Страшный женский нокаут в Китае. Боец-врач отправила соперницу в госпиталь

23 ноября в Макао проходит турнир UFC Fight Night 248. В рамках ивента также прошли финальные поединки шоу Road to UFC, где бойцы сражаются за контракт с промоушеном. В одном из боёв в октагоне встретились китаянки Мин Ши и Сяоцань Фэн.

Фэн была фаворитом, шла на серии из восьми побед и в бою сразу начала оправдывать свой статус. За счёт преимущества в антропометрии Сяоцань удерживала соперницу на дистанции и спокойно обстреливала её. Неудивительно, что после двух раундов Фэн вела на карточках судей — двое отдали оба отрезка ей. Но в третьей пятиминутке случилось то, чего в женском бою вообще мало кто ждал.

Мин Ши уже на первой минуте раунда запустила мощнейший правый хай-кик, который прилетел точно в голову её сопернице! Фэн поплохело, и она рухнула на канвас, где получила ещё пару добивающих ударов, прежде чем рефери успел вмешаться.

Права на видео принадлежат UFC.

Следующие минуты арена провела почти в полной тишине, потому что Сяоцань не приходила в сознание и ей оказывали медицинскую помощь прямо в октагоне. Было ясно, что с девушкой что-то очень серьёзное, её даже не показывали — операторы сосредоточились на Мин Ши, которая и сама погрустнела и обеспокоенно наблюдала за тем, как врачи пытаются помочь её сопернице. В итоге Фэн зафиксировали шею, аккуратно погрузили на носилки и вынесли, отправившись прямиком в госпиталь.

Страшный женский нокаут в Китае Фото: кадр из трансляции

В октагон-интервью Мин Ши сказала, что всегда хочет проявлять милосердие к соперницам и очень переживает за самочувствие Фэн. Иронично, но Ши по профессии… врач. Она доктор китайской медицины, и родители даже не знают, что она профессиональный боец. Теперь она в UFC, а нокаут в поединке с Фэн точно станет вирусным, и вряд ли она дальше сможет утаивать от родителей своё увлечение.

Что касается Сяоцань, то она провела без сознания четыре минуты, пока её несли к машине скорой помощи. Она самостоятельно шевелит руками и смогла поговорить со своим тренером. Переломов и серьёзных травм нет. Правда, после возвращения в сознание Фэн не помнила, что произошло. Ей предстоит пройти обследование, и если нет сотрясения мозга, то девушка будет выписана.

Мин Ши оформила красивейший нокаут, но здорово, что и с Фэн в итоге всё в порядке.