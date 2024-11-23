Такой Пётр снова станет чемпионом. Ян вернулся и готов мстить обидчикам

23 ноября в Макао прошёл очередной турнир UFC Fight Night 248, главным событием которого стал поединок бывших чемпионов промоушена Петра Яна и Дейвисона Фигейреду. Фанаты с замиранием сердца следили за выступлением россиянина. Он провёл бой очень уверенно, поэтому забрал победу единогласным решением судей.

Поединок был невероятно важен для карьеры российского бойца. Ян вернулся на победную тропу и ждал возможности ворваться в чемпионскую гонку. Видимо, дождался. Бой был полностью под контролем Петра. Он выглядел намного убедительнее оппонента, тотально владел инициативой. Поэтому итоговый вердикт судей не удивил никого.

Пётр вернулся в шикарном состоянии. И на фоне опасного соперника выглядел очень здорово. С первого же раунда россиянин тотально завладел инициативой, полностью доминировал. Конечно, случился в самом начале короткий отрезок, по ходу которого контроль в партере был за Яном. Но россиянин быстро провёл работу над ошибками, больше таких моментов не допускал. А все болельщики наконец-то увидели того самого Беспощадного, который в своё время завоевал чемпионский титул. Работа нашего соотечественника в стойке стала украшением турнира.

А сразу после поединка россиянин дал понять всем – он не собирается долго сидеть на окраине чемпионской гонки. Пётр с ходу вызвал на бой действующего обладателя титула – Мераба Двалишвили: «Я чувствовал, что веду по раундам. Но один раз меня уже очень сильно опрокинули, всё бывает. До нашего боя Мераб говорил, что Фигейреду является главным претендентом на пояс. Что ты теперь скажешь, когда я побил главного претендента? Хочу реванш с Двалишвили».

Пётр Ян с сыном Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Стоит отметить, что последние важнейшие поединки россиянин проводил в непростых условиях. Постоянно его мучили травмы, неприятные повреждения. Поэтому Ян практически без шансов уступил Мерабу. Но теперь стало понятно – временный спад Петра закончился. Россиянин готов открывать «сезон реваншей». Есть ещё возможность подраться с Шоном О’Мэлли. Но, скорее всего, такой бой будет носить претендентский характер. Нужно ли это Яну? Вероятно, нет. Сам Двалишвили также уже ответил на вызов. И он готов сразиться с россиянином: «Давай сделаем это, Пётр Ян. Я готов к тебе».

Ян победил и доказал – ничего невозможного для него нет. Россиянина уже давно успели списать со счетов. А он вернулся, причём сделал это действительно красиво. Сначала – победа на характере над Сонг Ядонгом, теперь – разгром Фигейреду. Новая цель – Мераб. И, кажется, в таком состоянии Ян вполне способен снять пояс с плеча Двалишвили.