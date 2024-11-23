Ян накормил бразильца жуткими ударами! Шикарная победа россиянина

После непростого периода с потерей титула и неприятными поражениями, который затянулся на несколько лет, Пётр Ян отправился в свой второй поход за поясом. Для начала россиянин победил крепкого китайца Сонг Ядонга: наш соотечественник взял верх, несмотря на две тяжёлые травмы, полученные перед поединком. Сегодня Пётр мог сделать ещё один большой шаг к титульнику, нужно было только победить опытного Дейвисона Фигейреду. Бразилец точно не мог считаться лёгкой прогулкой, ведь он тоже имел статус экс-чемпиона UFC, только в наилегчайшей весовой категории.

Парни раскручивали свой бой со взаимным уважением. Да, оба утверждали, что легко одержат победу, причём сделают это досрочно, но обошлись без переходов на личности и оскорблений. Пётр и Дейвисон прекрасно знали как высокий уровень друг друга, так и слабые стороны. Фигейреду уверял, что попробует перебить россиянина в стойке, но намекал на проблемы в борцовской технике оппонента. Ян же напирал на свою ударную мощь, которую должен был не выдержать перешедший из другой весовой категории Дейвисон.

Уже на первой минуте поединка Фигейреду очень легко повалил Яна в партер. Там россиянину пришлось как следует поработать в обороне, но в итоге задача была решена — Пётр не понёс никакого урона, защитился от попытки удушающего приёма и через некоторое время сам перехватил контроль. До конца раунда Дейвисон старался вязать оппонента снизу, а Ян периодически выкидывал неплохие локти в голову бразильца. Первый раунд получился непростым, но, как показалось, наш экс-чемпион всё-таки забрал стартовую пятиминутку по очкам.

Второй раунд начался с работы в стойке, где Пётр стремился работать первым номером, а его соперник работал в контратакующем стиле. Фигейреду тоже смотрелся неплохо в ударке, однако было заметно, что ему некомфортно под прессингом россиянина. Ян активно выбрасывал удары ногами, прорывая защиту бразильца, который, напротив, редко попадал плотными ударами. На последних секундах второго раунда Дейвисону пришлось полетать — его изящно бросили подножкой.

Третья пятиминутка началась для Петра с пропущенного перевода, откуда россиянин мгновенно выбрался и тут же повалил Фигейреду отличным апперкотом! Добить не получилось — бразилец быстро пришёл в себя, и спортсмены снова оказались в стойке. Там Дейвисон стал всё чаще выкидывать размашистые, но большей частью неточные удары. На последней минуте Ян очень жёстко разбивал соперника — Фигейреду «съел» головой огромное количество плотных попаданий, всё-таки устояв на ногах.

Четвёртый раунд начался с активности бразильца в стойке, хотя продуктивных действий по-прежнему было мало. Зато на второй минуте он сумел прижать Петра к сетке — россиянин быстро вышел из клинча и на выходе вбил в оппонента классную двойку. В концовке раунда бойцы бросились в жесточайший размен, где уже Ян упал после удара, но это вряд ли был полноценный нокдаун.

В пятом раунде Фигейреду смело пошёл вперёд, понимая, что по очкам ему вряд ли удастся победить. Пётр работал вторым номером, выжидая и рассчитывая на контратаки. Заключительные пять минут получились спорными, зато судейский вердикт оказался бесспорным: победа Петра Яна единогласным решением судей с одинаковым счётом 50-45!

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