Король кунг-фу на месте! Салихов срубил китайца красивейшей вертушкой

23 ноября в Макао проходит турнир UFC Fight Night 248. В рамках основного карда прошёл поединок российского бойца Муслима Салихова, соперником которого стал китаец Кэньань Сун.

Для Салихова этот бой был знаковым из-за места проведения — в Макао россиянин впервые выступил на чемпионате мира по ушу-саньда. Уже позже он стал самым титулованным ушу-саньдистом мира и получил звание Короля кунг-фу. В UFC в последнее время у Муслима получалось не всё — три поражения в последних пяти боях, причём дважды ветеран проиграл досрочно. Однако в последнем поединке Салихов вернулся на победную тропу, одолев раздельным решением судей Сантьяго Понциниббио. И в Макао Муслим приехал, чтобы развить успех.

Соперник Салихова подошёл к бою в похожей ситуации — те же три поражения в пяти боях, и дважды Сун проиграл досрочно. Среди прочих, китаец бился с Ианом Гарри, который его нокаутировал. В августе Кэньань выступил на UFC 305 в Австралии, где встретился с Риком Гленном, который поднялся в полусредний вес. Китайский боец победил единогласным решением и закрыл предыдущее поражение, выйдя на Салихова.

Россиянин сразу начал раздёргивать соперника и пробивать лоу-кики, изредка взрываясь атаками с рук. Фирменные вертушки от Короля кунг-фу тоже были — одна такая прилетела в корпус Суну. Кэньань тоже попробовал ответить зеркально, затем достал Салихова с руки и попытался побороться, но неудачно. Более того, китаец даже умудрился попасть в пах, находясь в клинче.

После этого бойцы продолжили искать дистанцию, и ближе к гонгу Салихов запустил классическую вертушку. Кэньань ожидал удара в корпус, опустил руки, но нога прилетела точно в голову. Сун рухнул, получил добивание, которое уже даже не требовалось.

Права на видео принадлежат UFC.

Король кунг-фу и в 40 лет может радовать публику. Муслим в большом порядке и предупреждает будущих соперников, что любой его удар будет опасным.