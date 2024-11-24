Что у Яна получилось, а что — нет? Разбор шикарного боя с Фигейреду

23 ноября в Макао прошёл турнир UFC Fight Night 248, который возглавил бывший чемпион промоушена Пётр Ян. Российский боец встретился с другим экс-обладателем пояса Дейвисоном Фигейреду, и победитель этого поединка вполне мог претендовать на титульный шанс.

На бумаге Фигейреду выглядел для Яна наиболее удобным соперником из топ-5 с точки зрения стиля. Бразилец уступает Петру в габаритах и в ударке, но зато у него хорошее джиу-джитсу, он неплохо забирает спину. Грэпплинг был, пожалуй, главным опасением за Петра. Однако Ян показал отличный поединок, здорово проявил себя со всех сторон и заслуженно забрал все раунды на карточках судей.

При этом начало поединка для россиянина получилось тревожным. Фигейреду вошёл в клинч и красивой подсечкой сумел свалить Петра и забрать контроль. Дейвисон сначала искал выход на удушение Д’Арс (так Ислам Махачев победил Дастина Порье), но Ян грамотно отзащищался. Бразилец перешёл за спину, но Пётр не запаниковал и в этой ситуации. Ключевым моментом было то, что Ян плотно контролировал руку Фигейреду и не позволял ему выйти на сабмишен. В итоге Пётр нашёл лазейку и выбрался, показав, что с защитным грэпплингом у него полный порядок.

Пётр Ян блокирует выход Фигейреду на Д’Арс Фото: Кадр из трансляции боя

Пётр Ян контролирует руку Фигейреду Фото: Кадр из трансляции боя

Ян даже забрал раунд за счёт более активной и агрессивной работы на нулевом этаже. Во втором отрезке Пётр продемонстрировал новый элемент в своём арсенале и регулярно атаковал переднюю ногу Фигейреду жёсткими сайд-киками. Пару раз у бразильца от таких ударов уходила почва под ногами.

Пётр Ян пробивает сайд-кик Фото: Кадр из трансляции боя

Главное, чего добивался этим Ян — предупреждал атаки от соперника. Облик-кики не позволяли Фигейреду приблизиться, замедляли бразильца и обнуляли все его попытки нащупать свою дистанцию. Параллельно с этим Пётр во втором раунде пробивал кики по всем этажам: лоу-кики, плотные мидл-кики и хай-кики, которые россиянин использовал на сближении. Все эти одиночные атаки Беспощадный миксовал с хорошими сериями с рук. Фигейреду ответа не находил и в основном просто заряжался на правый кросс и запускал фронт-кики.

Своё преимущество Ян эффектно подчеркнул, выполнив прекрасный о-сото-гари, на который заходил несколько раз до этого.

Права на видео принадлежат UFC.

В перерыве тренер Кайрат Нурмаганбетов посоветовал Яну атаковать вторым темпом и напомнил про апперкот. Большой плюс в копилку Петра — он указание выполнил идеально. С третьего раунда акцент ударов россиянина сместился на голову оппонента. Для сравнения, во втором раунде Ян 12 раз попал в голову, 14 раз пробил по ногам и шесть раз — в корпус, а в третьем было так — 16 в голову, один по корпусу и четыре — по ногам. Заметные изменения. Ещё один элемент — Ян постоянно менял стойки: «Я сразу увидел по глазам, что они готовят мне удары по колену оперированному, постоянно заряжал он дальнюю ногу. И как только он её заряжал, я менял стойку, чтобы он не попал. Ну как бы постоянно удлинял ему дистанцию, и получилось, сработало, он был к этому не готов».

Что касается апперкотов, то они шли прекрасно — первая же попытка Яна отправила Фигейреду на канвас. До конца третьего раунда Пётр ещё несколько раз потряс Дейвисона апперкотами. Едва ли не самый доминирующий раунд в этом поединке. В итоге Ян пользовался сериями с апперкотами до конца поединка, перебивая Фигейреду на руках. Надо напомнить, что и с Сонг Ядонгом Пётр очень хорошо использовал апперкоты. Опасное оружие в арсенале Беспощадного.

Ян отправляет Фигейреду в нокдаун апперкотом Фото: Кадр из трансляции боя

Несмотря на то что плюсов у Яна было много, есть и недочёты. Первое, что бросается в глаза — флеш-нокдаун в четвёртом раунде. Всем известно, что Фигейреду владеет очень сильным ударом и нередко ловит правым кроссом соперников, причём порой он его бьёт просто с места. Ян достаточно спокойно разбирался с Дейвисоном, но словил правый кросс и упал: «Когда он попал и был нокдаун, я подумал: «Новый год-то ещё не начался, а фейерверки уже раздают». Был такой лёгкий, секундный потряс, но я в принципе был в адекватном состоянии, сразу поднялся, начал двигаться. Это жёсткий спорт, можно пропустить удар, можно сломаться, бывает всякое. Тут каждый соперник жёсткий, он может удивить тебя в любую секунду. Нельзя расслабляться. Будет большим опытом».

В финальных раундах Фигейреду адаптировался и проводил очень хорошие атаки. Из-за высокого блока Ян пропускал удары в корпус. Критичного ничего не было, но в тот момент стоило вернуться к тактике с сайд-киками, чтобы удержать бразильца на дистанции. В итоге же Дейвисон слишком легко сокращал дистанцию и пытался зайти в размен, понимая, что ему нужен нокаут. Ян позволял работать в таком стиле и часто застаивался, но Фигейреду не хватило сил этим воспользоваться. Тут стоит отдать должное обоим — бойцы выдержали множество тяжёлых ударов.

В остальном же Ян провёл очень хороший бой. Не спешил, слушал угол (очень важный фактор) и сохранял спокойствие в любой ситуации. Несмотря на некоторые недочёты, это была почти чемпионская версия Петра Яна, который показал, что по делу находится в топ-3 своего дивизиона. Дальше — только реванши.