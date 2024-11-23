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Петр Ян — Дейвисон Фигейреду, бой UFC 23 ноября 2024, рекорд Фигейреду в UFC, прогноз на бой, дата и время боя

Фигейреду сорвёт планы Яна. Дейвисону есть чем удивить россиянина
Яхья Гасанов
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
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Сезон реваншей Петра откладывается?

Это рубрика «Чемпионата», в которой наши авторы будут по разные стороны баррикад.

23 ноября в Макао пройдёт очередной турнир UFC серии Fight Night. Главным событием вечера станет поединок бывших чемпионов промоушена Петра Яна и Дейвисона Фигейреду. Оба бойца входят в топ-5 легчайшего веса и претендуют на титульник.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Пётр Ян в начале года закрыл затянувшуюся серию поражений, одолев китайца Сонг Ядонга. Причём бой получился очень трудным, были травмы, которые мешали в подготовке и в самом поединке, а предыдущие неудачи сильно давили. Тем не менее Ян подключил борьбу и вытащил победу, заодно объявив, что пойдёт за реваншами со всеми обидчиками.

Чтобы полноценно открыть сезон реваншей, Яну нужно набить победную серию и закрепиться в топ-3. Но соперники выше Петру пока недоступны — Умар Нурмагомедов сейчас уже может получить титульник, а Шон О’Мэлли грезит реваншем с Мерабом Двалишвили. В итоге россиянину достался бой с Фигейреду, который после перехода в легчайший вес не проигрывает. И на бумаге Ян выглядит фаворитом, но скрытых камней тоже достаточно.

Много ли зарабатывают Ян и Фигейреду?
Битва долларовых миллионеров за титульник. Сколько зарабатывают Ян и Фигейреду
Битва долларовых миллионеров за титульник. Сколько зарабатывают Ян и Фигейреду

Фигейреду 37 лет, и он достаточно давно в деле, опыта бразильцу не занимать. К тому же это сбалансированный универсал с очень плотным ударом. Для «мухачей», где Дейвисон выступал ранее, у него была невероятная мощь. Казалось, что переход в легчайшую весовую категорию нивелирует этот плюс экс-чемпиона, но нет — Фигейреду очень сильно бьёт. Доказательством может послужить бой с Марлоном Верой, которого Дейвисон отправил в нокдаун правым прямым. Важная деталь — никто до этого не ронял эквадорца, а бывший «мухач» смог.

У Фигейреду отличный тайминг. Ян, конечно, более искушённый боец в стойке с отличным боксом, но если зазевается или не отдаст должное мощи соперника, то может поплатиться. «Держак» у Дейвисона в порядке, поэтому он позволяет себе застаиваться, выжидая подходящий момент для плотного удара.

Дейвисон Фигейреду

Дейвисон Фигейреду

Фото: Getty Images

Дейвисон силён не только ударкой. У него отличное джиу-джитсу, он владеет чёрным поясом в этой дисциплине. Причём это не просто пояс, полученный за победы нокаутом, Фигейреду действительно хорош на земле, что может стать проблемой для Яна. У Петра хорошая защита от тейкдаунов, но на земле россиянин уступает в навыках сопернику. Фигейреду после перехода в легчайший вес стал чаще подключать борьбу, так что если бой перейдёт на нулевой этаж, у Яна могут возникнуть проблемы. Коди Гарбрандт (у него серьёзная борцовская база) не даст соврать.

Оба бойца медленно начинают бои и в первых раундах, как правило, присматриваются к соперникам. Для Фигейреду плюсом может стать тот факт, что последние бои для него были трёхраундовыми и ему приходилось стартовать быстрее. В теории, если Дейвисон сможет грамотно разложить запас «бензобака» на 25 минут, то может забрать первые раунды, пока Ян будет разгоняться, а в оставшихся пятиминутках можно «украсть» ещё один раунд и довести дело до победы решением.

Фигейреду пытается покорить второй дивизион:
На пути Яна легенда UFC. Фигейреду — самый смелый «мухач» в истории
На пути Яна легенда UFC. Фигейреду — самый смелый «мухач» в истории

Для Фигейреду это, возможно, последний шанс выйти на титульник, так что бразилец будет максимально мотивирован. Да, Пётр Ян — справедливый фаворит, но списывать Дейвисона — ошибка, за которую можно жестоко поплатиться. Уже вечером узнаем, сможет ли Фигейреду удивить мир. Вполне вероятно, что планы Яна на реванши придётся отложить.

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