ни Лаймхин. Любопытно, что Конор в беседах со следствием вовсе не отрицал факт близости, но утверждал, что всё произошло по обоюдному согласию. Более того, паникующий Ноториус постепенно начал признаваться во всём подряд: даже рассказал следствию, что в момент предполагаемого преступления находился под действием наркотиков.

Следствие находило всё больше улик, и постепенно казалось, что всё идёт к закономерному финалу: абсолютно потерявший берега Макгрегор вполне мог оказаться в тюрьме. И сегодня суд вынес приговор: Конора признали виновным, но за решётку легендарный спортсмен не отправится! Бывший чемпион лишь выплатит своей жертве финансовую компенсацию. Да, сумма достаточно крупная, около $ 250 тыс., но для Ноториуса это настоящий подарок, с учётом того, что ирландца могли арестовать прямо в здании суда. Макгрегор снова доказал, что его можно называть везунчиком — всё могло закончиться куда хуже.

Конор Макгрегор Фото: Brian Lawless/PA Images via Getty Images

«Я буду обжаловать сегодняшнее решение. Разочарован тем, что присяжные не выслушали все доказательства. Сейчас я со своей семьёй, сосредоточен на своём будущем. Спасибо всем за поддержку», — написал на своей странице в социальных сетях Макгрегор после суда.

Мы не судьи и не можем оценивать справедливость судебных приговоров. Человек не сядет в тюрьму — пожалуй, это хорошо. Но кто знает, чем закончится для Макгрегора следующий суд? Напомним, Конора уже несколько раз обвиняли в подобных преступлениях, и некоторые тяжбы продолжают тянуться до сих пор. Возможно, в другой раз Ноториусу уже не так повезёт. Как бы то ни было, хочется верить, что Макгрегор одумается и остановит процесс быстрого разрушения собственной жизни. Ведь у него есть любящая жена и дети, не говоря уже про миллионы фанатов. Всё ещё можно изменить.